США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ?

3:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейские глобалисты отказались снимать санкции с России.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Обсуждая Черноморский вариант прекращения ударов по портам, Москва потребовала снятия антироссийских санкций с аграрного сектора. Данный вопрос рассматривается администрации Дональда Трампа, однако он предусматривает, что эти санкции должны снять в Евросоюзе. Как заявил ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио, необходимо, чтобы это сделали европейцы.

Напомним, необходимо подключить Россельхозбанк к системе SWIFT в Бельгии, снять запрет на заход судов РФ в порты Европы, а также разрешить страхование российских судов в Великобритании. Разумеется, Европа сегодня высказалась против.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что антироссийские санкции будут сняты, если Москва вернётся к международно признанным украинским границам. Несомненно, что Евросоюз точно не собирается снимать санкции до июля, когда подойдут сроки его продления.

А Европейская комиссия ответила на вопрос о возможном снятии санкций: для этого нужно единогласное решение стран Европейского Союза. При этом раскладе реализация договора между Вашингтоном и Москвой выглядит весьма призрачной, поскольку Европа торпедирует весь процесс миротворческого кейса Трампа. А этого, напомним, и добивается "партия войны", созданная глобалистами. Как видим, теперь она воюет лично против Трампа.

Есть ли шансы у мира?

Накануне в министерстве финансов США оптимистично заявили, что Белый дом в контексте урегулирования украинского конфликта готов рассмотреть переподключение РФ к системе SWIFT. Другими словами, там обязались прогнуть финансовые структуры Европы.

А что касается французского президента и ему подобных, то нужно сравнить их милитаристские заявления до звонка Путину Трампа и начала переговорного процесса и — после. Путин тогда ещё заявил, что лидеры Европы будут "тереться о трамповские ноги, виляя хвостиком, как только глава США прикажет стоять "у ноги".

Вот и выходит, что торги идут не вокруг самого урегулирования конфликта, торги идут вокруг сохранения более-менее человеческого лица лидеров Европы. А на лицо Зеленского им, по сути, наплевать.

Сам Зеленский в Париже не случайно опять делал неадекватные заявления: он заявил, что его стимулами к войне против России являются "ненависть к русским", а также то, "что Путин скоро умрёт и всё закончится".

Ясно, что просроченный стал разменной монетой крупной игры, это он и сам уже понимает, однако, на что надеются руководители Европы, пока загадка. Интересно будет посмотреть на них, когда американцы заставят их отказаться от своих заявлений и всё-таки снять санкции с аграрного сектора России. И думаю, что это произойдёт быстрее, чем кажется глобалистам…