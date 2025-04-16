Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью?

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Вполне возможно, что Москва и Вашингтон близки к действительной трансформации отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Соединенные Штаты ломают нарративы, где конфликт с Россией воспринимали всегда как постоянный фон и оправдывание любой стратегии по сдерживанию РФ.

Робкие шаги к сотрудничеству

Когда официальный представитель администрации Дональда Трампа заявляет о постоянном мире, а не о временном перемирии, то это не только меняет логику противостояния, но и является катализатором для нервной реакции глобалистов.

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным подал сигнал остальному миру: США и Российская Федерация близки к принципиальному мирному соглашению по украинскому вопросу. Американский дипломат подчеркнул, что обе стороны пришли к пониманию по главным вопросам — от гарантий в сфере безопасности и будущего блока НАТО до территориального урегулирования на Украине. Причём он отметил, что речь идёт о курсе на постоянный и устойчивый мир.

Такое откровение может означать фактический старт по созданию новой архитектуры российско-американских отношений. Ясное дело, что основным столпом тут станет экономическое сотрудничество стран. В высоких кабинетах сегодня обсуждают не только военные и политические аспекты конфликта, но и вероятность долгосрочной нормализации всего вопроса, где рынки, торговля и инвестиции вытеснят антироссийские санкции, прокси-войны и все идеологические барьеры.

Истерика глобалистов

К бабке не ходи, что именно это заставляет глобалистов начать информкомпанию по срывам мирного процесса. К примеру, издание The Wall Street Journal выложило весьма провокационную статью, где рассказывает, что помощники американского президента — Рубио и Келлог убеждают своего начальника не доверять российскому лидеру и даже Стиву Уиткоффу. Это всё указывает на то, как глубоко боятся глобалисты выхода американцев из конфронтации с Россией.

Сейчас наблюдается схватка двух моделей ближайшего будущего. Если трампистская модель опирается на реализм, минимизацию американских обременений и геополитическую экономику, то вторая — глобалистов, ясно указывает на то, что Украина останется инструментом сдерживания РФ. И будет разбиваться об Россию любой ценой.

Если новая администрация США делает ставку на компромисс и диалог, то глобалисты делают ставку на продолжение войны, даже если это не одобряет общество.

Ну а тем временем, на следующий неделе ожидаются переговоры между Трампом и Путиным. Якобы стороны готовы обсудить оставшиеся вопросы по перемирию на Украине. Произойдёт телефонная беседа между лидерами сверхдержав или будет отложена "на потом" — узнаем самое ближайшее время…