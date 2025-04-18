Не застрахованный союзник. Почему США могут обвинить Евросоюз в срыве мирных переговоров?

Вашингтон скоро определится, стоит ли продолжать посредничество на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюнхенская конференция

США могут отказаться от посредничества в конфликте в ближайшие несколько дней, заявил госсекретарь Марко Рубио. Если не появятся явные признаки возможности мирного урегулирования, Белый дом переключится на другие приоритеты.

А на вопросы, какие это приоритеты, и способны ли в США объективно назвать виновника срыва мирного кейса в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru ответил политико-общественный деятель, бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

А какие приоритеты они имеют в виду, когда об этом говорят, если они с украинского конфликта куда-то переключатся, что это за приоритеты у них другие?

У них ещё много приоритетов: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная сделка, остров Тайвань. Так что много всяких тем, которые Дональда Трампа интересуют больше, чем Украина.

А что с Тайванем? Что им там надо?

А как раз на Тайване сосредоточено 90 процентов всего производства микрочипов. А без этого ни самолёты не летают, ни всякие там компьютеры не работают. Поэтому это, так сказать, стратегическая отрасль. Они, конечно, собираются её перевести частично на территорию

США, но опасаются, что Китай их опередит в этом вопросе и вернёт Тайвань в родную гавань. Так что это для них гораздо большая угроза, чем потеря какой-то ненужной Украины. Зона их жизненных интересов действительно.

А США способны назвать виновников срыва мирного кейса мирных переговоров. Как вы думаете, объективно они смогут это сделать?

Да, теоретически они всё могут, но просто так они этого делать не будут. Я вот уже не раз говорил, что если бы, как только Трамп объявил о выходе из ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. ред.), Россия к нему бы тут же присоединилась. Я думаю, что, скажем так, окно возможностей на Украине у нас было бы

гораздо больше. Но, к сожалению, наши эту возможность упустили. А когда уже там Великобритания вышла, следом — Италия и другие страны, тут уже бежать за паровозом не имеет существенного смысла. То есть, как-то раньше наши быстрее реагировали.

Вот я помню, когда предыдущая республиканская администрация приходила, тот же Джордж Буш

младший, он же тоже приходил с крайне воинственными заявлениями и намерениями, но как только после событий 11 сентября, когда наш президент Владимир Путин первый ему позвонил, первый поддержал, договорился вместе нанести удар по талибам в Афганистане, естественно, у них уже был совсем другой разговор, то есть позиция резко смягчилась. Но вот, к сожалению, наши долго очень запрягают, а потом быстро едут.

И даже если Америка будет пытаться кого-то обвинять в срыве мирных переговоров, то вряд ли это будет объективно?

Я думаю, если бы Америка объявила эмбарго на поставки оружия на Украину, вот это было бы самым действенным рычагом воздействия на режим Владимира Зеленского, чтобы даже европейские союзники американское оружие поставлять Киеву не могли. Но опять-таки,

просто так они это не сделают. Надо им за это что-то было предложить, а наша дипломатия не придумала ничего толкового.

А кого они объявят виновником, если они дистанцируются от украинского конфликта?

Евросоюз и Лондон, тем более Британия, похоже, MI6 причастна к покушению на Трампа (когда его чуть не застрелили, когда пуля ему ухо повредила). Так что я думаю, что сейчас наша задача нацелить Трампа на Канаду, если удастся. Отобрать у британской

короны Канаду, я думаю, это будет хороший ответ за Украину.