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Любовь Степушова

Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине

Мир » Европа » Евросоюз

Макрон торпедирует планы Трампа и организует вторую военную попытку Франции прибрать к рукам ресурсы Украины при критическом исчерпании соответствующих позиций в Африке.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон не оставит попыток завести военный контингент на Украину

Уже месяц Париж пытается организовать совместный ответ европейских и натовских государств на действия США, которые при президенте Дональде Трампе решили положить конец прокси-войне с Россией на Украине.
Для этого президент Франции Эмманюэль Макрон созвал "коалицию желающих", чтобы обсудить план отправки войск на Украину. И это в условиях, когда Вашингтон отказался от подобных шагов, потому что Россия выступила категорически против. В Пентагоне также отказали развернуть над "желающими" в поддержке их планов "зонтик безопасности".

Тем не менее Макрон 28 марта, в отсутствии консенсуса в коалиции, сообщил, что начальники генеральных штабов Франции и Великобритании отправятся на Украину для изучения обстановки на месте. Ожидается, что таким образом будут определены места дислокации, численность военного контингента и его возможности.

"Поэтому на данный момент ничего не исключено, и мы рассматриваем военно-морские, военно-воздушные и сухопутные (экспедиционные) силы", — сказал президент Франции.

Франция была смотрящей за Украиной после революции 1917 года

Отметим, что это уже вторая военная попытка Франции зайти на Украину. Первая состоялась после революции 1917 года в России. Париж поддержал украинских националистов и весной 1918 года признал независимость Украины, а позднее поддержал приход к власти гетмана Скоропадского.

Франция направила свои войска в Одессу, а позже в Севастополь в рамках операции войск Антанты, поддержавших белогвардейцев. Последних Франция активно вооружала, что позволило им продержаться против Красной Армии в 1919–1920 годах. Одновременно французы активно вывозили с Украины через Одессу и Севастополь зерно и другие сельхозпродукты. Париж так уверовал, что Украина — это его вотчина, что французские банки и компании начали вкладывать средства в развитие сельского хозяйства и разработку нефтяных месторождений. Однако после того, как Красная Армия триумфально освободила Украину от белогвардейцев, в 1920 году Франция была вынуждена вывести оттуда свои войска.

Между Макроном и Зеленским есть консенсус по противостоянию Трампу

Сегодня постоянные высказывания Макрона об отправке французского военного контингента говорят о том, что есть консенсус между ним и Зеленским о второй попытке захода Франции на Украину и дележе её богатств.

В этой связи перед ними стоит задача отменить соглашение США — Украина о полезных ископаемых, которое ставит под полный американский контроль все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы. При этом Киеву запрещено общаться по этим вопросам со "стратегическими конкурентами" США. А Франция, между тем, на всех порах мчится к этому статусу.

Неужели ресурсы Украины опять, как и почти сто лет назад, уплывут из рук Франции? И это при том, что Париж находится в гораздо более критическом положении, чем тогда, так как растерял позиции в бывших колониях в Африке. Положение может поправить только сапог французского солдата на территории всё ещё Украины. Но позволит ли этому состояться Россия? Или, как и сто лет назад, окажется победителем.

Уточнения

Анта́нта — военно-политический блок Российской империи, Великобритании и Франции.  Сложился в основном в 1904—1907 годах и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция украина дональд трамп владимир зеленский соединённые штаты америки
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