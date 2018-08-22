Санкционные игры США могут погубить доллар

Последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хочет, чтобы Россия ему сделала "что-то хорошее", напомнили мне момент, когда я в юности попросил перевести текст песни известного иноземного исполнителя Дэвида Ковердейла.

Мне тогда казалось, что при такой душевной музыке текст должен был быть на уровне Пушкина. Оказалось, что все проще: "Если ты мне сделаешь это, детка, я спою тебе рок-н-ролл!"

Примерно то же самое изложил и Трамп, высказав что-то общее про Сирию и Украину в увязке с новыми санкциями против России. Сейчас же принято невнятно формулировать на публике политику американского государства, чтобы создавался эффект интриги, присущей бразильским сериалам.

Не удивлюсь, что дипломатическим работникам скоро придется расшифровывать послания американского лидера, изложенные в смайликах.

Россия и Китай все более активно проводят военные учения. Ближайшие — "Восток 2018". Пугать силовым давлением стало бессмысленно на фоне резкого скачка уровня русских вооружений и китайских новинок военно-промышленного комплекса. Остается экономика.

На этом поле США традиционно сильны. Особенно в шантаже и неспортивных методах конкуренции. Вот только гигантский внешний долг сильно мешает, а очень хочется быть исключительными.

Новые санкции против России вводятся, вроде бы из-за фейкового "дела Скрипалей". Как ни просил министр иностранных дел России британцев выложить на стол хотя бы какие-нибудь доказательства причастности Москвы к отравлению в Солсбери, так ничего и не получил.

К слову, так и не выяснилось, было ли отравление в принципе. Самым крепким доказательством по-прежнему является железобетонное англосаксонское "хайли лайкли".

Это для публики демократия, права человека, Украина с Донбассом, Сирия с Асадом, Скрипали с "Новичком" и ядерная программа Ирана, а на деле — только бизнес. США нужны ресурсы и доминирование во всех прибыльных проектах. Понимание этого тренда уже приходит и Евросоюзу.

Иными словами, США готовы торговать Украиной, Сирией и всем, чем заблагорассудится. Американцы без стеснений стали разыгрывать экономическую карту, не оглядываясь даже и на традиционных союзников. Видимо, с долгами так приперло, что уже не до политесов трансатлантической солидарности.

Тем временем заместитель министра финансов США Сигал Манделькер сообщила, что Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Вероятно, это означает, что Россию тупо ограбили или предупредили, что скоро это сделают.

Претензии США лежат исключительно в экономической плоскости, а не борьбы за все хорошее в поле с ромашками. Это обстоятельство, видимо, и заставило министра иностранных дел Германии Хайко Маас призвать ЕС юридически защитить европейские компании от американских санкций против Ирана.

На волне санкционных открытий министр счел важным предложить создать европейский валютный фонд, а также независимую от США систему платежей — аналог SWIFT. Иными словами, Германия заявила о намерениях поубавить исключительности у американского доллара. Неожиданная заявка на суверенитет.

Вряд ли подобные заявления крупного немецкого чиновника уместно отнести к эмоциональному фону обманутых союзников. Немцы весьма прагматичны, сдержаны, конкретны и рисковать на пустом месте не станут. Стало быть, и их достали американцы. Не только турки открыли для себя суть санкционного рок-н-ролла Трампа.

Санкционные игры, вовлекшие даже ООН секретными директивами о неучастии ее структур в восстановлении Сирии, могут обернуться для США серьезными последствиями.

Готовилась Россия к подобному развитию событий? Полагаю, что да. Понятно, что никто не станет афишировать глобальные планы геополитического клинча с Соединенными Штатами. Кое-какие нюансы в тактике все-таки уже можно заметить.

Угадывается основное. Удар придется в самое чувствительное место — по американскому доллару. США без доллара, как невеста-трансгендер. Движение есть, а прогресса нет.

Разумеется, это только предположения. Правда развитие сюжета не заставит себя долго ждать. Развязка может стать весьма яркой. Главное, чтобы яркость исходила не от вспышек ядерных боеголовок.

Фото: Fotodom.ru

Читайте также:

Россия может ввести болезненные санкции против...

Новые санкции США против России: почему их не стоит...

Новые антироссийские санкции США ударят по мировой...

Рассекречен план ответа России на санкции США

Санкции США: захочет ли Россия ответить?