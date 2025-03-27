Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ?

3:08
Мир

Европейские глобалисты отказались снимать санкции с России.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Обсуждая Черноморский вариант прекращения ударов по портам, Москва потребовала снятия антироссийских санкций с аграрного сектора. Данный вопрос рассматривается администрации Дональда Трампа, однако он предусматривает, что эти санкции должны снять в Евросоюзе. Как заявил ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио, необходимо, чтобы это сделали европейцы.

Напомним, необходимо подключить Россельхозбанк к системе SWIFT в Бельгии, снять запрет на заход судов РФ в порты Европы, а также разрешить страхование российских судов в Великобритании. Разумеется, Европа сегодня высказалась против.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что антироссийские санкции будут сняты, если Москва вернётся к международно признанным украинским границам. Несомненно, что Евросоюз точно не собирается снимать санкции до июля, когда подойдут сроки его продления.

А Европейская комиссия ответила на вопрос о возможном снятии санкций: для этого нужно единогласное решение стран Европейского Союза. При этом раскладе реализация договора между Вашингтоном и Москвой выглядит весьма призрачной, поскольку Европа торпедирует весь процесс миротворческого кейса Трампа. А этого, напомним, и добивается "партия войны", созданная глобалистами. Как видим, теперь она воюет лично против Трампа.

Есть ли шансы у мира?

Накануне в министерстве финансов США оптимистично заявили, что Белый дом в контексте урегулирования украинского конфликта готов рассмотреть переподключение РФ к системе SWIFT. Другими словами, там обязались прогнуть финансовые структуры Европы.

А что касается французского президента и ему подобных, то нужно сравнить их милитаристские заявления до звонка Путину Трампа и начала переговорного процесса и — после. Путин тогда ещё заявил, что лидеры Европы будут "тереться о трамповские ноги, виляя хвостиком, как только глава США прикажет стоять "у ноги".

Вот и выходит, что торги идут не вокруг самого урегулирования конфликта, торги идут вокруг сохранения более-менее человеческого лица лидеров Европы. А на лицо Зеленского им, по сути, наплевать.

Сам Зеленский в Париже не случайно опять делал неадекватные заявления: он заявил, что его стимулами к войне против России являются "ненависть к русским", а также то, "что Путин скоро умрёт и всё закончится".

Ясно, что просроченный стал разменной монетой крупной игры, это он и сам уже понимает, однако, на что надеются руководители Европы, пока загадка. Интересно будет посмотреть на них, когда американцы заставят их отказаться от своих заявлений и всё-таки снять санкции с аграрного сектора России. И думаю, что это произойдёт быстрее, чем кажется глобалистам…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша европа санкции дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Россия отправит экспедицию на Венеру: она будет искать жизнь в проклятом месте
Это растение не боится жары и холода: вот почему его выбирают для сада
Стильно, но без кредитов: как обновить ванную и остаться с деньгами
Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки
Этот шоколад спасает сердце и успокаивает нервы: но есть нюанс
Гробница гладиатора раскрыла тайну, которой почти 2000 лет — что в ней нашли на самом деле
Мужчина в РФ нанёс себе увечья из-за того, что Сальма Хайек не ответила ему взаимностью
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС обрушился: вот что стоит за падением на 35%
Почему силовые тренировки должны стать вашим приоритетом: откройте 5 важных упражнений
Только работа и никакого отдыха: путешественник раскрыл секрет выживания польских пенсионеров
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Садоводство, цветоводство
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Это растение не боится жары и холода: вот почему его выбирают для сада
Стильно, но без кредитов: как обновить ванную и остаться с деньгами
Почему вам трудно дышать рядом с ним: разбираем тревожные знаки
Этот шоколад спасает сердце и успокаивает нервы: но есть нюанс
Гробница гладиатора раскрыла тайну, которой почти 2000 лет — что в ней нашли на самом деле
Мужчина в РФ нанёс себе увечья из-за того, что Сальма Хайек не ответила ему взаимностью
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС обрушился: вот что стоит за падением на 35%
Почему силовые тренировки должны стать вашим приоритетом: откройте 5 важных упражнений
Только работа и никакого отдыха: путешественник раскрыл секрет выживания польских пенсионеров
Секретным оружием Lixiang станут три модели кроссоверов: какие сюрпризы ждут россиян?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.