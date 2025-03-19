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Любовь Степушова

Москва не заметит ухода Эрдогана

3:22
Мир » Азия » Ближний Восток

Эрдоган на волне народной эйфории от "победы в Сирии" решил зачистить политическое поле перед президентскими выборами 2027 года. Похоже, что это агония.

Эрдоган
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS
Эрдоган

Эрдоган выбрал момент для устранения соперника

В Турции задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, а также сто его соратников. Имамоглу обвиняется в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Вчера, 18 марта, был аннулирован его диплом о высшем образовании, что лишает Имамоглу многих политических возможностей — в первую очередь, участвовать в выборах.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) назвала это "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента". Депутат турецкого парламента Джемаль Энгинюрт призвал к восстанию и выходу на улицы: "Давайте соберем один миллион человек и арестуем их сами!" Новостные сайты сообщают, что задержан председатель политического отдела Стамбульского отделения "Хорошей партии" Эмин Ферхат Эртек.

В Турции введены ограничения на работу соцсетей, закрыты центральные станции метро. Студенты Стамбульского университета вышли на митинг. "Кто не скачет, тот Тайип", — кричат они, а часть, опрокидывая кордоны полицейских, двинулись к парламенту.

России было бы выгодно, чтобы Эрдоган остался

Тюрколог Полина Беккер сказала в комментарии для Pravda.Ru, что Эрдоган расчищает дорогу "либо себе, либо своему ставленнику на президентский пост" на выборах через два года. Эксперт напомнила, что Эрдоган сам начинал свой политический путь мэром Стамбула и верит, что с этого поста политики выходят в президенты.

По мнению эксперта, Кремль на протяжении 20 лет работает с Эрдоганом, и там знают, что от него ждать, чего нельзя сказать о "новом лице".

"Если придёт новый человек, надо будет заново присматриваться к нему и заново выстраивать внешнюю двустороннюю политику. Поэтому России было бы выгодно, чтобы Эрдоган, конечно, остался. Но надо учитывать его почтенный возраст", — сказала тюрколог.

Прозападный кандидат в Турции уже не страшен России

Правящая коалиция во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана с 2019 года последовательно теряет позиции на местных выборах в мегаполисах. Ей уже не принадлежат Стамбул, Анкара, Измир. Чем больше будет откровенных попыток зачистить политическое поле, тем сложнее будет Эрдогану выиграть следующие выборы, тем более, что экономика Турции давно в плохом состоянии.

России всё же придётся привыкать к новому турецкому лидеру. Ещё на предыдущих выборах были опасения, что в случае прихода к власти политика-глобалиста тот отменит важные для РФ проекты с Эрдоганом, например, закроет "Турецкий поток" или введёт санкции. Но уже сейчас Запад расколот, а через два года и вовсе перестанет существовать как либерально-глобалистский проект.

Уточнения

Экрем Имамоглу́  — действующий мэр Стамбула с марта 2019 года. На должность мэра баллотировался от «Альянса Нации» — союза Хорошей партии и Республиканской народной партии. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы турция президентские выборы
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