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Дмитрий Плотников

Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников

Мир

Курское приграничье для экс-президента Украины Владимира Зеленского будет приговором для Украины и ВСУ.

нато
Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нато

И это уже можно видеть в переговорном треке.

Разворот над Киевом

В СМИ Запада с начала этого года всё чаще стали появляться материалы с критикой киевского режима. Особенно жёстко западная пресса проходится по провалу "курской авантюры" — попытке украинской армии закрепиться на российской территории, которая превратилась не только в огромное кладбище для боевиков и техники ВСУ, но и стало причиной дестабилизации в ситуации на Сумском направлении.

Эксперты из изданий Politico и Foreign Affairs не стесняясь указывают на отсутствие мало-мальски внятного стратегического плана у Генштаба Украины, а аналитки-исследователи RAND подчёркивают, что украинские действия теперь подрывают доверие даже среди партнёров из Европы.

Одновременно с этим сформирован очередной инструмент давления на Зеленского. Он уже начинает действовать не только извне, но и в самой Незалежной. По информации изданий National Interest и The American Conservative, администрация Дональда Трампа начала консультации с оппозиционными политиками Украины, в обход Киева. Несомненно, внимание сегодня приковано к Юлии Тимошенко, чья сегодняшняя риторика резко "посуровела". В начале года она уже позволяла себе резкие выпады в адрес Еврокомиссии, отметив, что Незалежная "не станет платить за чужие геополитические авантюры".

Американские консерваторы на этом фоне рассматривают её как один из столпов будущей перезагрузки киевского режима. По данным ряда источников, в США сейчас весьма недовольны тем, что Зеленский сближается с Францией и Британией. Инициатива Лондона по "гарантиям безопасности" и парижский прожект "восстановления инфраструктуры Украины" воспринимаются Трампом как попытка перехватить контроль над украинским вопросом. Это нагнетает негатив и раздражение, главным образом, среди того, кто рассчитывает на перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном.

 

В противовес Зеленскому

В этой ситуации начинается зарождаться скрытая группа заговорщиков против Зеленского. В самой Украине сегодня нарастает усталость от действий Банковой, а кулуарно начали звучать фамилии "сменщиков узурпатора" (Залужного, Кличко, Тимошенко, Порошенко и т. п.). Слух о возможном переходном правительстве витает в Киеве с конца этой зимы, и всё чаще на поверхность украинского болота всплывают фамилии тех, кого ещё недавно считали "не конкурентами". На фоне падающей экономики, срыва переговоров с Евросоюзом о помощи в 40 млрд евро и поражениях на фронте, позиции просроченного напоминают колосс на глиняных ногах.

Подробнее остановимся на "помощи" ЕС. Его план по оказанию масштабной 40-миллиардной помощи Киеву, по сути, оказался провалом ещё до реализации. Несмотря на "фужеры и виолончели" от главы евродипломатии Кайи Каллас, обещавшей мобилизовать миллионы артснарядов и укрепить украинские позиции перед переговорами, к этой весне стало понятно: понты Брюсселя столкнулись с политической и бюрократической реальностью Европы.

Раскол ЕС

Вышеупомянутый Politico прямо назвал инициативу полным фиаско. Основные страны — Испания, Португалия, Франция и Италия — были против механизма, который предложила Каллас. Кроме этого, она даже не посчитала нужным провести необходимые консультации перед тем, как двигать свой план, что вызвало раздражение у дипломатов. Внутренний конфликт в ЕС обнажён: одни требуют решительных шагов, а другие не горят желанием тратить ресурсы на войну, которая бьёт по их экономике. 

Для американской власти же это шанс перекроить украинский режим под свой интерес. Формально Зеленский ещё пока имеет поддержку, но он уже не воспринимается как долгосрочный игрок. И это ощутили уже даже внутри украинской элиты...

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша париж европа дональд трамп юлия тимошенко владимир зеленский
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