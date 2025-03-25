10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки

Европа продолжает убеждать Украину в необходимости сражаться до "победного свидомого".

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер и Владимир Зеленский

Правда, это всё больше говорит о том, что для европейцев конфликт на Украине — в первую очередь, это инструмент защиты своих интересов, поскольку, если Киев пойдёт на мирное соглашение с Россией, то контроль над основными недрами Незалежной и её инфраструктурой перейдёт к Соединённым Штатам.

Опасения Европы

Это значит, что Европа не просто потеряет рычаги влияния, но и потеряет замороженные российские средства, объём которых превышает 300 млрд долларов. Отсюда следует, что все мирные инициативы, которые связаны с прекращением боевых действий, в Европейском Союзе и Британии встречаются в штыки — слишком много политических и экономических последствий грозит элитам Европы, если конфликт на востоке Европы резко закончится.

Ну а планы британского премьера Кира Стармера по отправке 10 тыс. солдат в виде миротворческой миссии на Украину, выглядит не более как водевиль.

Как сообщают западные СМИ, инициатива премьер-министра Соединённого Королевства не имеет поддержки внутри военного истеблишмента Британии, а также не имеет какого-то бы ни было военного чёткого плана. Источники в британских вооружённых силах уже назвали эту идею "политическим спектаклем", подчеркнув, что здесь нет ни понимания задач, ни формата воздействия, ни понимания логистики.

Разумеется, Кремль, а вместе с ним и Белый дом, не поддерживают это британскую идею. Даже среди трёх десятков государств, которые обсуждали эту "миссию", нет согласия непосредственно по основным параметрам этого "миротворчества".

Британское бла-бла

На фоне сокращающегося оружейного (и финансово) потока Киеву, Британия, по всей видимости, использует кейс миротворцев как инструмент внешнеполитического пиара. Фиаско с поставками самолётов F-16, срыв поставок бронетехники, а также неопределённость с новыми пакетами помощи и поддержки Украины — всё это Великобритания компенсирует громкими заявлениями, которые абсолютно не подкреплены каким-то настоящим содержанием. При этом Банковая пытается продать планы премьер-министра Британии как мощный сигнал поддержки, хотя действительно речь идёт о латентном давлении на Зеленского с целью навязать Киеву заморозку войны под флагом дипломатической инициативы.

На деле это значит, что Украина опять окажется разменной фигурой в чужой игре, а отнюдь не самостоятельным субъектом. Без ясной стратегии, гарантированной западной помощи и под растущим внешним давлением, Банковая растеряла почти все инструменты для манёвра.

Вывод

Если три года назад европейцы ещё как-то пытались демонстрировать солидарность, то сегодня Евросоюз уже озабочен лишь тем, как свести к минимуму свои собственные убытки от дружбы с Украиной. Зеленский и Ко становятся токсичными…