Возможен ли мир России с Украиной?

10:27 Your browser does not support the audio element. Мир

В нынешней ситуации, когда полностью определилось отношение всех геополитических игроков к конфликту на Украине, складывается такое впечатление, что в его скорейшем мирном исходе заинтересованы лишь два крупных лидера: Дональд Трамп и Владимир Путин. Причём если в намерениях нашего президента усомниться невозможно, то искренность его американского коллеги вызывает большие сомнения.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Очевидно, что, столкнувшись со сплочённым сопротивлением своих союзников, американский президент может оставить попытки умиротворить заразившую почти всю Европу бешенством русофобии Незалежную и предпочтёт извлекать из текущего конфликта выгоду, продавая оружие и при этом рядясь в тогу миротворца. Не очевидна, к сожалению, и роль Китая, который по удобным для себя ценам скупает наши природные богатства и не стесняется поставлять Украине комплектующие для дронов.

Получается, что среди действующих лиц мировой политики слишком много тех, кто заинтересован не только в продолжении, но и эскалации СВО. И приходится лишь радоваться тому, что Трамп действует прагматически, по сути выведя США из числа возможных участников грозящего Европе Армагеддона.

После изгнания ВСУ из Курской области, хотя врагу и удалось уцепиться за несколько наших сёл, в нашей прессе появилось множество бравурных материалов, пророчащих скорую победу и сравнивающих нынешние события на Курщине, ни много ни мало, с Курской битвой 1943 года!

Появились оптимистические предположения, что теперь наша армия обязательно захватит Сумы и окружит Харьков. Один специалист даже написал, что президенты США и России определили судьбу Одессы, которую американцы якобы готовы нам отдать. Между тем пропаганда тем и отличается от правдивого освещения событий, что выдаёт желаемое за действительное. Здесь уместно привести поэтическую цитату:

Зачем мечтать о неосуществимом,

В несбыточные верить чудеса?

Мне бы очень хотелось, чтобы эти прекраснодушные мечтания осуществились: Украина и Запад сложили оружие и вместе с нами принялись за строительство нового гармоничного мира. Однако реальность совершенно другая! Можно ли сказать что ВСУ, да и всё украинское общество смирились с поражением? Ответ, к сожалению, очевиден. Ситуация меняется в пользу России слишком медленно, и ждать того, что наши тактические успехи на фронте перерастут в масштабную стратегическую наступательную операцию, пока не приходится.

Украинцы полны патологической злобой

Судя по тому, что никакого удара по Сумам и Харькову не последовало, для этого у нас просто нет резервов. Кстати, одной из загадок текущих военных событий является участие (или неучастие) в них военнослужащих КНДР. Мы толком не знаем, помогают ли нам бороться с врагом бойцы товарища Кима, или нет. А ведь наличие союзника в лице ядерной державы, имеющей огромную боеспособную армию и мощную военную промышленность, может стать решающем аргументом в навязывании нашим геополитическим врагам выгодных для нас условий завершения конфликта на Украине.

Мне удаётся поддерживать связь со многими своими бывшими учениками на Украине. До недавних пор это были только те, кто поддерживает Русский мир, скрывается от мобилизации и ненавидит киевский режим. Их участи можно только посочувствовать: немолодые уже люди (за 50 лет) ведут подпольный образ жизни, проклинают Зеленского, буквально молятся на Путина и ждут, когда наша армия освободит от бандеровских оккупантов родную им и мне Одессу. Признаюсь, однако, что недавно я получил и несколько весточек совсем иного содержания от тех своих бывших подопечных, которые встали на сторону киевского режима. Эти письма полны какой-то патологической злобой, агрессивной ненавистью и… высокомерием по отношению ко всему "москальскому".

Так случилось, что перед распадом Советского Союза в одесской школе № 36 я работал в одних и тех же классах с Львом Вершининым. Я преподавал русский язык и литературу, он — историю. В конце 80-х годов Лев Рэмович опубликовал в "Литературной газете" большую статью, в которой предсказал возрождение украинского нацизма и призывал тогдашние власти принять превентивные меры. После распада нашей прежней Родины Вершинин сделал успешную политическую карьеру, причём зарекомендовал себя как убежденный сторонник Русского мира.

При нашей последней встрече в Одессе он подарил мне свою книгу "Страна, которую мы потеряли", на обложке которой был изображён распавшийся на части, охваченный огнём Советский Союз. Политическая деятельность на незалежной Украине моего коллеги едва не завершилась трагически: на него было совершено покушение. Чудом выжив после тяжёлого ранения, он срочно покинул Украину. Теперь Лев — известный блогер, аналитик, материалы которого охотно печатают многие российские СМИ.

Почему я вдруг вспомнил о своём товарище? Не только потому, что, например, мы вместе отстаивали независимость Приднестровья и отчётливо понимали, к чему приведёт бандеризация Украины. Наши с ним общие бывшие ученики с изменённым западной пропагандой сознанием осатанело проклинают Льва за его материалы, критикующие и язвительно высмеивающие киевский режим. Пожалуй, ему достаётся от этих последышей Бандеры намного больше, чем мне.

Но стоит ли обращать внимание на бешеный вой нацистов, кстати сказать, предпочитающих в основном отсиживаться в тылу? Значительно печальнее тот факт, что таких упёртых и агрессивных украинских патриотов, до сих пор непоколебимо уверенных в победе над путинской Россией, даже в Одессе не так уж мало. Именно они сейчас сносят памятники выдающимся деятелям русской истории и культуры, устраивают фашистские марши, репрессируют несогласных, переименовывают улицы в честь своих "хероев".

Впрочем, как мне достоверно известно, недавнее убийство нациста Ганула многими одесситами было воспринято как большой праздник.

Чтобы ответить на вопрос, возможен ли мир с нынешней Незалежной, нужно, помимо прочих факторов, учитывать ещё и национальный характер украинцев. Кроме некоторых несомненных положительных черт, они отличаются поразительным упрямством, нежеланием слушать любые разумные доводы, если таковые не сообразуются с их собственными представлениями, а в практической деятельности руководствуются незамысловатым принципом "Цэ — мое, и цэ мое тэж" ("Это моё, и это моё тоже").

Поэтому призыв "воевать до последнего украинца" следует воспринимать буквально. История свидетельствует о том, что все народные восстания и освободительные войны на Украине, в том числе самая масштабная под предводительством Богдана Хмельницкого, сопровождались огромными человеческими жертвами и ужасающими преступлениями. Поэтому мне совершенно непонятно, почему наше общество буквально шокировано военными преступлениями ВСУ в Курской области. Видимо, с нами сыграла злую шутку риторика о "едином" (или "братском") народе, которая до сих заставляет нас смотреть на украинцев как на заблудших соотечественников, одураченных западной пропагандой.

Именно из-за такого неадекватного отношения к коварному и беспощадному врагу СВО превратилась в некое подобие схватки двух неравных по силам и весу бойцов. Один из них, юркий и наглый, вовсю пользуется кастетом и финкой, а второй, здоровенный добродушный детина, надев белые перчатки, отвешивает противнику слабые пощёчины, опасаясь переломить ему шейные позвонки.

Ярость не вскипела

Очевидно, что в войне побеждает тот, кто ненавидит и не жалеет врага, отвергнув всякие договорённости и компромиссы, то есть готов идти до конца. Как это было с нашим народом в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, можно констатировать, что враг сейчас в идеологических баталиях имеет над нами большое преимущество, поскольку ненавидит и презирает нас, приписав себе несомненное превосходство над путинскими "орками" или, выражаясь на геббельсовский манер, "унтерменшами". А вот в нашем народе так и не вскипела "ярость благородная", без которой рассчитывать на победу в схватке с ожившим европейским нацистским драконом не приходится.

А ведь время скоро начнёт работать против нас! Через год или два заработает на полную мощь военная промышленность Германии и других стран Евросоюза, да и американцы не прекратят помощь киевскому режиму. А живой силы Украине хватит ещё на несколько лет, после чего, глядишь, в ВСУ вольются сотни тысяч наёмников со всего света.

Большинство наших аналитиков весьма скептически оценивают возможность заключения мирного соглашение с нынешним киевским режимом. Даже если будет достигнут какой-то компромисс, то возвращение утраченных территорий станет для Украины и её граждан главной объединительной национальной идеей. Лишившись Крыма и четырёх областей (это наши минимальные требования), украинцы будут жить одной пламенной страстью — как бы их вернуть и при этом страшной местью покарать "проклятых москалей".

Поэтому задача российской армии и всего нашего общества состоит не только в том, чтобы вернуть себе Левобережье Днепра и Северное Причерноморье. Необходимо сломить сам дух вражеского сопротивления, разоблачить и уничтожить украинство как разрушительную и антигуманную идеологию. И в этом никакой добренький дядюшка Дональд нам не поможет. Это наша цель. И мы её достигнем!

Читайте по теме: Нужно ли России возвращать Одессу?

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.