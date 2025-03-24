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Дмитрий Плотников

Пощёчина Трампу: как Зеленский одним ударом разрушил надежды на мирное соглашение?

3:13
Мир

Очередной раунд консультаций Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии проходит в весьма непростой ситуации.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Вроде бы и наблюдается определённое улучшение в российско-американском кейсе. Негатив от ультиматума, фактически поставленного нам после переговоров Марко Рубио и Андрея Ермака 11 марта, как бы преодолён. Уровень благожелательности политиков и чиновников США к РФ беспрецедентен и даже настораживает. но нельзя и забывать, что в реальной политике всё развивается гораздо сложнее, показывая стремление киевского режима любой ценой сломать негативные тенденции на спецоперации.

Немного удивляет тот цейтнот, куда Белый дом загнал сам себя, стараясь зачем-то повышать ожидания от будущей встречи, заодно пытаясь нам навязать торопливость в принятии решений. Недаром пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не питать иллюзий относительно быстрого разрешения украинского конфликта.

Что же может повлиять на ход переговоров?

Во-первых, считавшиеся одними из основных инструментов к прекращению боёв — договорённости о приостановке ударов по энергоинфраструктуре Зеленским сорваны практически сразу. В том, что киевская власть попытается сорвать их, никто и не сомневался, но всё же мы предполагали, что США хоть как-то повлияют на действия Киева. Увы, этого не случилось. Произошедшее заставило сомневаться в способности американского президента Дональда Трампа как-то серьёзно влиять на поведение своего "клиента". Это как раз и подчёркивает значимость тех "нюансов", о которых говорил российский президент.

И если довольно простое соглашение о приостановке ударов по энегообъектам постигло фиаско, то как же можно гарантировать выполнение куда более сложных соглашений по безопасному судоходству, достижение которого Вашингтон анонсировал в качестве желаемого результата встречи?

Во-вторых, утративший легитимность Зеленский, почувствовал, что США слишком заинтересованы в сохранении Незалежной как "актива", чтобы решиться оказывать на Украину жёсткое давление. А ещё Штаты заинтересованы поддерживать даже иллюзию, что они контролируют Банковую, хотя в реалии Киеву удаётся лавировать между разными группами интересов коллективного Запада. Кроме этого очевидно, что Зеленский, опираясь на лобби в США, включая и ряда трампистов, пытается манипулировать Вашингтоном.

Имитация Зеленского

Основная его цель — оторвать тему замораживания войны от появления на Украине относительно легитимной власти. Просроченный понимает, что при проведении выборов даже под контролем США, у него нет шансов. Но насколько значимым будет "пошаговая заморозка" конфликта, как утверждают США, "на море и в воздухе", если изначально частичная заморозка не ведёт к долгосрочному миру?

Такие вопросы неоднократно задавались Кремлём на различных уровнях, однако какого-то более-менее внятного ответа нам никто так и не дал…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу сша киев переговоры владимир зеленский
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