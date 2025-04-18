Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа

11:31 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Весна 2025 года могла стать временем, когда Ближний Восток вновь оказался бы на пороге большой войны. Израиль, по сообщениям "Haaretz" и The New York Times, был фактически готов нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана. Подготовка велась скрытно, быстро и целенаправленно — разведка, ВВС, спецподразделения, дипломатические связи. К моменту, когда тревожные утечки попали в СМИ, решение в Иерусалиме было почти принято.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

План, как стало известно, был комбинированным:

Авиаудары по известным объектам в Натанзе, Араке и Фордо;

Наземная операция по установкам и подземным комплексам;

Кибератаки и радиоглушение;

Скрытая поддержка союзных структур в Курдистане и арабском Иране для отвлечения иранской ПВО.

Израиль рассчитывал, что США хотя бы участвуют в координации воздушного пространства, а в идеале — предоставят лётные коридоры, заправку и разведданные в режиме реального времени.

Но оставалось только одно: получить политическое добро из Вашингтона. Но именно здесь история резко свернула. Трамп говорит "нет"

По словам источников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попытался убедить Дональда Трампа в необходимости удара в личной беседе. И хотя Трамп не отверг идею полностью, он настоял: не по телефону. Поэтому глава израильского правительства, прервав на прошлой неделе свой визит в Венгрию, срочно вылетел в США.

В частной беседе, как передают дипломатические круги, Трамп отказал. Пока. Его главная позиция: время для переговоров с Ираном ещё не истекло. Его поддержали ключевые фигуры из американской администрации, включая директора Национальной разведки Тулси Габбард, вице-президента Джея. Д. Вэнса и министра обороны Пита Хегсета. Все они опасались — не без оснований — что удар вызовет цепную реакцию: от атаки на Израиль с территории Ливана и Сирии до тотального кризиса в Ормузском проливе и скачка мировых цен на нефть.

Габбард в своих докладных указывала: даже если часть целей в Натанзе или Фордо будет уничтожена, Иран всё равно способен восстановить свои мощности в течение года. А главное — это будет поводом для выхода Тегерана из всех оставшихся ограничений.

Израильская сторона: терпение лопается

В Израиле реакция была болезненной. Один из самых ярких комментариев дал Бени Ганц, бывший министр обороны, сегодня лидер оппозиционной партии "Государственный лагерь":

"Иран — мастер тянуть время. Но сейчас у нас был шанс, который не вернётся. Израиль должен действовать, а не ждать милости от Тегерана".

Слова Ганца отражают не только политическую позицию, но и всё более оформляющийся национальный консенсус по поводу удара по Ирану. Несмотря на внутренние разногласия по вопросам внутренней политики, почти все крупные политические силы — от правящей коалиции до центристской оппозиции — сходятся во мнении, что ядерный Иран представляет экзистенциальную угрозу для Израиля.

По имеющимся данным, если правительство вынесет вопрос о военной операции против иранских ядерных объектов на голосование в кабинете министров или Кнессете, он почти наверняка будет поддержан большинством — включая значительную часть оппозиции. Это может привести к формированию временной или де-факто "военной коалиции", аналогичной тем, что создавались Израилем во времена крупных военных кампаний — например, в ходе войны Судного дня или операции "Литой свинец".

Такой шаг стал бы сигналом не только единства внутри страны, но и попыткой демонстративно легитимировать операцию в глазах международного сообщества. Ведь при наличии внутриполитического единства и публичного одобрения ведущих политиков, Израиль сможет позиционировать удар как не акт авантюризма, а необходимую оборонительную меру, за которой стоит нация.

Переговоры: есть ли реальная альтернатива?

В тот же период в Омане проходил очередной раунд непрямых переговоров США и Ирана, где глава иранской делегации Аббас Аракчи говорил о "продуктивной атмосфере" и намерении "снизить недоверие".

Однако в Израиле мало кто верит в реальный прорыв. Публично Тегеран заявляет, что "обогащение — это право, не подлежащее обсуждению", а в частных кругах Иерусалим убеждён, что речь идёт о банальной игре со временем, известной ещё со времён Хаменеи-старшего.

Саудовская развилка: уговорить или обойти?

Пока в Омане шли дипломатические переговоры между США и Ираном, за кулисами разворачивалась не менее важная игра: интенсивные консультации между представителями США и Саудовской Аравии. Речь не идёт о громких визитах — здесь действуют "специальные доверенные лица", военные советники, теневые переговорщики.

По мнению экспертов, это пролог к будущему визиту Дональда Трампа в регион, идущий по восточным правилам: сначала — торг, потом — жесты. США предлагают Эр-Рияду целый "пакет геополитических пряников", чтобы заручиться его молчаливым согласием на свое видение развития событий в регионе, и, в частности, о взаимоотношениях Израиля с арабским мире, то есть с Саудовской Аравией, и в том числе и на потенциальную атаку на Иран. В "пряник" включены:

Технологии и поставки авиации, включая ограниченный доступ к истребителям F-35;

Разрешение на гражданскую ядерную программу, включая обсуждение американского реактора под саудовским контролем;

Продвинутые системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы;

Укрепление двустороннего военного диалога с Израилем — пусть и без формальной нормализации;

И, что особенно важно, международное признание роли СА как регионального гаранта стабильности.

Взамен США и Израиль ждут от саудитов не вмешательства, открытых логистических маршрутов, контроля шиитских групп внутри страны и нейтралитета по линии ОПЕК и Совбеза ООН.

Чего ждёт Израиль после визита Трампа в Саудовскую Аравию?

Если Эр-Рияд даст "добро" — пусть негласное — Израиль получит всё необходимое для операции. Здесь и стратегическое прикрытие и доступ к небу над Иорданией и СА и главное — ощущение, что он действует не в одиночку, а в составе негласной антииранской коалиции.

Но если саудовская сделка провалится, и США не добьются поддержки — тогда возможен и другой сценарий: США "отпустят поводья" и позволят Израилю действовать самостоятельно, оставаясь формально в стороне, но обеспечив всю невидимую поддержку — от разведданных до дипломатического прикрытия.

И вот здесь встаёт самый острый вопрос: а где в этой картине Россия и Китай?

Неужели Пекин и Москва действительно готовы спокойно наблюдать, как на их глазах обнуляются десятки миллиардов инвестиций, региональные позиции и долгосрочные стратегические планы?

Россия и Китай: геополитический треугольник

На фоне нарастающего напряжения между Израилем, Ираном и США две державы с глобальными амбициями — Россия и Китай — демонстрируют почти демонстративную сдержанность. Ни громких заявлений, ни военных передвижений, ни паники на дипломатическом уровне. Но за этим кажущимся молчанием скрывается куда более сложная стратегическая игра.

Москва видит в Иране не просто партнёра — это ключевой опорный пункт её ближневосточной архитектуры. Через Тегеран Россия влияет на конфигурацию Сирии, балансирует Турцию, сдерживает рост американского влияния в Персидском заливе и получает доступ к обходным логистическим маршрутам, особенно в условиях западных санкций.

Кроме того, Тегеран — клиент в сфере вооружений, разведки и ядерных технологий. Любая атака, разрушающая иранскую инфраструктуру, — это удар не только по интересам Тегерана, но и по российским вложениям, логистике и репутации в регионе.

Китай тем временем играет в долгую. С Пекином Иран подписал в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение на сумму более $400 млрд. Это не просто контракт — это часть китайского мегапроекта "Один пояс — один путь", в рамках которого Иран рассматривается как критически важный узел для сухопутных и морских маршрутов. Кроме энергетики Китай вкладывает в инфраструктуру, связи, технологии, и главное — получает политическое влияние. Пекин не может позволить себе, чтобы американская авиация стёрла с карты всё, во что он инвестировал последние десять лет.

И Москва, и Пекин прекрасно понимают: вмешательство в войну напрямую — это путь к эскалации с США, к новым санкциям, обрушению рынков, нестабильности по периметру. Поэтому их стратегия будет иной — игра через прокси, давление через Совбез ООН, экономические шаги, киберактивность, дипломатическое лавирование. Они не будут бросаться грудью на иранский ядерный объект, но и не позволят его стереть без последствий.

Поэтому оба усилят давление и главное — оба начнут торг. Свою позицию по Ирану Москва может использовать как аргумент на переговорах по Украине. Китай — в игре по Тайваню. И если это произойдёт, Израиль и США окажутся в крайне сложной ловушке: либо бить без глобального согласия и дестабилизировать всю планету, либо тормозить, теряя темп, доверие и влияние.

Вывод: война никуда не уходит

Все эти дипломатические манёвры, торговля, паузы, жёсткие заявления и неофициальные визиты создают иллюзию, что конфликт можно бесконечно оттягивать. Но реальность такова: Иран никуда не уходит. Его ядерная программа продолжает развиваться, его элиты не демонстрируют отказа от стратегических амбиций, его влияние на ХАМАС, Хезболлу и шиитские структуры в регионе остаётся незыблемым.

И потому — война не отменяется, она просто откладывается. До следующего обострения, до нового раунда обогащения, до нового дрона над Натанзом или ракеты над Тель-Авивом. В этом конфликте пауза — не перемирие. Это вдох, за которым может последовать один-единственный, но смертельный выдох.

Израиль продолжает подготовку. США пока сдерживают пусковой крючок. Но слишком многое зависит не от слов, а от следующего шага Ирана. Если Тегеран перейдёт в фазу создания ядерного заряда — и это будет подтверждено — обратного пути уже не будет.

В военных кругах Израиля говорят примерно так: "Мы не хотим войны. Но мы готовимся к ней каждый день. Потому что завтра может быть уже поздно. Потому что завтра может не наступить".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд. Население — 7 676 655 человек (2017 год).

