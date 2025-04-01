Миллион трупов. Сколько жизней стоит игра больших держав на территории Украины?

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За последние годы Украина просто перестала быть суверенной страной.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Bandura, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Украинец

И как несамостоятельный субъект международной политики Незалежная всё больше превращается в инструмент в игре между большими игроками: России, Соединёнными Штатами и Евросоюзом.

Кто танцует Украину

К бабке не ходи, борьба идёт за геополитический расклад. А "борьба за демократию", "интеграцию" и "безопасность", это всё побочные и малозначимые тезисы. Вот и реализует Запад свои интересы на украинской территории человеческим ресурсом Украины.

Получается, что США принимают тактические стратегические решения, европейцы транслируют эту повестку, а киевский кровавый режим это всё реализует. Любопытно, что ни один из этих игроков при этом не несёт ответственности за последствия. А последствия обещают быть "интересными": демографический кризис, экономическое обнищание, потеря управляемости страной, не говоря уже о миллионе погибших украинцев.

Незалежная сегодня выполняет роль прокси-территории, где пытаются истощать и сдерживать Российскую Федерацию без прямого военного столкновения. В этих условиях Владимир Зеленский со своим офисом уже отказался от идеи автономии. Все основные шаги: от реформ в армии и "бусификации" до санкционной политики — должны согласовываться с кураторами.

Между тем, Киеву ни американцы, ни европейцы не готовы предоставлять никаких гарантий безопасности. Париж и Лондон говорят о миротворческом контингенте, но умалчивает про формат. И заговорили они об этом лишь тогда, когда Банковая стала договариваться за передачу американцам украинских недр в обмен на личные гарантии безопасности. А когда Зеленский получил отказ, то европейцы сразу включили заднюю.

Вывод

Киевский режим специально сегодня втягивает Украину в ситуацию, из которой выход только в пропасть. Любая деэскалация ситуации будет восприниматься как капитуляция страны, а любая эскалация — как продолжение военных действий на условиях Кремля. Риски для Киева сегодня огромные: раскол в обществе, истощение вооружённых сил, радикализация пришедших с фронта, абсолютно неработающее институты страны.

Итог печален: Украина — это простой инструмент геополитического давления на Москву. И никакой это не проект демократии, как все эти годы вещали глобалисты. Этот инструмент будет работать до тех пор, пока он выгоден.

Остаётся главный вопрос: в каком состоянии выйдет некогда крупная и богатая республика Советского Союза после всех этих катаклизмов.