США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России

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Украина нарушила положения о безъядерном и нейтральном статусе Будапештского меморандума и лишилась права на безопасность. Так США оправдают потерю ею территорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

У Трампа отвергли претензии Украины на ядерное оружие

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, которое Украина отдала России по Будапештскому меморандуму, принадлежало Москве.

"Давайте внесём ясность: никогда не было ядерного оружия у Украины, оно было российским. Она просто его вернула. Это неудобный, но факт", — написал Гренелл в соцсети.

Греннела поддержал сенатор-республиканец Майк Ли. По его словам, "ядерное оружие не принадлежало Украине.

"И никогда не было договора, обязывающего США следовать Будапештскому меморандуму", — написал он под постом Гринелла.

То есть отвергаются претензии Украины на то, что США должны обеспечить её безопасность, согласно указанному меморандуму.

США настояли на безъядерном статусе Украины, а Россия — на внеблоковом

Ядерное оружие было советским, а коды доступа к нему были на территории РФ. После распада СССР Киев потерял контроль над тем, когда и против кого могло быть использовано это оружие, он не мог экономически и физически его содержать. Киев это понимал и обменял свои "права" на западную экономическую помощь. Надо сказать, что именно США настояли на таком варианте, так как опасались гражданской войны между постсоветскими республиками по сценарию Югославии, но с ядерным оружием.

Со своей стороны, РФ настояла на нейтральном статусе Украины, об этом не раз заявляли российские руководители.

Исходя из этого, 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой провозгласил своё намерение стать постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках и обязуется соблюдать три неядерных принципа:

не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие.

24 октября 1991 года в подтверждение этой декларации Верховная рада приняла решение о безъядерном статусе Украины, а в 1994 году Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

И только после этого был подписан Будапештский меморандум.

США нашли способ признать территориальные приобретения РФ

Но как только Украина записала в Конституции, что станет членом НАТО, а Зеленский стал заявлять о праве и компетенциях на ядерную бомбу, это аннулировало обязательства РФ и США по Будапештскому меморандуму и условие существования Украины в границах 1991 года.

Утверждение Греннела — это, вероятно, шаг к признанию Вашингтоном территориальных приобретений России по итогам вынужденной СВО на Украине. По утверждению другого доверенного лица Трампа Стивена Уиткофа, это главный вопрос переговоров по Украине.

Уточнения

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.



