Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом?

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Как и следовало ожидать, переговоры между американцами и европейцами по торговым пошлинам опять закончились ничем.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Западные СМИ уже сообщили о "нулевом прогрессе" после встречи главы министерства торговли США Говарда Лютника и европейского комиссара Мароша Шефчовича.

За два часа обсуждений не было на вынесено ни одного чёткого сигнала от Вашингтона. Американцы по-прежнему настаивают на сохранение и взаимных тарифов в 20 процентов, которые временно снижены до 10 процентов, но это снижение всего на три месяца. Самое главное — это то, что полная отмена пошлин на автомобили, алюминий и сталь — даже не обсуждалась.

Это не очень хорошая новость для Европейского Союза, который критически зависим от рынка США. Ещё хуже зависимость выглядит на фоне растущего давления внутри самой Европы — энергетический кризис, инфляция, а так же отток производства за океан. Это уже создало ситуацию надвигающегося кризиса. А если американцы введут новые тарифные ограничения, то это добьёт и без того истощённую экономику Европы.

Зрада для Украины

На этом фоне будущая поддержка Киева выглядит очень туманно. Приоритеты изменились — в Европе всё чаще озабочены собственным выживанием, а не нуждами Украины. Американский президент Дональд Трамп даже не скрывает, что "проект Украина" — проблема прошлой администрации. Ему сегодня важнее восстановить промышленность своей страны, а это значит, что давление будет не только на Китай, но и на некогда "заклятых друзей" из Европы.

В этом контексте Украине надо готовиться к новым раскладам — без европоддержки, которая может остаться только на словах. А без США и Европы Незалежной не выжить. И если Банковая будет продолжать тормозить процесс по мирным переговорам, в надежде на Великобританию и Евросоюз, то итог для Киева будет весьма плачевным — Кремль и Белый дом договорятся без какого бы то ни было киевского участия.

В этом случае весь внешнеполитический курс администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского рухнет за месяц!

Вывод

И пока "просроченный" продолжает громко кричать о "красных линиях" и "собственном суверенитете", за его спиной уже сформировался новый геополитический порядок. США и Россия ведут переговоры, Киев в них не участвует, а является лишь предметом торга.

Серьёзным ударом по киевский хунте стал отказ американцев подписывать резолюцию "большой семёрки", которая осуждала "удар по Сумам". Налицо стремление Вашингтона сохранить пространство для дипломатии. А это сегодня уже весьма символично…