Тегеран даёт слабину, не решаясь открыто вступить в ядерный клуб

Если Иран согласится на условия США по своей ядерной программе, то закончит как Ливия и Ирак. Тегеран давно должен был поступить как Пхеньян или и не начинать.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

США требуют от Ирана перестать быть суверенной страной

США каждую неделю вводит санкции против Ирана. В СМИ пишут о готовящемся ударе по его ядерным объектам. Daily Express цитирует чиновника, связанного с администрацией Дональда Трампа, что если Иран не примет ео предложение о проведении "полного аудита" его ядерного потенциала и его демонтажа, то "к сентябрю Иран исчезнет". Haaretz сообщает, что американские транспортные самолеты весь март доставляли на свои базы в Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании грузы и оборудование.

Снимки из космоса показывают, что на американо-британскую базу на острове Диего-Гарсия переведены бомбардировщики B2 Spirit в сопровождении дальних дозаправочных средств. B-2 могут нести противобункерные бомбы, которые станут ключевым элементом в любых возможных военных действиях против подземных ядерных объектов Ирана.

"Если они (иранцы) не заключат сделку, будут бомбардировки ", — сказал Трамп в телефонном интервью. "Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда не видели".

По словам представителя Госдепа Тэмми Брюс, Тегеран должен "прекратить ядерную эскалацию, положить конец программе создания баллистических ракет, демонтировать свои региональные сети прокси-подразделений, прекратить агрессивную деятельность, прекратить репрессии против собственного народа и отказаться от дестабилизирующих действий КСИР".

То есть перестать быть суверенной страной.

Иран может гарантировать свою безопасность только ядерной бомбой

Иран привел в состояние повышенной готовности свои ракеты на подземных объектах, сообщает Tehran Times. Если дело дойдет до прямой конфронтации, то иранские ракеты будут направлены на американские военные позиции на Ближнем Востоке и ту же базу на острове Диего Гарсия.

"Если нога какого-либо агрессора ступит на священную территорию исламского Ирана, мы отрежем эту ногу", — заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Эбрахим Азизи.

У Ирана нет комплекса страха, он уже бил по базе США в Ираке в ответ на убийство Касема Сулеймани 4 года назад. Если у Тегерана уже есть ядерная бомба, то тогда он должен её как можно скорее продемонстрировать в подземном испытании, как сделал в своё время Пхеньян, чем гарантировал сою безопасность. Иранцы пока согласились на непрямые переговоры при посредничестве Омана, пишет Axios.

Блефуют ли США?

Ливийский лидер Муаммар Каддафи в результате похожей американской риторики отказался от своих разработок ядерного оружия, а потом и от ракет, и от ПВО. И после этого Ливия была уничтожена. В Ираке был реализован тот же сценарий. Иракские ракеты "Аль-Самуд" и "Скад" были ликвидированы под контролем ООН, и тогда последовала американская интервенция с убийством Саддама Хуссейна. С Ираном будет то же самое, если он согласится на условия Вашингтона.

С другой стороны, политическая карьера Трампа закончится, если армия США ударит по Ирану. Одной волны ударов будет недостаточно, потребуется и наземная операция, а стоимость даже в ограниченном масштабе может составить от $60 млрд до $2 трлн за первые три месяца, по данным Forbes. И это при том, что дефицит бюджета и долг США растут как на дрожжах, а внутреннии противоречия зашкаливают. Даже первый обмен ударами закроет Ормузский пролив и поднимет цены на нефть до небес. Тогда уж точно Трампу будет не до стратегического противника — Китая, а про Украину и говорить нечего.

Уточнения

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.



Ко́рпус стра́жей исла́мской револю́ции , КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни.

