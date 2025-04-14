Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане

Иран охарактеризовал начавшиеся переговоры с США как конструктивные и обнадёживающие. Что стоит за этими характеристиками, объясняет востоковед Борис Долгов.
После первого раунда непрямых переговоров с Соединёнными Штатами в Маскате, столице Омана, 13 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал переговоры как "конструктивные и обнадёживающие". Он написал в соцсети, что переговоры со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом прошли в атмосфере взаимного уважения. Аракчи добавил, что он изложил точку зрения Ирана на то, как Тегеран хочет видеть процесс переговоров по ядерной программе, и обе стороны решили продолжить переговорный процесс в следующую субботу, 19 апреля.
"Переговоры — это следствие ультиматума, поставленного США Ирану: либо Тегеран прекращает дальнейшие работы по обогащению урана для получения, как предполагают США и Израиль, ядерного оружия, либо будут применены самые жёсткие санкции и даже военные меры", — прокомментировал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов.
По словам эксперта, позиции Ирана и на Ближнем Востоке сейчас значительно ослаблены в связи с переворотом в Сирии, а также уроном, нанесённым движениям "Хезболла" (Ливан), ХАМАС (Газа) и йеменским хуситам, в частности, последними бомбардировками ВВС США.
С другой стороны, Россия, несмотря на заключение стратегического соглашения с Ираном, сейчас идёт на улучшение отношений с Соединёнными Штатами.
"Вот это всё, конечно, заставило руководство Ирана пойти на эти переговоры", — отметил Борис Долгов.
По его мнению, они "приведут к какому-то компромиссу, поскольку совершенно не в интересах Ирана доводить дело до прямого военного конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем". Но и США тоже не заинтересованы начинать новую войну на Ближнем Востоке, поскольку Иран — это достаточно мощное государство в военном плане и его армия нанесёт ответные удары.
Единственный сторонник и бенефициар военного конфликта, по мнению востоковеда, — это Израиль, но президент США Дональд Трамп не будет следовать его пожеланиям, а будет вести свою политику на достижение консенсуса.
По словам Бориса Долгова, может быть несколько сценариев развития событий.
"Вот это тоже важный вопрос, на какие ядерные объекты Иран будет согласен допустить наблюдателей, на какие — нет", — сказал эксперт.
По данным МАГАТЭ, уровень обогащения урана в Иране достиг 60%, что значительно превышает предел обогащения, установленный в ядерной сделке 2015 года, и находится всего в нескольких шагах от уровня чистоты оружейного класса в 90%. Конкретные параметры потенциального нового соглашения пока не обсуждались, и дальнейшие переговоры выявят степень различий в позициях каждой страны.
Известна "красная линия" Ирана — он не желает совсем отказываться от своей ядерной программы, то есть никакого демонтажа ядерных объектов Иран не примет.
Союзник США Израиль недоволен ходом переговоров и выступает против любой потенциальной гибкости со стороны администрации Трампа.
Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.
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