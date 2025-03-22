США согласятся со всеми требованиями России по Украине. Судьба Зеленского предрешена

3:32 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Нынешнее руководство США вполне можно убедить в правомерности действий РФ на Украине, всего лишь проводя параллели с их позицией по конфликту Израиль-Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Успешный переговорщик США по Украине, спецпредставитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону.

По словам Уиткоффа, на арабском саммите две недели назад США представили "разумное предложение — план для достижения мирного соглашения и демилитаризации ХАМАС". Но ответ ХАМАС оказался "совершенно неуместным" (отказался), и тогда Уиткофф предупредил, что это может вызвать военные действия Израиля. Так и случилось:

"Я чувствовал, что это (заход ЦАХАЛ в Газу) будет единственным возможным вариантом. Мы можем попытаться изменить ситуацию, заставив ХАМАС действовать разумнее. У них есть значительное влияние, и они навязывают его силой, поэтому мы должны их демилитаризовать".

Уиткофф объяснил и планы США по Газе. По его словам, США будут "пытаться разработать различные планы для развития" сектора, которые могут включать "два государства" или не включать, но "ХАМАС не должен существовать дальше":

" У нас просто не должно быть 7 октября снова".

А теперь, если поставить вместо ХАМАС Украина, и это будет позиция и план России. На самом деле, такая параллель должна приводиться российской делегацией на переговорах с США по Украине.

Надо сказать, что американцы не лицемерят в этом вопросе, к тому же у англосаксов прецедентное право. Тот же Уиткофф отметил в интервью Карлсону, что Зеленский находится "в очень, очень трудном положении", так как противостоит ядерной державе, население которой в четыре раза больше, "чем у него".

"И поэтому он должен понимать, что его будут теснить. Сейчас для него самое подходящее время для заключения сделки", — сказал спецпредставитель Трампа.

А если Зеленский не согласится, то, следуя той же аналогии с Газой, Россия вправе применить силу и продолжить военные действия.

Уиткофф признал, что главный вопрос конфликта на Украине — это судьба "четырёх регионов, включая Донбасс и Крым".

"Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", — сказал Уиткофф.

Он добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу.

По словам Уиткоффа, встаёт вопрос о "способности Зеленского выжить политически, если он это (потери территорий) признает".

Заметим, что главным фактором разгрома ХАМАС и "Хезболлы" и гарантией, что они не возродятся из пепла, он назвал физическое уничтожение их лидеров. Поэтому, если слово "политически" убрать из предыдущей фразы, то никто не станет возражать, даже на Украине.

Позиции РФ на переговорах в Джидде сильные, потому что США не хотят больше участвовать в прокси-войне с ней. На то у них масса причин, начиная от неконкурентного состояния экономики, которая безнадёжно отстаёт от китайской, заканчивая необходимостью не допустить военного объединения РФ и КНР и разгромить центры сопротивления глобалистов, которые сосредоточены в Европе.

Уточнения

7 октября 2023 года палестинские вооружённые группировки, возглавляемые ХАМАС, вторглись в Израиль из сектора Газа, прорвав пограничный барьер и проникнув в близлежащие израильские населённые пункты и на военные объекты. Около 1200 израильтян были убиты (включая сотни участников музыкального фестиваля), ещё 251 были взяты в заложники.



Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф - специальный посланник США на Ближнем Востоке. Основатель и глава Witkoff Group. Начал карьеру в качестве адвоката по недвижимости, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.





Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист.



