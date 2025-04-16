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Дмитрий Плотников

Только 6 из 30: почему страны НАТО отказываются отправлять войска на Украину — секрет раскрыт

3:10
Мир

Пока украинская власть идёт в фарватере навязанных мнений и приказов, "коалиция желающих", которую коллективный Запад преподносил как новую доктрину безопасности для Киева, показывает системный кризис.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Несмотря на бравурные лозунги, из более чем трёх десятков стран участник, только шесть готовы отправить своих военных на Украину. Остальные страны предпочитают из-за угла наблюдать, откровенно боясь втягиваться в весьма неопределённую авантюру без каких-то гарантий, а также без логистического обеспечения.

На словах они Лев Толстой…

Основной "затык" для этих стран — отсутствие американской поддержки. Администрация Белого дома ясно дала понять, что будет дистанцироваться от формата этой "коалиции". Трамписты отказались и от прямого участия, и от предоставления каких-то военнослужащих или гарантий своим некогда верным союзникам.

Надо сказать, что это замораживает саму идею. Париж и Лондон, несмотря на публичные тезисы, не хотят, да и не могут брать на себя бремя всей задумки. Ресурсы Франции и Великобритании весьма ограничены, а политическая поддержка довольно нестабильная.

Как на днях написали западные СМИ, недавняя встреча представителей "коалиции" не дала чёткого результата. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признаётся, что у стран очень различаются взгляды на формат и цели данной миссии. При этом глава британского министерства обороны Джон Хели заявил, что Европейский Союз формально не участвует в разработках планов, а Великобритания действует в одиночку. Это только подчёркивает, как раздроблен формат, который когда-то выражал чёткое "желание быть заменой поддержке США".

На фоне этого очень примечательна новость, что работа над назначением специального представителя Евросоюза по Украине вдруг приостановлена. В Брюсселе официально говорят о различных причинах, что только усиливает подозрение на административный тупик.

Ну а стратеги 30-ти стран все ещё обсуждают, как можно будет защитить украинские "море, небо и сушу". Правда, без денег, мандата и политической воли эти планы останутся лишь на бумаге.

Вывод

Украинская хунта оказалась заложником политических раскладов. На данный момент она теряет даже символическую западную опору. Европейцы не готовы воевать, американцы не готовы платить, а сами украинцы уже не в состоянии ввести переговоры и самостоятельно. Но вместе с тем, Брюссель и Лондон не собираются заканчивать войну. Основная задача их — продлить войну на пять лет, использовав Украину как буфер, чтобы выиграть время на перевооружение.

Украине предложена роль "стального дикобраза" — наёмников без суверенитета в своей же стране, зато с постоянной зависимостью от поставок. Именно для этого и сформировали "коалицию желающих", чья цель — оказывать дозированную помощь, не допуская ни поражения, ни победы.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы европа лондон франция евросоюз кая каллас
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