Шокирующий аппетит Запада: на что нацелились партнёры Украины — такого Зеленский не ожидал

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Несмотря на публичные заверения по стремлению к мирным переговорам, Владимир Зеленский затягивает процесс как только может.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Главная причина — и абсолютная политическая, это в том, что окончание военных действий "автоматом" приведут к раскрытию всех фактов, которые офис президента Украины так тщательно скрывал. Здесь будут и катастрофические масштабы потерь ВСУ, и реальное количество раненых, и число исчезнувших единиц оружия, и огромные суммы разворованных кредитов и долгов, которые навешали на Украину. Поэтому Киев очень хочет держать Незалежную в состоянии, если не тлеющего, то постоянного конфликта, в надежде выторговать себе выживание не только в политическом смысле, но и в физическом.

Когда друг оказался вдруг...

Правда и партнёры Киева не так просты. Париж и Лондон уже не стесняются выдвигать "друзьям" условия, в которых чётко виден интерес к активам Украины. Президент Макрон в начале месяца прямо заявил, что Франция интересуется украинскими редкоземельными недрами, ей нужен титан, уран и литий, такие нужные для оборонки. Французский друг фактически подталкивает Зеленского к передаче контроля над стратегическими залежами в обмен на дипломатическую поддержку.

Великобритания действует ещё циничнее. Она уже заключила с Украиной договор о стратегическом партнёрстве на 100 лет. Однако за красивыми тезисами стоят абсолютно драконовские условия: Киев отдал Лондону редкоземельные негры, газотранспортную систему и морские порты, плюс несколько стратегических предприятий.

Мимо США?

На этой почве зиждется глобальный конфликт, поскольку Вашингтон тоже претендует на ресурсы Украины. И забрать он хочет их, не делясь ни с кем. Так, по мнению западной прессы, сейчас трамписты стремятся добиться других условий доступа к основным минеральным залежам Украины, плюс к её энергетическим активам. К примеру, в договор США хотят внести все АЭС Украины.

Кстати, вся остальная Европа тоже не торопится выполнять свои обещания. Вот и Берлин, Рим, Мадрид и Брюссель недавно выступали против выделения Киеву 20 миллиардов евро, хотя буквально месяцем ранее говорили о приверженности поддержки украинского режима.

Ещё один удар по Зеленскому — отказ Европейского союза передавать Украине замороженных активов Российской Федерации. И хотя раньше Киев рассчитывал получить российские деньги на поставку оружия, Евросоюз просто заблокировал данный процесс. Кроме этого, всё больше признаков того, что эти деньги вообще когда-то используются в интересах Украины. По всей вероятности, Брюссель их раскидает "между своими", чтобы перевооружить страны Евросоюза.

Вывод

Всё это чётко показывает, что ни Лондон, ни Париж, ни Берлин уже не верят в украинскую победу. Сейчас они хотят забрать на Украине всё, что только успеют до её краха. И в этих условиях Киев продолжает делать "хорошую мину при плохой игре", преподнося европейские прыжки около украинских недр, как партнёрскую помощь.

Однако реалии уже очевидны — Украину распродают по кускам, а руководители страны явно играют роль посредника…