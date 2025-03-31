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Любовь Степушова

Молдавия высылает российских дипломатов, приближая освобождение Приднестровья

4:18
Мир » Бывший СССР » Молдавия

Если Молдавия впишется в проект анти-Россия по украинскому сценарию, то ВС РФ завершат СВО в Одессе с созданием 100 км буферной зоной вплоть до Приднестровья.

Флаг ПМР
Фото: web.archive.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг ПМР

Кишинёв выслал главного российского миротворца по Приднестровью

Кишинёв объявил трёх российских дипломатов персонами нон грата, так как они якобы помогли депутату парламента Молдавии Александру Нестеровскому "сбежать от правосудия" в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Среди них — сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по Приднестровью от России Александр Андреев. И это определённый сигнал Москве о нежелательности её миротворческой миссии.

Служба безопасности Молдавии опубликовала видео, на котором видно, что Нестеровский входит в посольство РФ в Кишинёве 18 марта — за день до того, как суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. А затем показана машина с российскими дипномерами, пересекающая границу с ПМР. И это все доказательства. Непонятно только, почему Нестеровский не мог уехать в Приднестровье в машине, например, друзей, так как граница открыта.

Депутат был признан виновным в незаконном финансировании оппозиционной партии "Возрождение" на местных выборах 2023 года, а также на президентских выборах 2024 года и национальном референдуме о курсе Молдавии на вступление в ЕС.

Посол РФ Олег Морозов заявил, что узнал только из прессы, кто такой Нестеровский. Москва пообещала ответные меры.

Молдавия последовательно зачищает политическое поле

В Молдавии днями ранее была задержана башкан гагаузской автономии Евгения Гуцул по обвинению в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Гуцул заявила, что обвинения были политически мотивированными, так как еферендум 2014 года показал, что подавляющее большинство населения Гагаузии ориентировано на интеграцию с Россией.

Полиция сообщает, что другой депутат, Ирина Лозован, которой предъявлены аналогичные обвинения, скрывается от правоохранительных органов.

Так как победа Майи Санду на президентских выборах была в высшей степени сомнительной даже для Запада, то убедительная победа её партии на парламентских выборах осенью просто необходима для подтверждения "европейского курса" страны. Поэтому зачищаются все неугодные политики и информационное поле (закрыты 16 телеканалов), а Россия дискредитируется всеми возможными способами.

Только что закончился газовый кризис, в котором "Газпром" обвинялся в нежелании снабжать ПМР газом по маршрутам альтернативным украинскому. Конечно, Санду всё сделала для того, чтобы "спасение" граждан Приднестровья можно было записать в актив "европейскому миру". Между тем, приднестровский газовый вопрос так и остался нерешённым, так как Тирасполь остается зависимым от прихоти Кишинёва — пропускать российский газ по "Турецкому потоку" через Болгарию и Румынию или нет.

СВО может завершиться созданием буферной зоны, включая Приднестровье

Молдавия в своих действиях плотно следует сценарию, который уже привёл к трагическим последствиям на Украине. У власти находятся румынские националисты, которые сознательно блокируют сотрудничество с Россией, переводя страну в режим управления извне. Рано или поздно, но Приднестровье будет использовано глобалистами, обосновавшимися в Евросоюзе, для открытия второго фронта против РФ с борьбой до последнего молдаванина. Это может произойти с помощью ВСУ, о чём  Владимир Зеленский и Санду, вероятно, договорились во время визита последней в Киев в январе.

Если это случится, то ВС РФ будут вынуждены взять Николаев с Одессой и создать буферную зону в 100 км от этих городов, включив в неё Приднестровье.

Уточнения

Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдовы, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Республикой Молдова и Украиной. Спорная территория между ними контролируется Приднестровской Молдавской Республикой (Приднестровье, ПМР).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы одесса газпром молдавия майя санду приднестровье
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