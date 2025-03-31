Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе

Впервые за 80 лет после окончания Второй мировой войны США меняют главного потенциального противника с РФ на Китай. Китай вступает в фазу масштабной экономической войны с США, готовясь к горячей фазе.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

США готовятся нанести стратегическое поражение Китаю

США важно успеть нанести стратегическое поражение Китаю, пока его ядерный потенциал не сравнялся с американским. Министр обороны США Пит Хегсет недавно заявил, что вооружённые силы страны "будут перестроены для подготовки к войне". По его словам, США повысят уровень военного присутствия в Японии до уровня командования военного времени. В последнем заявлении "большой семёрки" (G7) политика "одного Китая" больше не упоминается, а высказывается несогласие с "любыми односторонними попытками изменить статус-кво Тайваня с помощью силы".

Перед горячей фазой войны Вашингтон разворачивает экономическую войну с целью снижения оборонного потенциала Китая. И тарифные пошлины — это только начало, уже наложены вторичные санкции на Китай как покупателя венесуэльской нефти, эта практика будет продолжена в отношении других поставщиков сырья в Китай, а также стран реэкспорта китайских товаров в США (Мексика, например). Также тормозятся все проекты Китая в рамках программы "Один пояс — один путь", хороший пример — "возврат" Панамского канала.

Китай заморозит активы американских компаний

Китай готов к любому типу войны с США, о чём говорят его ответные действия. Пекин ввёл ответные пошлины на сельхозпродукцию на главных избирателей Трампа — фермеров. Также отменены лицензии на экспорт в США стратегических галлия, германия, сурьмы. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на прошлой неделе подписал указ, который позволяет Пекину принимать меры против иностранных государств, которые "сдерживают или подавляют" Китай или дискриминируют его организации и отдельных лиц. Близится заморозка активов американских компаний, которые перевели свои базовые предприятия в Китай. Знаки уже идут, Nvidia например, для которой Китай является вторым по величине рынком после США, находится под антимонопольным расследованием КНР.

Антимонопольный комитет Китая также приостановил сделку между гонкогской Cheung Kong Group и американской инвестиционной компанией BlackRock в отношении двух портов, обслуживающих Панамский канал. Это прямой вызов Трампу, который требует у Панамы вернуть его США.

Ставка Китая — на рост внутреннего потребления

В Пекине намерены покончить с экспортом в США и ЕС как двигателем экономики. Ставка делается на развитие внутреннего спроса. С населеним в 1,4 млрд человек это огромный резерв для роста ВВП. В 1924 году внутренний спрос внёс 69,7% вклада в рост ВВП, из которых расходы на конечное потребление составили 44,5%, через десять лет эта цифра должна быть доведена до 70%.

Если взять в качестве примера автомобили, то в 2023 году в Китае было 336 млн владельцев автомобилей, что соответствует показателю почти 240 автомобилей на тысячу человек (в РФ — это 315 автомобилей, а в США — 800). Также есть спрос на недвижимость, благоустройство городов, улучшение здравоохранения и образования, развитие туризма.

Китай исключит влияние США в Азии

В военной области Китай также быстро готовится к войне. Помимо наращивания ядерного потенциала, придаётся большое значение созданию и совершенствованию региональной системы ПВО. По данным Пентагона, ежедневно Южно-Китайское море патрулируют около 200 кораблей морской милиции, а самолёты ВМС и ВВС Китая "образуют крупнейшие военно-воздушные силы в регионе, насчитывая в общей сложности более 3150 самолётов". ВМС Китая имеют больше кораблей, чем ВМС США, включая более 370 боевых кораблей и подводных лодок, из которых более 140 являются крупными надводными боевыми кораблями, включая несколько авианосцев. Все они оснащены арсеналом современных ракет и БПЛА.

Но цель Китая — не напасть на Тайвань, как уверяют в США, а свести их влияние в Азии к минимуму и ждать ослабления противника из-за внутренних противоречий. Тогда и будет проведено мирное воссоединение с Тайванем.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я — официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (658 млн человек на действительной службе). В 2020 году, по собственным оценкам, вышла на второе место в мире и планомерно трансформируются в армию американского образца с мощным флотом и авиацией, способную вести боевые действия далеко от дома.



