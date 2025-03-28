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Дмитрий Плотников

Европа оставляет Киев с пустыми руками: 700 тысяч потерь и крах надежд

4:02
Мир

У Европы для Киева остались лишь одни обещания.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

План Лондона и Парижа по миротворческим силам сдулся.

Карточный домик планов

А сдулся он сперва с 30 000 до 10 000 солдат, а теперь и вовсе пришли сообщения, что "наземные войска Европы на Украину не войдут".

Об этом уже сообщает и западная пресса. Да и немудрено, все понимают, что эта идея не имела никакого шанса на успех, и теперь это открыто признаёт западная пропаганда. Правда, формально тема не закрыта, фокус смещён на размещение самолётов в Румынии и патрулирование черноморской акватории. Однако учитывая конвенцию Монтрё, вряд ли такое возможно.

Параллельно рухнул план Европы и по массовому разоружению. "Рационализаторское предложения" от Кайи Каллас на 40 млрд евро помощи Киеву развалился ещё на обсуждениях. Что удивительно, заблокировали его не словаки и венгры, а итальянцы с теми же французами. Правда, воинственный Эммануэль Макрон хотя и продолжает громко кукарекать, но все же голосует против. А что является действительно зрадой для Киева, так это то, что не утвердили даже скромные 5 млрд евро.

Фонд на 150 млрд евро для кредитования покупок вооружения — тоже абсолютная фикция. Франция настояла, чтобы деньги можно было потратить лишь внутри Евросоюза. Теоретически из этих денег можно что-то купить и передать Киеву, однако практически никто это делать не станет.

Идея вложить в 800 млрд евро в перевооружение всего ЕС тоже под большим вопросом. Рим, Мадрид и Париж против этого, поскольку понимают, что экономика этих стран просто не выдержит. Даже президент Франции, которые полмесяца назад грозил Кремлю, теперь притормаживает затраты на оборонку. Сегодня единственная реальная опора Банковой — ФРГ, именно они временно готовы занять 500 млрд евро, но и то только на инфраструктуру.

 

Дружба дружбой, а табачок…

К бабке не ходи, Европа не желает втягиваться в открытую конфронтацию с Россией. Различные саммиты, грозные заявления и визиты просроченного — это да. Но оружия, деньги и солдат на Украину — это нет. Правительства Европейского Союза войны не хотят. И если Вашингтон будет настаивать на мире, то, судя по всему, Европе некуда будет деваться. Им сегодня главное, не платить за иллюзию Киева о победе.

Однако киевская власть опирается рогом. Переговоры разбиваются о привычные формулировки Банковой: "красные линии", "непризнания территорий", "никаких уступок". Правда, за этими громкими лозунгами нет ни стратегии, ни ресурса. Даже Белый дом им чётко обозначил — возвращение неподконтрольных территорий не входит в перечень приоритетов мирных переговоров. Трамписты прямо заявили, что затяжные военные действия без перспективы — сценарий падения в бездну.

Кремль же готов обсуждать мир. Но на своих условиях! Главные требования неизменны — признание новых российских территорий. Конечно, на Украине это преподносят как капитуляцию, однако только слепой не видит, что это сегодняшние реалии. Или война продолжится, но с более катастрофичными последствиями для Украины.

Вывод

Возможен ли сегодня мир? Да, но не на условиях иллюзий и грёз Киева, а на компромиссных условиях. И чем позже Киев это осознает, тем выше он заплатит цену. А ведь она и так сегодня огромна: за три года военных действий Украина потеряла свыше 700 тысяч солдат. Я уже не говорю о разрухе в стране, уехавших украинцах и потерянных территориях…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу нато киев запад кая каллас эммануэль макрон
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