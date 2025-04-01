США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей

Страны Карибского бассейна отвергли попытки США запретить знаменитую миссию кубинских врачей в их странах, несмотря на обещанные санкции.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Карибские страны не испугались угроз Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио принял участие в саммите стран Карибского бассейна (КАРИКОМ), прошедшем на Ямайке. Там он продвигал идею наложить санкции на Кубу в виде запрета Кубинской медицинской миссии.

Обоснование у было Рубио такое: "Режим (кубинский) не платит этим врачам, отбирает у них паспорта, и, по сути, это во многом принудительный труд, и мы не можем его поддерживать".

Администрация в Вашингтоне объявила ранее, что введёт санкции на чиновников и их родственников тех стран, которые от таких программ не откажутся. И вот поди ж ты, чиновники "коррумпированных" небольших островных государств, казалось бы, зависимых на 100% от США, не испугались.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс ясно дал понять, что его стране нужны 400 кубинских врачей, так как своих просто нет.

"Давайте будем честны: кубинские врачи на Ямайке оказали нам невероятную помощь", — сказал Холнесс на совместной пресс-конференции с Рубио.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон подчеркнула, что медицинское сотрудничество Кубы с её страной "является законным" и, определенно, "не является примером торговли людьми".

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес отметил, что он скорее лишится своей американской визы, чем позволит "бедным людям из рабочего класса" умереть из-за отсутствия медицинской помощи. К этим мнениям присоединились такие страны, как

Гайана,

Белиз,

Сент-Люсия,

Сент-Китс и Невис,

Барбадос

и другие.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Жозефина Видаль также раскритиковала позицию Рубио. "Он (Рубио) лжёт, оскорбляет и демонстрирует абсолютное неуважение и презрение к людям, которые десятилетиями пользовались гуманистическим трудом кубинских медиков. Но люди знают и выражают своё несогласие", — цитирует издание Сubadebate.

Кубинские врачи выполняют интернациональный долг

Напомним здесь слова Фиделя Кастро: "Врачи, а не бомбы для любой страны мира". И именно это Куба продолжает делать, выполняя свой интернациональный долг. Но для США это словосочетание непонятно в принципе.

На самом деле никого на Кубе не принуждают куда-либо ехать. Врач заключает контракт, где расписаны риски той страны, куда он едет, его зарплата (которая значительно выше средней по стране), льготы на приобретение автомобиля и жилья и условие, что семья с ним не едет. Также он знает, что значительная часть дохода, которую заплатит приглашающая сторона, пойдёт в специальный фонд, который будет потрачен на благо кубинского народа.

Реальная цель США — не забота о кубинских врачах, а уменьшение этого самого фонда. По официальным данным Кубы, в 2023 году Гавана направила 22 632 медицинских работника в 57 стран, заработав в 2018 году 6,3 млрд долларов, а в 2020 году — 3,9 млрд долларов, частично в виде нефти из Венесуэлы.

Рубио отказался направить войска на Гаити

Нынешняя администрация в Вашингтоне ужесточила санкции против Кубы, включив снова её в список государств — спонсоров терроризма, что давно не приветствуется в Латинской Америке. Страны региона давно просят, чтобы Вашингтон помог искоренить преступность на Гаити. Но когда Рубио попросили об этом на саммите, он уклонился от прямого ответа, сказав, что "необходимо найти новое направление, чтобы успешно искоренить вооружённые группировки, которые сегодня захватили значительную часть территории Гаити". Он считает, что отправка американских войск на Гаити "не является ключом к стабилизации хаотичной ситуации в этой карибской стране".

Уточнения

Карибское сообщество (CARICOM)— торгово-экономический союз стран Центральной и северо-восточной Южной Америки.



Яма́йка — островное государство в составе Британского содружества в Вест-Индии. Расположена в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити.



