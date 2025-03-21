Эрдоган или Имамоглу. Кто победит?

Международные игроки вмешиваться в ситуацию в Турции не будут. Президент Эрдоган выбрал оптимальный момент для устранения Имамоглу, но у мэра Стамбула есть шанс.

Фото: Self-photographed, http://mstyslav-chernov.com/ by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Протест в Турции

США отказались комментировать действия Эрдогана против Имамоглу

Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу нарастают. Он находится под стражей уже трое суток, а с ним ещё 91 человек по обвинению в коррупции и "пособничестве террористической организации РПК". Реакция из США пришла только спустя два дня.

"Мы не комментируем внутренние процессы принятия решений в других странах", — заявила сегодня, 21 марта, пресс-секретарь госдепартамента США Тэмми Брюс.

"И это при том, что задержан один из кандидатов в президенты страны, единый кандидат от оппозиции", — уточнил в интервью Pravda.Ru заместитель директора Центра изучения современной Турции Фаридун Усманов.

Эксперт не считает, что Вашингтон замешан в событиях в Турции, а провластные СМИ указывают "на след фонда Сороса*, который мог оказывать поддержку главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)".

Фаридун Усманов прогнозирует, что "судебная машина будет использована против Имамоглу" и, "скорее всего, его привлекут к ответственности по делам о передаче подрядов на строительство близким мэру компаниям". Это статья, по которой грозит полная конфискация имущества. Если же будет утверждено и решение Стамбульского университета об аннулировании диплома Имамоглу, то президентом ему не быть, так как по законодательству Турции для участия в выборах человек должен иметь высшее образование.

По мнению эксперта, важно, как себя поведёт Народно-республиканская партия, как она выстроит защиту своего кандидата: "От этого и будет зависеть, как будут в дальнейшем развиваться события вокруг Имамоглу".

У Имамоглу есть шанс

Председатель НРП Озгюр Озель призвал всех жителей Стамбула и других городов сегодня, 21 марта, выйти на улицы, он два дня уже не выходит из мэрии, управляя штабом протестов. Однако Озель высказался против участия протестующих в столкновениях с полицией.

Следующие президентские выборы в Турции должны состояться в 2028 году, но ожидается, что парламент назначит досрочное голосование. По последним опросам общественного мнения, Имомаглу легко победил бы Эрдогана.

Одно из правдоподобных объяснений того, почему президент Турции так рано начал заботиться о президентских выборах, — это сложившаяся международная обстановка. Три дня назад состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Реджепом Эрдоганом, и США дали понять, что не будут вмешиваться. ЕС завяз в "украинском болоте", а Россия всегда поддерживает легитимные власти.

Представляется, что у Озеля есть только один шанс выиграть у Эрдогана — привлечь на свою сторону силовиков и реализовать захват власти. Но есть ли такой план? Если же его нет, то протест будет подавлен. Будет ли через три года подготовлен новый единый и популярный кандидат от оппозиции, загадывать рано.

*- запрещён в России.

Уточнения

Озгюр Озель — турецкий политик. Лидер турецкой оппозиции с 5 ноября 2023 года.



Экрем Имамоглу́ — турецкий государственный и политический деятель, действующий мэр Стамбула с марта 2019 года. Считается одним из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Был фигурантом ряда уголовных дел, 19 марта 2025 года был задержан.

