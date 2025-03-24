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Любовь Степушова

Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям

Мир » Бывший СССР » Армения

Армения запускает процесс вступления в Евросоюз, что приведёт к выходу из ЕАЭС, рецессии в экономике и ослаблению армии.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Популистское решение парламента Армении

Профильная комиссия парламента Армении одобрила и включила в повестку сессии законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

"Комиссия направит проект в повестку заседаний парламента, которые стартуют завтра", — сообщил на обсуждениях председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

И это в условиях усиления антироссийской повестки в ЕС, агрессивной поддержки Евросоюзом киевского режима и негативного опыта Украины.

По мнению профессора Академии военных наук, заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадима Козюлина, Армении, которая хочет переложить политические и военные проблемы на ЕС, не стоит надеется на "зонтик безопасности" или вливания в экономику.

"Это ложные ожидания, так как общей границы у ЕС с проблемной Арменией нет. Кроме того, у ЕС своих проблем хватает", — сказал эксперт, комментируя ситуацию для Pravada.Ru.

"Зачем Евросоюзу Армения, у которой территориальные проблемы и постоянно тлеющий военный конфликт. Скорее всего, Ереван будут долго динамить как не готовый к вступлению. Особенно если будет сохраняться конфликт с Азербайджаном", — добавил Вадим Козюлин.

Россия отреагирует на инициативу Армении

По словам эксперта, Россия отреагирует на запуск процедуры вступления  Армении в ЕС, так как она является членом ЕАЭС и получает большие льготы от общего рынка труда, капитала, товаров, услуг. А также население страны пользуется упрощённой регистрацией, бесплатной медициной и образованием в рамках объединения. И Ереван знает, что может потерять эти льготы. 

"Власти Армении через финансирование НКО подогревают настроения в обществе на выход из ЕАЭС, с тем чтобы просто ослабить связи с Россией", — сказал Вадим Козюлин, добавив, что пустить этот процесс на самотёк не в интересах РФ.

По самым скромным подсчётам экспертов, выход из ЕАЭС обойдётся Армении в 30-40% ВВП. Это нанесёт критический ущерб экономике страны, а спад производства, сокращение рынка труда, рост безработицы и инфляции приведут к резкому снижению уровня жизни населения. К тому же известно, что все потенциальные члены ЕС должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права. Это будет означать для Еревана необходимость присоединения к антироссийским санкциям и поставкам оружия на Украину, что автоматически переведёт Армению в разряд недружественных РФ стран. 

Когда Армения разочаруется в Пашиняне?

Перед премьером Николом Пашиняном сейчас стоят две сложнейшие задачи:

  1. сохранить власть в 2026 году
  2. и провести референдум об изменениях в Конституцию, исключив территориальные претензии к Азербайджану.

Речь идёт об отсылке к Декларации независимости Армении, принятой 23 августа 1990 года, в преамбуле Конституции. В документе есть пункт о "воссоединении Армении с Нагорным Карабахом" на основе совместного постановления Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года.

До очередных парламентских выборов в Армении осталось ещё больше года. Важным индикатором одобрения действий Пашиняна станут предстоящие 30 марта местные выборы в Гюмри, где провластный кандидат пока уступает первое место другим силам.

Уточнения

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

Европе́йский сою́з  — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы еаэс армения евросоюз никол пашинян
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