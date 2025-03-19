Германия изменила Конституцию, чтобы взять в долг для войны с Россией

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Парламент ФРГ принял поправки в Конституцию, которые снимают ограничения на государственный долг, что позволит значительно увеличить военную помощь Украине.

Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундесвер

Бундестаг одобрил невиданные долги на военные расходы

Решение о снятии бюджетного "долгового тормоза" в отношении военных расходов было принято 18 марта старым составом Бундестага, так как у "партии войны" (ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёные") были опасения, что в новом составе парламента для этого не удастся собрать двух третей голосов. Конституционный суд признал легитимность старого состава. В пятницу, 21 марта, поправки в Конституцию одобрит Федеральный совет (Бундесрат).

В будущем военные расходы в размере не менее 1% ВВП (планы на 3%) будут исключены из бюджетного ограничения. Это примерно триллион евро. "Долговой тормоз" ослабляется как для министерства обороны, так и для гражданской обороны, разведывательных служб и военной помощи Украине.

Германия вернулась угрозой России

Пока ещё не канцлер лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что под потолок долга в триллион евро будет образован фонд в размере в 500 млрд евро для инвестиций в оборону и инфраструктуру.

"Это чёткий сигнал нашим партнёрам, но также и врагам нашей свободы: мы способны защитить себя. Германия вернулась. Германия вносит значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе", — заявил Мерц.

Слова звучат для России угрожающе, несомненно, речь идёт о возвращении ФРГ статуса мощной военной державы, какой она была в последний раз при Гитлере. И Мерц не один такой. Лидер парламентской группы СДПГ Ларс Клингбайль, после голосования произнёс следующую фразу:

"Когда история стучится, вы должны открыть дверь. Потому что никогда не знаешь, будет ли второй шанс".

Теперь правительство Мерца сможет помогать Киеву в неограниченном масштабе. Издание FAZ уже обсуждает возможность снижения требований к экспорту оружия, чтобы можно было увеличить промышленные мощности немецких заводов.

История немцев ничему не учит

Остаётся открытым вопрос, а кто заплатит за "банкет". Потолок государственного долга в ФРГ был введён в 2009 году с целью "защиты будущих поколений от бремени высокой задолженности". Вкладывание денег в ВПК создаст рабочие места, и сначала это будет драйвером экономики. Но через десять лет Германия накопит долгов до уровня 90% ВВП (сейчас 62,9%), сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер в интервью изданию Tagesschau. Счётная палата в отчёте бюджетному комитету Бундестага предупредила в этой связи о дополнительных расходах на выплату процентов в размере 37 млрд евро в год с 2035 года (сейчас 34 млрд).

Кроме того, правительство Германии должно предложить привлекательную процентную ставку кредиторам. По мере роста государственного долга будет увеличивается риск возврата кредитов. Оба эти фактора уже привели к значительному росту доходности немецких гособлигаций и обслуживания долга из бюджета.

Инфляции всё равно не избежать, так как появятся огромные кредитные деньги. Высокая инфляция приведёт к росту ключевой ставки, а это, в свою очередь, к увеличению платы за ипотеку и, опять же, росту доходности гособлигаций. В итоге немцы сполна заплатят за желание их правительства жить не по средствам, вкладываясь в войну с Россией.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. Сторонник экономического либерализма, евроатлантизма, либеральной демократии и безопасности Европы.

