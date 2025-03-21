План Каллас на 40 миллиардов евро для Украины провалился и ударил по ее репутации

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План главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 миллиардов евро военной помощи для Украины потерпел крах из-за разногласий между странами ЕС, сообщает Politico. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как отсутствие единства среди европейских лидеров привело к провалу инициативы.

Фото: commons.wikimedia.org by euranet_plus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас возлагала большие надежды на возможность мобилизовать до 40 миллиардов евро военной помощи, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя и усилить ее позиции на предстоящих переговорах с Россией.

Однако, когда лидеры ЕС завершили свое собрание в Брюсселе в четверг, план оказался в руинах — не совсем мертвым, но значительно урезанным по сравнению с первоначальными амбициями.

Проблемы начались, как заявили несколько дипломатов ЕС, с самого начала, когда бывший премьер-министр Эстонии не смогла заручиться предварительной поддержкой ключевых участников. Процесс был "запутан", подытожил один из дипломатов.

Первоначальная формулировка "плана Каллас" предполагала поставку Украине как минимум 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. Эта идея, представленная в прошлом месяце, была заблокирована венгерским вето. Затем она попыталась снова, рассчитывая на коалицию готовых стран, которые могли бы выделить до 40 миллиардов евро военной помощи Украине в этом году.

К сожалению для Каллас — и для Украины — ее план не выдержал столкновения с реальностью Европейского союза, где интерес к жертвам ради Киева сильно варьируется от страны к стране.

Южные страны менее охотно поддерживают такие инициативы, чем страны Восточной или Северной Европы. Но в итоге даже Франция, крупнейшая военная держава блока, отказалась поддержать пакет помощи.

Это произошло не из-за отсутствия усилий со стороны Каллас.

В среду она написала министрам иностранных дел и обороны, предложив гораздо более скромный план, призывая "в качестве первого шага" предоставить Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра.

"Реалистичный план — это 5 миллиардов евро на боеприпасы, и над этим мы работаем прямо сейчас", — сказала она журналистам перед началом встречи лидеров. "Это количество боеприпасов доступно на рынке и может быть поставлено в 2025 году".

Ее призыв поддержал президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru), который заявил лидерам по видеосвязи: "Нам нужны средства для артиллерийских снарядов, и мы были бы очень признательны за поддержку Европы в размере как минимум 5 миллиардов евро как можно скорее".

Но, несмотря на значительное сокращение первоначальных амбиций, даже эта инициатива пока не смогла заручиться достаточной поддержкой.

Попытка Каллас спасти свой план, сократив его масштабы, последовала после того, как послы Франции, Италии и Словакии нанесли удар в среду, подчеркнув, что план должен призывать страны вносить вклад на "добровольной основе", тем самым снижая давление на участие.

Проблема заключалась не только в том, что некоторые страны просто не хотят давать больше Украине, ссылаясь на бюджетные проблемы, или что другие предпочитают оказывать помощь на двусторонней основе. Дело также в том, что, прежде чем представить свой план и попросить государства-члены выделить больше денег, Каллас не провела должных консультаций с ними.

"Она все еще ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что у нее теперь другая работа", — сказал дипломат из Центральной Европы.

Еще одной ключевой ошибкой стало отсутствие поддержки со стороны таких ключевых стран, как Франция, а также высокопоставленных чиновников, таких как Бьорн Зейберт, влиятельный помощник председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщили три дипломата ЕС.

Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения всех 27 стран в едином направлении.

Удар по авторитету Каллас очевиден. "Если вы везде говорите, как она, и она права, что нам нужно сохранять единство, то вы также должны готовить такие важные инициативы в духе единства", — пожаловался высокопоставленный дипломат ЕС.

"Это должно было быть обсуждено".

Неясно, что будет дальше с ее усилиями по военной помощи, но Украина по-прежнему пользуется подавляющей поддержкой стран ЕС.

В ставшей уже привычной манере 26 стран, за исключением Венгрии, одобрили совместное заявление, подтверждающее "продолжающуюся и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", а также пообещав "продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался в одиночестве.

"Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии против очевидных интересов ЕС и, по сути, Венгрии", — сказал один дипломат.

Усилия по помощи Украине продолжатся на следующей неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция готовых стран" проведет саммит по Украине в следующий четверг в Париже, с участием Зеленского.