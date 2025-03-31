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Дмитрий Плотников

Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий

Мир

Немало аналитиков ранее заявляли, что Украину ждёт судьба Афганистана.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Однако самая "умная в мире" киевская власть была уверена в собственной изворотливости, хитрости и гениальности. Весь этот спектр заблуждения напыщенных селюков привёл страну к краю бездны.

Афганистан 2.0

Все войны имеют свойство заканчиваться перемирием, но после и российской специальной операции на Украине начнутся необратимые процессы.

Напомним, присутствие США в Афганистане тоже начинался с тезисов о "борьбе за демократию", об "укреплении прав человека" и тому подобное. А в 2021 году, спустя 20 лет насаждения "демократии", американцы убежали из Кабула. Все помнят эти кадры краха стратегии Вашингтона, построенной на иллюзии управляемого хаоса.

То что происходит с Украиной, поражает и пугает сходством с Афганистаном. Здесь тоже конфликт превратился в прокси-войну двух сверхдержав, а вот внутренние интересы Украины никого не интересуют. Решения принимаются не в Киеве (как когда-то не в Кабуле), актёрский состав поменялся, но схема осталась прежней — война чужими руками и "чужими трупами".

В Незалежной её "партнёры" тоже ставку сделали на внешнее финансирование, которое не обещало долгосрочные перспективы. Экономика Украины зиждется на потоке дотаций и кредитов, которые кураторы Киева могут мгновенно остановить. Что и происходило, когда на "соседнем" полушарии к власти пришла другая власть.

 

Попытка экспорта модели управления Запада на Украине не укоренились. Проплаченная демократия, управляемое общество, конструкции отчётности спонсорам — это всё работало до тех пор, пока партнёры удерживали данный механизм. Затем всё будет выключено.

Ещё раз вернёмся в Афганистан. Давайте вспомним, что там и президент сбежал, и вооружённые силы сдали оружие. А тот, кто вчера действовал по американским инструкциям, тут же перешёл на сторону талибов. Такая метаморфоза случилась с ними не вдруг, а потому что эти люди просто являются приспособленцами. Украина, кстати, стремительно двигается в этом же направлении.

Общество устало от зависимости от внешней поддержки. Вооружённые силы Украины вымотаны. Киевская власть держится на страхе и опричниках. И это всё колосс на глиняных ногах.

Пример Афганистана — это про то, как заканчиваются конфликты, где устали все участники. Ну кроме того, кто пишет дорожную карту для этого сценария. И это вовсе не про ислам и не про талибов. Киев рискует повторить спектакль, в котором война оканчивается катастрофой. Не договором, а той самый бездной, к которой её подвели США и Европа. И уход с Украины западных партнёров будет стремительным и, что называется, без оглядки.

Вывод

Но сколько ещё должно погибнуть граждан Украины, чтобы это произошло? И сумеет ли Банковая остановить неизбежное ещё до того, как последний самолёт с западными соглядатаями вылетит из аэропорта Борисполь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина афганистан
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