В решении конфликта на Украине наступил решающий момент. Мяч на стороне Вашингтона

3:45 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Наступает ключевой момент урегулирования комплекса вопросов по Украине. Будет ли он решаться с помощью дипломатии, или всё же военным путём?

Фото: commons.wikimedia by Swapnil1101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Логотип системы SWIFT

Подключение банков России к системе SWIFT зависит от Евросоюза

В качестве условия восстановления Черноморской инициативы, которая предполагала существование экспортного коридора для украинского и российского зерна (российская часть была заблокирована), Россия потребовала подключения Россельхозбанка и других ответственных банков к международной системе расчётов SWIFT.

Но так как штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, то она подпадает под действие законодательства Евросоюза и поэтому многое зависит от его позиции.

Вчера, 26 марта, основные игроки ЕС делали заявления, что они не будут отменять санкции против РФ. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что этого не случится вплоть "до вывода российских войск с территории Украины на границы 1991 года". В Германии заявили, что правительство не осведомлено о каких-либо планируемых изменениях санкций ЕС против России.

Европейские санкции продлеваются раз в полгода, следующее продление — в июле. Теоретически Венгрия, как уже не раз делала, может пригрозить не продлевать их, если запрет на использование SWIFT для российских банков не будет исключён из санкционного законодательства. Представляется, что лоббисты этой поправки есть и в других странах.

США могут предложить РФ обойти систему SWIFT

В то же время министр финансов США Скотт Бессент в среду, 26 марта, не исключил возможности разрешить российским банкам вновь присоединиться к системе SWIFT. По его словам, "все варианты на столе" и Трамп может как отменить санкции, так и усилить. Но их арсенал в отношении РФ ограничен. К тому же они не дадут быстрого эффекта в плане "принуждения России к миру", а лучше сказать, вообще его не дадут. Наоборот, приведут к резкой эскалации в двухсторонних отношениях. Это не будет способствовать накоплению президентом США Дональдом Трампом политического капитала исходя из его миротворческих предвыборных инициатив по Украине.

США могут предложить России обойти SWIFT путём открытия российским банкам корреспондентских счетов в США и торговать в долларах через системы CHIPS и FedWire. Но для этого российским банкам надо открывать "дочки" в юрисдикции США, а трансграничные платежи будут не такими быстрыми, как по SWIFT.

Наступает момент истины в решении украинского вопроса

Как бы то ни было, наступает момент истины. Если Вашингтон запустит процесс снятия финансовых санкций с РФ, то мирное урегулирование будет продвигаться пока что наряду с военными действиями. Чтобы дипломаты вытеснили военных, нужно выполнение гораздо более серьёзных условий Москвы (главное — это территориальный вопрос), от которых она не отступит.

Объективно оценивая ситуацию на земле, для этого нет причин. Армия России наступает, а ВКС перешли на новую тактику обстрела пунктов снабжения и дислокации ВСУ — каждый день рой "Гераней" уничтожают эти пункты в крупных городах. Уже задействованы объекты в

Одессе,

Кривом Роге,

Харькове,

Днепропетровске.

Это говорит о далеко идущих наступательных планах Генштаба ВС РФ. Как бы США не опоздать с колонизацией того, что осталось от Украины.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.



