Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом?

2:52
Мир

Как и следовало ожидать, переговоры между американцами и европейцами по торговым пошлинам опять закончились ничем.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Западные СМИ уже сообщили о "нулевом прогрессе" после встречи главы министерства торговли США Говарда Лютника и европейского комиссара Мароша Шефчовича.

За два часа обсуждений не было на вынесено ни одного чёткого сигнала от Вашингтона. Американцы по-прежнему настаивают на сохранение и взаимных тарифов в 20 процентов, которые временно снижены до 10 процентов, но это снижение всего на три месяца. Самое главное — это то, что полная отмена пошлин на автомобили, алюминий и сталь — даже не обсуждалась.

Это не очень хорошая новость для Европейского Союза, который критически зависим от рынка США. Ещё хуже зависимость выглядит на фоне растущего давления внутри самой Европы — энергетический кризис, инфляция, а так же отток производства за океан. Это уже создало ситуацию надвигающегося кризиса. А если американцы введут новые тарифные ограничения, то это добьёт и без того истощённую экономику Европы.

Зрада для Украины

На этом фоне будущая поддержка Киева выглядит очень туманно. Приоритеты изменились — в Европе всё чаще озабочены собственным выживанием, а не нуждами Украины. Американский президент Дональд Трамп даже не скрывает, что "проект Украина" — проблема прошлой администрации. Ему сегодня важнее восстановить промышленность своей страны, а это значит, что давление будет не только на Китай, но и на некогда "заклятых друзей" из Европы.

В этом контексте Украине надо готовиться к новым раскладам — без европоддержки, которая может остаться только на словах. А без США и Европы Незалежной не выжить. И если Банковая будет продолжать тормозить процесс по мирным переговорам, в надежде на Великобританию и Евросоюз, то итог для Киева будет весьма плачевным — Кремль и Белый дом договорятся без какого бы то ни было киевского участия.

В этом случае весь внешнеполитический курс администрации бывшего президента Украины Владимира Зеленского рухнет за месяц!

Вывод

И пока "просроченный" продолжает громко кричать о "красных линиях" и "собственном суверенитете", за его спиной уже сформировался новый геополитический порядок. США и Россия ведут переговоры, Киев в них не участвует, а является лишь предметом торга.

Серьёзным ударом по киевский хунте стал отказ американцев подписывать резолюцию "большой семёрки", которая осуждала "удар по Сумам". Налицо стремление Вашингтона сохранить пространство для дипломатии. А это сегодня уже весьма символично…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша европа лондон дональд трамп
Новости Все >
Кабаева высказалась о квитках для атлетов: как диванные клопы решают судьбы наших спортсменов
Что не стоит есть при вздутии и болях в животе: решение проще, чем кажется
Близится конец: на Украине успокоили украинцев
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Украина не скроет правду: Запад узнал подробности ударов по Сумам
Певица Алёна Апина объяснила, почему больше не выйдет замуж
Многоформатная Россия: какой себя видит РФ в мировой политике
Как победить боль в спине: 4 простых упражнения на растяжку из йоги
Сирийский вопрос: стал известен ответ России новому правительству Сирии
Америка убивает мир: в МВФ оценили пошлины Трампа
Сейчас читают
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Наука и техника
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки Аудио 
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире
Домашние животные
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Волонтёрство по карману: удивительные выводы показало международное исследование о щедрости
Как хранить крашеные яйца, чтобы не отравиться после Пасхи
Купальный сезон 2025: где в Риме и Лацио безопаснее всего отдыхать
Двигатель ещё бодр, но масло — уже не то: когда пора менять тип смазки
Какие специи раскроют свинину по-новому: подборка от шефа
Не сорт, а схема: простой трюк с водой и семенами даёт огурцы с медовым вкусом
Оксана Самойлова заступилась за Чумакова: это норма отношений
Парацетамол бьет по мужской силе? Профессор раскрыл неочевидную правду о популярном лекарстве
Проверьте кошельки! На некоторых 5 евро можно заработать 1000 евро
Как деньги меняют людей: неожиданная правда о тех, кто выбрался из нищеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.