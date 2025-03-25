Европа продолжает убеждать Украину в необходимости сражаться до "победного свидомого".
Правда, это всё больше говорит о том, что для европейцев конфликт на Украине — в первую очередь, это инструмент защиты своих интересов, поскольку, если Киев пойдёт на мирное соглашение с Россией, то контроль над основными недрами Незалежной и её инфраструктурой перейдёт к Соединённым Штатам.
Это значит, что Европа не просто потеряет рычаги влияния, но и потеряет замороженные российские средства, объём которых превышает 300 млрд долларов. Отсюда следует, что все мирные инициативы, которые связаны с прекращением боевых действий, в Европейском Союзе и Британии встречаются в штыки — слишком много политических и экономических последствий грозит элитам Европы, если конфликт на востоке Европы резко закончится.
Ну а планы британского премьера Кира Стармера по отправке 10 тыс. солдат в виде миротворческой миссии на Украину, выглядит не более как водевиль.
Как сообщают западные СМИ, инициатива премьер-министра Соединённого Королевства не имеет поддержки внутри военного истеблишмента Британии, а также не имеет какого-то бы ни было военного чёткого плана. Источники в британских вооружённых силах уже назвали эту идею "политическим спектаклем", подчеркнув, что здесь нет ни понимания задач, ни формата воздействия, ни понимания логистики.
Разумеется, Кремль, а вместе с ним и Белый дом, не поддерживают это британскую идею. Даже среди трёх десятков государств, которые обсуждали эту "миссию", нет согласия непосредственно по основным параметрам этого "миротворчества".
На фоне сокращающегося оружейного (и финансово) потока Киеву, Британия, по всей видимости, использует кейс миротворцев как инструмент внешнеполитического пиара. Фиаско с поставками самолётов F-16, срыв поставок бронетехники, а также неопределённость с новыми пакетами помощи и поддержки Украины — всё это Великобритания компенсирует громкими заявлениями, которые абсолютно не подкреплены каким-то настоящим содержанием. При этом Банковая пытается продать планы премьер-министра Британии как мощный сигнал поддержки, хотя действительно речь идёт о латентном давлении на Зеленского с целью навязать Киеву заморозку войны под флагом дипломатической инициативы.
На деле это значит, что Украина опять окажется разменной фигурой в чужой игре, а отнюдь не самостоятельным субъектом. Без ясной стратегии, гарантированной западной помощи и под растущим внешним давлением, Банковая растеряла почти все инструменты для манёвра.
Если три года назад европейцы ещё как-то пытались демонстрировать солидарность, то сегодня Евросоюз уже озабочен лишь тем, как свести к минимуму свои собственные убытки от дружбы с Украиной. Зеленский и Ко становятся токсичными…
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