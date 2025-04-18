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Любовь Степушова

США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя

4:15
Мир » Бывший СССР » Украина

Переговоры в Париже США — ЕС — Украина закончились словами обо всём хорошем, но в итоге Рубио озвучил новую установку: США могут прекратить посреднические услуги в украинском конфликте.

Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марко Рубио

Переговоры в Париже зашли в тупик

В Париж 17 апреля американцы прибыли в составе госсекретаря Марко Рубио и переговорщиков Стивена Уиткоффа и Кита Келлога, как написал Рубио в соцсети Х*, с одной целью — "добиться реальных, практических решений для прекращения войны между Россией и Украиной". Они беседовали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми и представителем Германии Йенсом Плётнером. От Украины присутствовали: от администрации Зеленского Андрей Ермак, министры Андрей Сибига и Рустем Умеров.

Европейские СМИ инсайдили о том, что в ЕС хотели узнать, какие действия рассматривает администрация Трампа на случай, если не добьётся прогресса от России в установлении перемирия, и намеревались убедить Вашингтон в необходимости в этом случае ужесточить позицию по отношению к Москве с помощью "масштабного" пакета санкций.

Украинские источники сообщали, что американцы привезли ультиматумы. От ЕС требовалось утвердить выделение денег Украине хотя бы по одной из программ и снятия санкций с российских банков (подключить их к SWIFT). Украина была поставлена перед необходимостью согласовать хотя бы частичные "территориальные уступки" России.

После совещания Рубио позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Последний подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США с целью "надёжного устранения первопричин украинского кризиса". Российскую позицию уточнил Василий Небензя. Прекращение огня на Украине "на данном этапе нереалистично", заявил постпред РФ сразу после окончания переговоров.

США через несколько дней могут выйти из переговоров

Вечером 17 апреля Рубио, выступая в Париже, сказал, что Вашингтон готов полностью прекратить попытки посредничества в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения о перемирии. По словам Рубио, в ином случае американская администрация будет вынуждена сосредоточить усилия на других приоритетах международной повестки. Госсекретарь добавил, что это вопрос нескольких дней и он решится после консультаций украинской делегации с Зеленским.

"США потратили три года и миллиарды долларов на поддержку Украины, но сейчас нужно учитывать и другие приоритеты. Мы готовы работать столько, сколько потребуется, но не бесконечно и не при отсутствии прогресса", — сказал Рубио.

По его мнению, Трамп, вероятно, будет готов сказать: "Хорошо, мы сделали всё возможное — будем помогать по мере возможностей, когда вы будете готовы к миру, но продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд мы не станем".

Трамп никого продавливать не будет

Итак, продавливать США никого не будут, просто отойдут в сторону, оставив своего прокси Украину без помощи, а также гарантий безопасности, как и ЕС в его гипотетической "миротворческой миссии". Трамп будет просто выжидать развязки на поле боя. Санкции с РФ, вероятно, сниматься не будут до капитуляции Украины.

Заявлено, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне, это последний шанс глобалистов согласиться с требованиями РФ. Но Рубио пообещал туда поехать, если будет предмет для переговоров. Так что через неделю позиция США по Украине окончательно станет ясной.

Главный вопрос разногласий — территориальный. РФ настаивает на официальном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России через механизмы ООН. Это ключевой юридический вопрос, который Москва считает закрытым, на что Киев не согласен.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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