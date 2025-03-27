Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

В решении конфликта на Украине наступил решающий момент. Мяч на стороне Вашингтона

3:45
Мир » Бывший СССР » Украина

Наступает ключевой момент урегулирования комплекса вопросов по Украине. Будет ли он решаться с помощью дипломатии, или всё же военным путём?

Логотип системы SWIFT
Фото: commons.wikimedia by Swapnil1101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Логотип системы SWIFT

Подключение банков России к системе SWIFT зависит от Евросоюза

В качестве условия восстановления Черноморской инициативы, которая предполагала существование экспортного коридора для украинского и российского зерна (российская часть была заблокирована), Россия потребовала подключения Россельхозбанка и других ответственных банков к международной системе расчётов SWIFT.

Но так как штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, то она подпадает под действие законодательства Евросоюза и поэтому многое зависит от его позиции.

Вчера, 26 марта, основные игроки ЕС делали заявления, что они не будут отменять санкции против РФ. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что этого не случится вплоть "до вывода российских войск с территории Украины на границы 1991 года". В Германии заявили, что правительство не осведомлено о каких-либо планируемых изменениях санкций ЕС против России.

Европейские санкции продлеваются раз в полгода, следующее продление — в июле. Теоретически Венгрия, как уже не раз делала, может пригрозить не продлевать их, если запрет на использование SWIFT для российских банков не будет исключён из санкционного законодательства. Представляется, что лоббисты этой поправки есть и в других странах.

США могут предложить РФ обойти систему SWIFT

В то же время министр финансов США Скотт Бессент в среду, 26 марта, не исключил возможности разрешить российским банкам вновь присоединиться к системе SWIFT. По его словам, "все варианты на столе" и Трамп может как отменить санкции, так и усилить. Но их арсенал в отношении РФ ограничен. К тому же они не дадут быстрого эффекта в плане "принуждения России к миру", а лучше сказать, вообще его не дадут. Наоборот, приведут к резкой эскалации в двухсторонних отношениях. Это не будет способствовать накоплению президентом США Дональдом Трампом политического капитала исходя из его миротворческих предвыборных инициатив по Украине.

США могут предложить России обойти SWIFT путём открытия российским банкам корреспондентских счетов в США и торговать в долларах через системы CHIPS и FedWire. Но для этого российским банкам надо открывать "дочки" в юрисдикции США, а трансграничные платежи будут не такими быстрыми, как по SWIFT.

Наступает момент истины в решении украинского вопроса

Как бы то ни было, наступает момент истины. Если Вашингтон запустит процесс снятия финансовых санкций с РФ, то мирное урегулирование будет продвигаться пока что наряду с военными действиями. Чтобы дипломаты вытеснили военных, нужно выполнение гораздо более серьёзных условий Москвы (главное — это территориальный вопрос), от которых она не отступит.

Объективно оценивая ситуацию на земле, для этого нет причин. Армия России наступает, а ВКС перешли на новую тактику обстрела пунктов снабжения и дислокации ВСУ — каждый день рой "Гераней" уничтожают эти пункты в крупных городах. Уже задействованы объекты в

  • Одессе,
  • Кривом Роге,
  • Харькове,
  • Днепропетровске.

Это говорит о далеко идущих наступательных планах Генштаба ВС РФ. Как бы США не опоздать с колонизацией того, что осталось от Украины.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы swift санкции зерновая сделка
Обсудить
Новости Все >
ТОП-5 вкусных картофельных блюд бабушек СССР  
Стало известно, почему Меган Маркл настояла на переезде в США: дело не в Гарри
Будут знаки: Собчак иронично прокомментировала фото Лорак и Апиной
Renault Kwid меняет правила игры: доступный электрокар, который можно позволить себе уже сейчас
Спокойствие в тарелке: 7 фруктов против стресса и бессонницы, богатые магнием
Как из замороженной рыбы сделать блюдо, будто из ресторана
Разочарование года: почему Белоснежка не оправдала высокие ожидания зрителей
Эти многолетники цветут, как сумасшедшие — и не требуют ухода
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Омлет с тунцом и морковный суп: два ярких блюда для расслабляющего вечера
Сейчас читают
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
В решении конфликта на Украине наступил решающий момент. Мяч на стороне Вашингтона Любовь Степушова Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Спокойствие в тарелке: 7 фруктов против стресса и бессонницы, богатые магнием
Как из замороженной рыбы сделать блюдо, будто из ресторана
Разочарование года: почему Белоснежка не оправдала высокие ожидания зрителей
Эти многолетники цветут, как сумасшедшие — и не требуют ухода
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Омлет с тунцом и морковный суп: два ярких блюда для расслабляющего вечера
Денег постоянно не хватает? Секреты от экономиста и психолога, которые изменят вашу жизнь
С тяжёлым сердцем: принц Гарри вынужден покинуть благотворительный фонд, который сам основал
Пенсии в два захода: что задумали власти и как это почувствуют россияне
Кольцо из осколков: Клара Новикова раскрыла тайный смысл подарка Надежде Бабкиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.