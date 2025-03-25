Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации?

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Аргентина рассекретит архивы, в которых есть данные о счетах в швейцарских банках, которые использовались для переброски нацистских преступников в эту страну после Второй мировой войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор Адольф Гитлер

Об этом объявил начальник Генштаба Аргентины Гильермо Франкос. В интервью программе La Clave на DNEWS Франкос объяснил, что решение принято президентом Хавьером Милеем после встречи с сенатором США Стивом Дейнсом.

"Милей приказал раскрыть всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе. Самые важные файлы, вероятно, находятся в министерстве обороны. Нет никаких причин скрывать эти данные", — заявил Франкос.

Речь идёт, по его словам, о банковских и финансовых операциях нацистов.

В феврале Милей пообещал Центру Симона Визенталя представить данные о причастности Аргентины к банковской схеме, которая позволила нацистам украсть и отмыть сотни миллионов долларов, конфискованных у евреев.

Как пишет La Nacion, Центр Визенталя пять лет назад, имея на руках некоторые имена, обратился в банк Credit Suisse (наследник Schweitzerische Kreditanstalt, где изначально хранились депозиты) с просьбой предоставить ему доступ к информации о счетах, которые были заморожены. Банк ответил, что "готов выяснить правду", но прошло пять лет, а воз и ныне там. Credit Suisse заявил, что не выявил счетов, на которых хранились бы активы жертв Холокоста. Теперь, похоже, надежда возродилась, считает газета. Заметим, что Credit Suisse был куплен Нацбанком Швейцарии 19 марта 2023 года за $3,3 млрд.

Решение Аргентины открыть архивы вряд ли поможет вернуть "золото нацистов". Деньги давно украдены швейцарскими и бельгийскими банками (что не редкость), а преступники мертвы.

По некоторым данным, в Аргентине нашли убежище до пяти тысяч немецких нацистов, включая "архитектора" Холокоста Адольфа Эйхмана и исполнителя Йозефа Менгеле. Один из двух основных маршрутов их эвакуации из Германии проходил через Испанию, а второй — через Италию, далее морем в Аргентину, Бразилию и не только, в США тоже. Сложные маршруты были разработаны при неофициальной поддержке должностных лиц Ватикана в 1942 году якобы как путь эвакуации для католиков, бежавших из Европы.

Главное для американцев, которые подталкивают Аргентину к раскрытию архивов, — не выйти в этом расследовании на самих себя. Но, судя по раскрытым архивам убийства Джона Кеннеди, вряд ли и у аргентинцев также будут новые шокирующие факты, например, о бегстве туда Гитлера. Такие факты никогда не будут раскрыты из-за огромных репутационных потерь.

Уточнения

Центр Симона Визенталя — неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста. Центр был основан в Лос-Анджелесе (США) в 1977 году. Создателем Центра и его нынешним руководителем является раввин Марвин Хиер.



