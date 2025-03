Одурманенная Украина: после СВО перспективы бывшей УССР будут ужасны

На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь

Темой наркотиков в связи с Украиной нас не удивишь. Каждый божий день мы вынуждены лицезреть все прелести наркотической зависимости узурпатора власти на Украине Зеленского, что проявляется непосредственно на его лице, но, что ещё хуже, и в его политике.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Но, как говорится, каков какой барин, такой и крестьянин. Может так случиться, что в скором времени единственной прибыльной отраслью Украины станет производство наркотиков.

И тогда под боком у России может появиться самая большая мировая нарколаборатория — новый "Афганистан". Причиной этому — курс нынешней власти на легализацию употребления и производства конопли.

К слову, Украина имеет давние наркотические традиции, и к своей культуре одурманивания народа активно старалась приобщить и Россию. Ещё во время до СВО Украина была одним из основных источников поставок наркотического зелья в нашу страну. При этом наркотики были как её местного производства, так и транзитного происхождения — из стран Азии и Европы.

Кстати, если говорить о чисто украинском производстве, то оно в основном сосредоточено в южных районах той самой Одесской области, которую нам бы так хотелось вернуть в родную гавань, как в своё время вернули и Крым. Ну вот, собственно говоря, есть мотив и вполне гуманитарное — прикрыть этот наркотический "рай".

Но если бы всё ограничивалось только этими одесскими плантациями, то это было бы еще полбеды. Масштабы бедствия скоро будут таковы, что волей-неволей придется ставить вопрос в целом по Украине.

С приходом к власти в 2014 году киевской хунты движение в сторону либерализации отношения к наркотиков усилилось. А с приходом Зеленского и вовсе вышло на новый уровень. Тема легализации медицинского каннабиса, а также разрешения на его выращивание начала прорабатываться уже законодательно. Шёл этот процесс, к чести некоторых украинских депутатов со скрипом. И за это можно сказать спасибо "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

Вопрос только в том, были ли они вдохновлены благими помыслами, учитывая коррумпированность украинский власти, или это было проявление политической борьбы. Тем не менее, устроить полную наркотическую свободу на Украине не удавалось. Но всё же в августе 2024 года Зеленский сотоварищи эту тему додавили, и закон о легализации медицинской марихуаны вступил в действие.

Будет ли контроль конопляных полей? Вряд ли

И вот тут требуется небольшое пояснение. Производство конопли на Украине осуществляется по трем направлениям:

техническое (промышленное);

медицинское;

рекреационное.

Если мы обратим внимание на украинские новости двух- и трёхгодичной давности, то заметим, что активно стала муссироваться тема выращивания технической конопли.

Вроде бы ничего такого. Техническая конопля является сырьём для производства различных безобидных изделий, в том числе тканей, пищевых масел. И здесь вроде бы криминала никакого нет. Да и в целом в мировой экономике сейчас наблюдается некоторый конопляный "ренессанс". Многие страны стали обращать внимание на возделывание этой культуры, в том числе в России.

Но, как говорится, есть нюансы. Говорить о существовании какого-то внятного контроля со стороны государства на Украине не приходится. И гарантии, что на полях с технической коноплей не будет произрастать наркотическая трава, нет никакой.

Тем более у наших правоохранительных органов есть информация, что ещё с 2014 года наркоотрасль Украины оказалась под кураторством СБУ. А та, в свою очередь, сделала наркотики оружием гибридной войны против России. При содействии СБУ поток этой "химии" в Россию усилился.

Стоит ли ожидать, что сейчас будет по-другому? Да. граница ныне превратилась в линию фронта. Но работают и другие каналы. Да и наркотических свобод на Украине стало больше.

Теперь по электронному рецепту можно спокойно приобретать медицинскую марихуану. Её легализацию мотивировали необходимостью лечения большого количества раненых, да и просто тем, что людям надо успокоиться. А что дальше? И как будут контролировать врачей, выписывающих рецепты?

Судя по соцопросам, украинские граждане вполне лояльно относятся и к рекреационной марихуане, то есть той, что употребляется просто для удовольствия. Половина населения откровенно "за".

Деньги от наркобизнеса — на войну

При этом украинские эксперты, те которые ещё не растеряли свою репутацию, давно бьют тревогу относительно перспектив наркотизации страны. Считается, что весь этот пакет законов продавлен западным лобби, которое намерено сделать из Украины одну большую наркотическую ферму. А это огромные прибыли. И, к слову сказать, хороший источник для финансирования войны.

Вспомним террористические группировки на Ближнем Востоке, в Афганистане. По большому счёту террористам больше неоткуда добывать деньги, кроме как за счёт производства наркотиков. Минимум затрат и максимум прибыли.

Да и Украине скоро нечего будет выращивать на своём черноземе. Европейские фермеры активно выступают против украинской сельхозпродукции. Поэтому украинскому фермеру проще будет выращивать траву для "покурить".

Но это если говорить о мелком сельхозпроизводителе. А крупные земли в значительной степени уже выкуплены западными корпорациями. И вряд ли они нужны для выращивания "хлебушка". Традиционному мировому сельхозрынку тоже не нужны новые конкуренты.

Не случайно Европа мертвой хваткой вцепилась в Незалежную, не отступая ни на шаг. Возврат Украины в цивилизованное русло ей не нужен. А вот подсобная ферма для выращивания отравы и заодно место для европейского "мусора" ей вполне пригодилось бы.

В политическом анализе не очень свойственно принимать всерьёз влияние теневых рынков и преступных группировок. И, тем не менее, эти силы тоже в значительной степени делают игру на украинском поле.

В свете текущего переговорного трека между США и Россией не мешало бы затронуть и этот вопрос. Очень жаль, что проблема международного наркобизнеса в украинском контексте не озвучивается и у нас на высшем уровне.

Разве что покойный генерал Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты много говорил об опасности биолабораторий на Украине, но не сильно акцентировал внимание на банальных наркотиках.

А между тем стоило бы включить вопрос о противодействии наркотизации Украины в один пакет и с задачами по демилитаризации и денацификации. Хотя ещё не поздно это момент учесть в переговорном треке с привлечением ООН.

Да и можно было бы рассчитывать на США, если не на союзничество, то хотя бы на понимание с их стороны, зная их официальную позицию по вопросу борьбы с наркомафией. Хотя, конечно, глубинное государство и глобалисты будут этому сопротивляться. Но дорогу осилит идущий.

Уточнения

Конопля́ или Канна́бис (от латинского названия конопли (лат. Cánnabis)) — род однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae).



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Оде́сская о́бласть (укр. Оде́ська о́бласть), разг. Оде́счина (укр. Оде́щина) — область на юге Украины. Административный центр и крупнейший город — Одесса, другие крупные города — Измаил, Черноморск, Белгород-Днестровский, Подольск, Южное, Килия, Рени, Балта, Раздельная, Болград, Арциз, Татарбунары, Теплодар, Кодыма.