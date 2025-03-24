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Дмитрий Плотников

Оборзевшая хунта. Чего добивается Зеленский, нанося удары по энергообъектам РФ?

3:49
Мир

Киевский режим наносит удары по энергетическим объектам РФ вопреки договорённостям, достигнутым на консультациях с американцами.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Чего хочет достичь Киев

Данным вопросом сегодня задаются почти все эксперты-политологи, пытаясь отыскать более-менее здравое объяснение украинским действиям. Несомненно, что этим нарушением соглашений бывший президент Владимир Зеленский рискует совсем похоронить и без того натянутые отношения с американцами.

Понятно, что киевская власть на данном этапе решила "прикинуться дурачком", заявив, что Россия "сама себя обстреливает". Это так характерно для Незалежной времён "далёкого нормандского" формата. Кстати, это неизменно работало целых 8 лет, поэтому "креативщики" офиса президента Украины не видят смысла придумывать какой-то другой сценарий.

Но сегодня появилось ещё одно обстоятельство: кейс по деэскалации поддерживает Вашингтон, который обладает всеми нужными инструментами, чтобы вскрыть лукавство своих "клиентов". Правда, к бабке не ходи, что у Киева и для этого припасены обвинения в адрес боевых подразделений, неподконтрольных Киеву: якобы "мы им приказали, а они не слушаются". Всё это уже было, и доверять лживому Киеву у нас нет оснований.

Есть ещё одно "совпадение", которое не может быть простым совпадением. Удар по газовой станции "Суджа" армия неонацистов нанесла ночью 21 марта. А за 5 часов до этого на пресс-конференции с премьером Норвегии "просроченный" громко назвал соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам — внимание — "шагом назад"!

 

Ложь хунты

Но позвольте, ведь это именно киевская власть на протяжении долгого времени добивалась этого соглашения! Ведь ещё в октябре 2024 года, общаясь с журналистами, Зеленский публично предложил Москве договориться о взаимных обязательствах не бить по энергообъектам. И дату Киев тоже выбрал весьма неслучайно: в эти дни в Казани открывался саммит глав стран БРИКС, куда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган привёз как раз предложения от Зеленского. По результатам саммита Владимир Путин тогда указал на иррациональное поведение Киева, который публично шлёт сигналы о переговорах, а сам вскоре от них отказывается.

Так же ведёт Украина себя и на этот раз. К бабке не ходи, Зеленский сейчас больше всего боится именно достижения мира. Для него это будет означать выборы, где граждане Украины потребуют от власти ответа за всё то, что привело к утрате территорий, страшным бессмысленным жертвам, разрушенному, обезлюдевшему некогда процветающему государству.

Всё, что хочет Зеленский в нынешней ситуации, остановить активные боевые действия, чтобы ВСУ смогли перевооружиться, переформироваться, зализать раны и укрепить оборонительные рубежи, а потом опять обострить ситуацию, но уже более кроваво.

Вывод

Именно поэтому сегодня так часты провокации с налётами на энергетику РФ: Банковая понимает, что Москва может ответить, и за этим мгновенно последует вой продажной прессы о том, что это "русские срывают мирный процесс". Либералы и сегодня не чураются такой лжи. Например, телеканал France 24 вчера успел брякнуть, что "российские удары нацелены на энергоинфраструктуру Украины".

Удивительно то, что никаких фактов они не дают, просто голословный лозунг. Но кого сейчас на "просветлённом Западе" интересует правда и честность?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу киев владимир путин владимир зеленский реджеп тайип эрдоган
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