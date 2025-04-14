Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане

Иран охарактеризовал начавшиеся переговоры с США как конструктивные и обнадёживающие. Что стоит за этими характеристиками, объясняет востоковед Борис Долгов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

После первого раунда непрямых переговоров с Соединёнными Штатами в Маскате, столице Омана, 13 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал переговоры как "конструктивные и обнадёживающие". Он написал в соцсети, что переговоры со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом прошли в атмосфере взаимного уважения. Аракчи добавил, что он изложил точку зрения Ирана на то, как Тегеран хочет видеть процесс переговоров по ядерной программе, и обе стороны решили продолжить переговорный процесс в следующую субботу, 19 апреля.

"Переговоры — это следствие ультиматума, поставленного США Ирану: либо Тегеран прекращает дальнейшие работы по обогащению урана для получения, как предполагают США и Израиль, ядерного оружия, либо будут применены самые жёсткие санкции и даже военные меры", — прокомментировал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов.

По словам эксперта, позиции Ирана и на Ближнем Востоке сейчас значительно ослаблены в связи с переворотом в Сирии, а также уроном, нанесённым движениям "Хезболла" (Ливан), ХАМАС (Газа) и йеменским хуситам, в частности, последними бомбардировками ВВС США.

С другой стороны, Россия, несмотря на заключение стратегического соглашения с Ираном, сейчас идёт на улучшение отношений с Соединёнными Штатами.

"Вот это всё, конечно, заставило руководство Ирана пойти на эти переговоры", — отметил Борис Долгов.

По его мнению, они "приведут к какому-то компромиссу, поскольку совершенно не в интересах Ирана доводить дело до прямого военного конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем". Но и США тоже не заинтересованы начинать новую войну на Ближнем Востоке, поскольку Иран — это достаточно мощное государство в военном плане и его армия нанесёт ответные удары.

Единственный сторонник и бенефициар военного конфликта, по мнению востоковеда, — это Израиль, но президент США Дональд Трамп не будет следовать его пожеланиям, а будет вести свою политику на достижение консенсуса.

По словам Бориса Долгова, может быть несколько сценариев развития событий.

Возвращение к соглашению, из которого Трамп вывел США при своём первом президентстве, то есть Иран соглашается на замораживание дальнейших работ по обогащению урана под тестированием международной комиссии. Более жёсткое новое соглашение с допуском международных контролёров на ядерные объекты Ирана.

"Вот это тоже важный вопрос, на какие ядерные объекты Иран будет согласен допустить наблюдателей, на какие — нет", — сказал эксперт.

По данным МАГАТЭ, уровень обогащения урана в Иране достиг 60%, что значительно превышает предел обогащения, установленный в ядерной сделке 2015 года, и находится всего в нескольких шагах от уровня чистоты оружейного класса в 90%. Конкретные параметры потенциального нового соглашения пока не обсуждались, и дальнейшие переговоры выявят степень различий в позициях каждой страны.

Известна "красная линия" Ирана — он не желает совсем отказываться от своей ядерной программы, то есть никакого демонтажа ядерных объектов Иран не примет.

Союзник США Израиль недоволен ходом переговоров и выступает против любой потенциальной гибкости со стороны администрации Трампа.

Уточнения

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.

