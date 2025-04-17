Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию

6:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

И в нашем случае "смертельно обиженные" — это не фигура речи. В СМИ активно обсуждаются цифры потерь иностранных наёмников на территории Курской области, опубликованные немецкой исследовательской компанией Statista. Согласно этому источнику, больше всего там полегло поляков. Спрашивается, неужели в Польше так много обиженных на Россию, что они готовы тысячами умирать непонятно за что?

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice Польские наёмники

Посмотрим на эти цифры пристальнее. На верхних строчках этого "чёрного хит-парада" такие страны:

Польша — 1963;

Грузия — 1230;

Колумбия — 917.

Ну, первые два "призёра" турнирной таблицы совсем не удивляют. Но всё же Польшу и Грузию ещё как-то можно понять в этом "параде мертвецов".

Непростая история взаимоотношений с Россией. Но Колумбия-то что? Ей-то какое дело до далекой Украины и России? Мало того, что колумбийцы завалили мир наркотиками, так они ещё и смеют обижаться на Россию и пытаться что-то тут завоевать? Тут уж нам бы обидеться на Колумбию, хотя, скорее всего, большинству россиян глубоко безразлично, что происходит в этой стране.

Следующие участники турнирной таблицы уже несколько трусливее:

Франция — 208;

Германия -197;

Британия — 156.

Где-то там, в хвосте, ещё и США и Австралия с совсем несерьёзными цифрами, такими, что не стоит и упоминать.

Японцам, похоже, было скучно жить...

А вот про четырёх японцев всё же сказать стоит. Хоть и цифры маленькие. Это, видимо, из тех потомков самураев, что решили бороться за Курильские острова через Курскую область?

Многие, наверно, слышали историю японского солдата Хиро́ Оно́да. Этот "стойкий оловянный солдатик" отказывался верить, что Япония в 1945 году была повержена, и продолжал вести свою "маленькую войну" на одном из филиппинских островов. Он сдался филиппинским властям только в 1974 году, успев за 30 лет убить 30 и ранить около 100 филиппинцев.

Видимо, этим четырём японцам, забредшим в Курскую область и закончившим здесь свой жизненный путь, у себя на родине жилось очень скучно. Или тоже обида привела? Но вот только обижаться им надо на Британию да США, которые в своё время здорово посодействовали ухудшению российско-японских отношений.

Однако, смотря на эти данные, вовсе не стоит думать, что эту статистику можно экстраполировать на всю линию фронта.

Перед нами скорее рейтинг "отбитости" некоторых стран, вернее, отдельных их представителей, особо усердствующих на поле битвы с Россией.

Степень вовлечённости каждой страны в целом может быть другой. Кому-то из иностранцев "повезло", их страна дала им возможности больше сидеть в тылу, в органах боевого управления, или обслуживать сложные комплексы, убивая мирных русских людей нажатием одной кнопки.

А кому-то приходится "работать" пушечным мясом, ибо их родная страна такая же "недалёкая", как и они сами. На большее у этих обиженных людей мозгов не хватает.

В принципе мы, россияне, этой картине уже, наверное, года три точно не удивляемся. Авантюристов, искателей приключений разной масти в любой стране хватает.

Удивление вызывает только сам факт повёрнутости определённой категории людей из заморских государств на желании глупо умереть, ну и их отдельных политиков, поощряющих такую кампанию. Другое дело, что если бы не было соответствующих русофобских настроений в этих странах, то и желающих пощекотать нервы таким образом там бы особо не нашлось.

В общем, тут есть над чем поразмыслить. Есть работа для наших учёных, специализирующихся на изучении глубинного сознания польского общества, или грузинского, или ещё какого другого.

Сильная сцена из "Государственной границы"

Впрочем, это работа в долгую, а что же делать сейчас, дабы отвадить таких отмороженных "пациентов" от русской и украинской земель?

Попробуем поискать ответ в нашем кинематографе. В этой связи вспоминается одна сильная сцена из советского фильма "Государственная граница".

Лето 1921 года. Польша устраивает провокацию на советской территории. Обстреливает мирных жителей, а потом переходит границу и нападает на наших пограничников. Итог понятен. Полтора десятка убитых с польской стороны, и примерно столько же с нашей. Причём с нашей — мирные жители, среди них один ребёнок.

Что предпринял в этой ситуации комендант советского пограничного участка? Все тела были сфотографированы, собраны осколки боеприпасов, прилетевших с той стороны. Затем эти полтора десятка тел были погружены на телеги и отправлены в сторону польской границы.

Нелепые домыслы польского пограничного коменданта о том, что это были русские, были опровергнуты фактами, представленными нашей стороной.

И эти три телеги были отправлены в подарок польской стороне со словами "Извините, но хоронить их придётся вам".

Перекладывая эту историю на наше время, можно было бы повторить нечто подобное, дабы польская, и другие стороны, враждебные России, сделали правильные выводы.

Колонна рефрижераторов с сотнями мёртвых поляков перед польскими пунктам погранпропуска — это было бы хорошее назидательное зрелище и для Польши, и для Европы, и для далёкой Колумбии, до которой в России никому нет дела.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла, англ. Georgia) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Хиро́ Оно́да в русскоязычной прессе укрепился вариант Хиро́о (яп. 小野田 寛郎 Онода Хиро:, 19 марта 1922, Камэкава, префектура Вакаяма — 16 января 2014, Токио) — младший лейтенант войсковой разведки японских вооружённых сил, который воевал против союзных войск на небольшом филиппинском острове Лубанг во время Второй мировой войны (с 1944 года) и продолжал вооружённое сопротивление до 1974 года.

