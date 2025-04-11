Американист Васильев оценил угрозу США о перехвате танкеров с российской нефтью

Угроза перехватывать танкеры, перевозящие российскую нефть, с её конфискацией, будет реализована по отмашке из Белого дома, считает американист Владимир Васильев.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

В конгресс США внесён законопроект по созданию в 2025 году фонда в размере 150 млн долларов для мониторинга "теневого флота". Согласно документу, целью будет перехват судов, перевозящих сырье из России и Ирана в Индию и Китай в нарушение американских санкций. Конфискованная нефть будет продана, а вырученные средства пойдут на погашение государственного долга США.

"Россия продолжает свои злонамеренные действия, используя "флот-призрак", чтобы обойти санкции США, обогатить свою военную машину и даже помочь иранской контрабанде нефти", — заявил сенатор-республиканец Джони Эрнст, один из авторов законопроекта.

"Эти меры придадут нашему экспортному контролю реальную остроту", — сказал другой инициатор демократ Ричард Блюменталь.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил в комментарии для Pravda.Ru, что законопроект заказан исполнительной властью и может быть подвёрстан к законопроекту об оборонном бюджете или принят самостоятельно.

"Это в духе администрации Трампа на сегодняшний день — использовать такие угрозы как рычаги давления для того, чтобы повлиять на позицию России, в частности, чтобы заключить какие-то сделки или какие-то перемирия, по крайней мере на Украине", — сказал Владимир Васильев.

По его словам, законопроект будет рассмотрен, если только администрация Трампа даст на это отмашку в рамках новой антироссийской кампании. Но в условиях тарифной войны эксперт не видит больших шансов для принятия "подобного рода законов".

"Это средство экономической войны. И все прекрасно понимают, что сегодня это против России, против Ирана, завтра это против Китая, послезавтра ещё против какой-то страны. И это может самым негативным образом сказаться общем мировом недоверии к Соединённым Штатам Америки", — отметил американист.

Про технические детали этого "перехвата" никто не думает, добавил Владимир Васильев. Речь идёт именно о "фазах использования угрозы".

"Это стратегия кнута и пряника. Сейчас мы вам предлагаем пряник, но если что-то не так пойдёт, тогда мы пряник заменим на кнут. Кнут выглядит вот таким вот образом. Больше за этим, с моей точки зрения, ничего не стоит", — подчеркнул эксперт.

В марте правительство Германии конфисковало нефть из танкера Eventin, который потерял управление у берегов страны в начале января, так как он был включен в санкционный список ЕС как часть "теневого флота" России. По мнению властей, такой подход призван дать понять России, что Германия не будет мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море.

На днях парламент Эстонии постановил, что ВМС страны могут топить иностранные гражданские суда в экономической морской зоне страны, если они "представляют опасность".

Уточнения

Теневой флот России (также «серый флот», «тёмный флот») — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

