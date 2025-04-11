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Любовь Степушова

Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году

Мир » Бывший СССР » Украина

Капитуляция Украины неизбежна, так как другой вариант не гарантирует РФ достижение целей СВО. У России есть опыт её реализации в 1945 году.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Только капитуляция Украины решит проблемы России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера сказал "одну очень умную вещь". "Войны заканчиваются только подписанием капитуляции. Опираясь на опыт руководителя страны, пережившей две войны, могу сказать, что перемирие никогда не останавливает войну", — отметил Алиев, выступая на международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Подчёркивая, что он на стороне "территориальной целостности Украины", Алиев, тем не менее, признал, что "Россия объявила оккупированные территории своими" и не может от них отказаться.

"Перемирие — это лишь временная пауза для накопления сил и нового начала. Если на оккупированной границе появляются миротворцы, это означает, что вы теряете свою территорию. На мой взгляд, ни одна страна (ни Россия, ни Украина) не согласится поступиться своей территориальной целостностью", — добавил он.

Мирный план Трампа нереализуем в принципе

Сейчас на Украине много говорят о выборах. В США заявили, что они определённо состоятся и в Москве согласны на их проведение. Но всем понятно, что всех лояльных, или нейтральных, или условно нейтральных к России политиков киевский режим давно изничтожил, а избирать будет ненавидящая диаспора, поэтому выборы опять приведут к власти нацистов и легитимизируют их.

И тогда у США будет совсем другая позиция на переговорах — более наступательная. А у России не будет сильного аргумента не признавать договоров Киева с Западом, которые его представители сейчас друг у друга вырывают из рук, пытаясь застолбить природные ресурсы на исторических российских землях.

России помогает "соглашаться" с выборами позиция нынешних украинских властей. Глава администрации Зеленского Андрей Ермак назвал слухи об этом "полной чушью", потому что "невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия". А его заместитель Павел Палиса был категоричен в оценке "красной линии" для Украины.

"Никто не может указывать, какие вооружённые силы могут быть у Украины. Принятие ограничений по их размеру или общей боеготовности будет "красной линией" на переговорах по завершению украинского конфликта", — заявил Палиса.

Исходя из этого, мирный план президента США Дональда Трампа через выборы, который был главным сценарием окончания войны, не будет реализован. Надо следовать совету Алиева, и в Кремле с ним согласны, потому что в зоне СВО не прекращается военная работа. Затеянная Трампом перестройка будет способствовать капитуляции Киева, так как она направлена против достаточно сильных противников США глобалистов (куда входит и Китай) и требует отвлечения ресурсов от украинского направления.

Как будет выглядеть капитуляция Украины

Осталось ответить на вопрос, что такое капитуляция для Украины? Это решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Главное здесь — денацификация, которая будет проведена в виде установления правления военной администрации в Киеве с последующей передачей власти гражданским лицам (по модели ГДР). На границе с ЕС будут организованы военные базы. Найдутся союзники и в Европе — прибежит "гиена Польша" на запад Украины. Венгрия, Румыния тоже в стороне не останутся. Сразу будет распущена украинская армия, одновременно будет решаться вопрос об отступлении НАТО на границы 1967 года, если блок ещё сохранится. Почему бы не в обмен на разрешение инвестировать в перспективные отрасли на Украине.

Уточнения

Капитуляция — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами. В международном праве — прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.  Побеждённое государство не имеет права отклонять или не выполнять условия безоговорочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после неё.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина германия ильхам алиев андрей ермак дональд трамп
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