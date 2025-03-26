В ЕС заявили об угрозе от Трампа и призвали к военному партнерству с Британией

Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности после прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Ник Уитни, старший научный сотрудник Европейского совета по международных отношений (ECFR). В своей статье он объясняет, почему ЕС и Великобритания должны отложить споры о Brexit и срочно заключить новый оборонный пакт, чтобы противостоять потенциальному отказу США от поддержки НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

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Песчаные угри — это даже не угри. Это длинные, тонкие рыбы, полезные человеку разве что для производства рыбной муки. Но кайры и моевки их обожают; и в связи с сокращением численности этих птиц Великобритания в прошлом году ввела запрет на их промысел в своих водах. ЕС возразил, и теперь вопрос решают международные арбитры.

Подобные споры слишком типичны для многочисленных трений, неизбежно порожденных Brexit и усугубляющих недоверие между сторонами. И это несмотря на более мягкую риторику, которую обе стороны стали использовать после прихода к власти в Великобритании лейбористов в июле прошлого года. В сентябре новый кабинет призвал к "перезагрузке" отношений с ЕС. Главной идеей премьера Кира Стармера был новый пакт о безопасности, хотя прогресс пока неочевиден.

Но за два коротких месяца Дональд Трамп разрушил основы европейской безопасности, существовавшие со времен Второй мировой. Теперь восстановление максимально тесных оборонных и военных связей между Британией и ее континентальными соседями должно стать абсолютным приоритетом для обеих сторон.

Последние недели действительно ознаменовались беспрецедентной чередой инициатив. ЕС и европейские столицы стремятся обеспечить Европе возможность защищаться самостоятельно, даже если Трамп бросит не только Украину, но и своих союзников по НАТО. Пожалуй, самое поразительное — решение бережливых немцев изменить конституцию, чтобы позволить сотни миллиардов евро новых заимствований на оборону и инвестиции. Параллельно ЕС решил смягчить свои бюджетные правила, разрешив странам-членам увеличивать долги на военные нужды, а Комиссия привлечет 150 миллиардов евро под общий бюджет ЕС для совместных закупок вооружений.

Еврокомиссия также опубликовала Белую книгу, обозначив ключевые пробелы в возможностях, которые необходимо устранить (ПВО, дальние удары, дроны и другие слабые места, выявленные войной в Украине). Даже некогда табуированная идея европейского ядерного сдерживания вновь всплыла.

Тем временем Британия пообещала увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и вместе с Францией формирует коалицию желающих развернуть силы для поддержки любого перемирия в Украине. Хотя такое соглашение маловероятно, главная ценность этой инициативы — приучить европейских военных планировать совместные операции без указаний США, причем не только по Украине, но и в целом по Европе.

На этом фоне удручает, что признаки разногласий и отката уже проявились на саммите ЕС 20 марта. Венгрия, конечно, сорвала консенсус по заявлению в поддержку Украины. Но куда серьезнее провал в согласовании срочной новой военной помощи Киеву: предложенный верховным представителем Каей Каллас пакет в 40 млрд евро не прошел. Не удалось договориться даже о поставках боеприпасов и ракет на 5 миллиардов евро.

А Италия и Испания — два главных "неудачника" по выполнению цели НАТО в 2 процента ВВП на оборону — выступили за более гибкую трактовку безопасности, включая, например, борьбу с изменением климата. В изначально впечатляющем единстве Европы после "трампотрясения" уже намечается раскол между севером и югом.

Brexit никогда еще не выглядел столь губительным для обеих сторон. Внутри ЕС остро не хватает твердого британского голоса; а попытки Европы создать независимый от США оборонный потенциал (недельное прекращение Трампом разведподдержки Украины стало тревожным сигналом) лишены полноценного участия британской военной промышленности. Текущие программы ЕС, такие как Европейский оборонный фонд, доступны только членам ЕС (за редкими исключениями вроде Норвегии), и новые 150 млрд евро также пойдут исключительно европейским производителям.

С учетом необходимости избавиться от зависимости от США это понятно. Но задача станет неизмеримо сложнее, если Британия и ЕС не смогут свободно объединять усилия и ресурсы — а значит, им жизненно необходим новый пакт о безопасности. Если для Норвегии сделали исключение, почему не для Британии? Ответ в том, что Норвегия, не будучи членом ЕС, входит в единый рынок. Но разработать особый статус для Великобритании вполне реально.

Конечно, Британии придется вкладывать собственные средства — либо в виде взносов в программы ЕС, либо оплачивая конкретные проекты. Также потребуется справедливое соглашение о контроле над совместными технологиями, что важно и для коммерческой интеллектуальной собственности, и для безопасности поставок.

Предстоящий саммит ЕС-Великобритания 19 мая должен стать моментом истины. Как европейские лидеры не устают повторять, геополитическая ситуация сейчас опаснее, чем когда-либо со времен Второй мировой. Заключение пакта о безопасности стало бы мощным символом единства и решимости Европы, а также важным практическим шагом.

Каллас заявила, что это возможно, но намекнула на "опасения" стран ЕС. Увы, это тень Brexit. Соглашение о торговле и сотрудничестве подлежит пересмотру в следующем году, и стороны уже составляют списки желаемых изменений — от молодежных обменов и ветеринарного контроля до энергетики и квот на вылов рыбы.

Если эти вопросы сорвут майский саммит и похоронят жизненно важный оборонный пакт, это станет историческим провалом государственной мудрости. У ЕС и Великобритании есть дела поважнее песчаных угрей.