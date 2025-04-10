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Дмитрий Плотников

Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ

Мир

Будущее Украины сейчас обсуждается без её участия.

США и Россия
Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Россия

В Стамбуле прошла встреча российской и американской делегаций. Официальная цель встречи — вопросы работы дипломатических представительств этих стран. Однако, к бабке не ходи, это всего-навсего дымовая завеса. Визит главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон не является ничем иным, как сигналом: Россия и Соединённые Штаты начали обсуждать новую конфигурацию украинского кейса. Причём обсуждаться будет не поддержка Украины, а именно раздел сфер влияния и интересов.

Многие эксперты убеждены: основные договорённости между странами уже достигнуты. И отнюдь не в пользу Киева. Вашингтон и Москва шаг за шагом нащупывают точки соприкосновения и обсуждают тему перемирия.
А бывший президент Украины, и, по совместительству, её узурпатор, Владимир Зеленский в данном процессе отнюдь не участник, а самая что ни на есть помеха.

Он злится, негодует, бесится. Но раздражение его понятно — все решения Кремль и Белый дом принимают без него, и "просроченный" это прекрасно понимает. И, разумеется, Киев очень внимательно следит за переговорами Дмитриева в Штатах. Ведь уже 11 и 12 апреля в Вашингтоне запланированы технические переговоры между Киевом и Вашингтоном по недрам Украины. Украинская сторона должна представить свою позицию, а привлечённые ею юристы должны дать оценку этой сделки.

Что-то подсказывает, что офис президента Украины будет делать всё, чтобы тянуть время. Однако тезис встречи оглашён — Киев отдает контроль над ресурсами под внешним управлением. И пусть пока никакой сделки не подписано, но, по всей вероятности, это будет сделано. Ведь Украина сегодня зависит от внешних влияний и выступает не как субъект, а как банальный объект, ещё имеющий кое-какие ресурсы.

Единственное, что может помешать, это новые инструкции из Лондона. Однако вряд ли дельцы с Туманного Альбиона будут становиться на пути у трампистов. Хотя накануне прошла информация, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с разведкой Великобритании подготовил стратегию по редкоземельным недрам Украины, договор по которым Украине навязывает администрация Белого дома. Киеву даны указания максимально затянуть обсуждение договора, а когда Вашингтон начнёт продавливать свои интересы, то начать затягивать процесс подписания.

Вывод

Чем дальше Зеленский со своей бандой будут цепляться за иллюзию контроля над страной, тем болезненнее будут реалии. Поражение на полях сражений не за горами — кулуарно уже давно идут торги по Украине между Вашингтоном и Москвой. Киеву остаётся только ждать результатов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша киев россия андрей ермак кирилл дмитриев владимир зеленский
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