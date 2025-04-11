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Любовь Степушова

Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией

3:18
Мир » Европа » Евросоюз

Новое правительство Германии станет самым антироссийским со времён окончания Второй мировой войны, оно увеличит помощь и поддержку вступления Украины в НАТО.

Бундесвер
Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундесвер

Германия поддержит вступление Украины в НАТО

10 апреля было подписано коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ о политике будущего правительства ФРГ, которое формируется по итогам внеочередных парламентских выборов. Лидер СДПГ Ларс Клингбайль на пресс-конференции сообщил, что "агрессия России" против Украины подтолкнула его ускорить переговоры с ХДС о формировании нового правительства.

В коалиционном соглашении говорится, что Украина "самостоятельно определяет своё будущее с евроатлантической перспективой", что "является центральным для нашей безопасности". Поэтому Берлин намерен "значительно усилить военную, гражданскую и политическую поддержку" Киева, в том числе изучает возможности использования для этого замороженных активов ЦБ России.

"Мы поддерживаем перспективу вступления Украины в НАТО. Мы поддерживаем создание специального трибунала для надлежащего расследования и привлечения к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии против Украины", — говорится в документе.

Коалиция также обязуется предоставить "материальные и политические гарантии безопасности суверенной Украине". Однако оставляет открытым вопрос о том, будут ли они включать участие бундесвера в возможных европейских "миротворческих силах".

Ответственность за Германию и война с Россией вещи несовместимые

Документ, кстати, озаглавлен символично: "Ответственность за Германию". Но её не видно в ситуации рецессии экономики, засилья мигрантов и с высокими рейтингами одобрения оппозиции в лице "Альтернативы для Германии"(АдГ). Коалиция, как явствует из соглашения, будет занята не новыми социальными программами, а проведением милитаризации, которая одобрена предыдущим составом парламента. Она прокладывает путь к инвестиционной программе стоимостью в один триллион евро. Из них только на чисто военные расходы выделяется 400 миллиардов евро.

А планируемое размещение американских ракет средней дальности, приведёт Германию в "состояние постоянной боевой готовности".

И это в то время, когда школы разваливаются, жилья не хватает, система здравоохранения находится в упадке, а мигранты убивают немцев. Тарифы на электроэнергию и сетевые услуги обещают снизить — но только для промышленности. А в планируемые одновременно сокращение налогов и дальнейшее увеличение дополнительных расходов на пенсии и пособия никто не верит.

Неоднократно употребляемый термин "отсутствие альтернативы" в политике по отношению к РФ программирует немцев на новый военный поход на восток. Не случайно немецкая бригада уже размещена в Литве.

Если одобрение соглашения в партиях пойдёт по плану, то оно может быть подписано 5 мая, а Фридрих Мерц может быть избран канцлером в бундестаге на следующий день.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. Сторонник экономического либерализма, евроатлантизма, либеральной демократии и безопасности Европы.

Бундесве́р (нем. Bundeswehr, МФА: [ˈbʊndəsˌveːɐ̯], , от Bund — «федерация» и Wehr — «оружие, оборона, сопротивление») — вооружённые силы Федеративной Республики Германия (Германии).

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война германия
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