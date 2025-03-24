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Любовь Степушова

РФ и США начали перговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе?

2:59
Мир

Чёрное море было в фокусе первых технических переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Обсуждение было творческим и касалось, вероятно, судьбы Одессы.

Порт
Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порт

РФ и США провели 24 марта в Эр-Рияде переговоры по вопросу безопасности судоходства в Чёрном море. Советник по безопасности президента Трампа Майк Уолтц заявил вчера, что переговоры будут посвящены "прекращению огня на Чёрном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и снова начать вести торговлю". Сначала у американцев были переговоры в отеле с Украиной, а затем с российской делегацией, которые продолжались более 6 часов.

Ранее западные СМИ утверждали, что Украина "успешно вытеснила российский флот из западной части моря", что стало "одним из самых ярких военных достижений Киева". Однако ВКС РФ сосредоточились не на контроле за судами в море, а на конечном пункте доставки грузов для ВСУ- портах Одессы, где в последнее время уничтожался любой подозрительный объект.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 24 марта, что в предыдущей зерновой сделке было много обязательств перед Россией, которые не были выполнены. Речь идёт о блокировании российского экспорта зерна и удобрений, несмотря на отсутствие санкций.

Российский переговорщик, сенатор Григорий Карасин, который, работая в Министерстве иностранных дел, отвечал за украинский портфель, сказал журналистам в перерыве, что переговоры "проходят творчески". По его словам, "идёт интересная дискуссия по весьма актуальным темам". Возможно, говорили и об использовании воздушного пространства Чёрного моря авиацией НАТО для разведки в интересах ВСУ, что также должно быть прекращено.

На этой неделе газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются передачи России контроль над "портом в Одессе".

Как бы то ни было, РФ должна получить возможность беспрепятственно торговать, обеспечить безопасность Крымского моста и портов черноморского побережья. Посмотрим, как на это отреагируют британцы, которые курируют этот регион и террористические операции Киева, обеспечивая ВСУ безэкипажными катерами. По итогам договорённостей в Эр-Рияде, они могут лишиться возможности строить свои базы — в том же Очакове.

Советник офиса Зеленского Сергей Лещенко сообщил, что делегация из Киева проведёт дополнительные обсуждения с официальными лицами США в понедельник после переговоров Москвы и Вашингтона. Он предостерег от ожидания скорого соглашения, заявив украинским СМИ, что "переговоры обычно не завершаются за один день — иногда они длятся месяцы".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы одесса эр-рияд чёрное море дмитрий песков григорий карасин
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