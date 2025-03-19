Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Германия изменила Конституцию, чтобы взять в долг для войны с Россией

3:56
Мир » Европа » Евросоюз

Парламент ФРГ принял поправки в Конституцию, которые снимают ограничения на государственный долг, что позволит значительно увеличить военную помощь Украине.

Бундесвер
Фото: flickr.com by Bundesheer Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундесвер

Бундестаг одобрил невиданные долги на военные расходы

Решение о снятии бюджетного "долгового тормоза" в отношении военных расходов было принято 18 марта старым составом Бундестага, так как у "партии войны" (ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёные") были опасения, что в новом составе парламента для этого не удастся собрать двух третей голосов. Конституционный суд признал легитимность старого состава. В пятницу, 21 марта, поправки в Конституцию одобрит Федеральный совет (Бундесрат).

В будущем военные расходы в размере не менее 1% ВВП (планы на 3%) будут исключены из бюджетного ограничения. Это примерно триллион евро. "Долговой тормоз" ослабляется как для министерства обороны, так и для гражданской обороны, разведывательных служб и военной помощи Украине.

Германия вернулась угрозой России

Пока ещё не канцлер лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что под потолок долга в триллион евро будет образован фонд в размере в 500 млрд евро для инвестиций в оборону и инфраструктуру.

"Это чёткий сигнал нашим партнёрам, но также и врагам нашей свободы: мы способны защитить себя. Германия вернулась. Германия вносит значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе", — заявил Мерц.

Слова звучат для России угрожающе, несомненно, речь идёт о возвращении ФРГ статуса мощной военной державы, какой она была в последний раз при Гитлере. И Мерц не один такой. Лидер парламентской группы СДПГ Ларс Клингбайль, после голосования произнёс следующую фразу:

"Когда история стучится, вы должны открыть дверь. Потому что никогда не знаешь, будет ли второй шанс".

Теперь правительство Мерца сможет помогать Киеву в неограниченном масштабе. Издание FAZ уже обсуждает возможность снижения требований к экспорту оружия, чтобы можно было увеличить промышленные мощности немецких заводов.

История немцев ничему не учит

Остаётся открытым вопрос, а кто заплатит за "банкет". Потолок государственного долга в ФРГ был введён в 2009 году с целью "защиты будущих поколений от бремени высокой задолженности". Вкладывание денег в ВПК создаст рабочие места, и сначала это будет драйвером экономики. Но через десять лет Германия накопит долгов до уровня 90% ВВП (сейчас 62,9%), сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер в интервью изданию Tagesschau. Счётная палата в отчёте бюджетному комитету Бундестага предупредила в этой связи о дополнительных расходах на выплату процентов в размере 37 млрд евро в год с 2035 года (сейчас 34 млрд).

Кроме того, правительство Германии должно предложить привлекательную процентную ставку кредиторам. По мере роста государственного долга будет увеличивается риск возврата кредитов. Оба эти фактора уже привели к значительному росту доходности немецких гособлигаций и обслуживания долга из бюджета.

Инфляции всё равно не избежать, так как появятся огромные кредитные деньги. Высокая инфляция приведёт к росту ключевой ставки, а это, в свою очередь, к увеличению платы за ипотеку и, опять же, росту доходности гособлигаций. В итоге немцы сполна заплатят за желание их правительства жить не по средствам, вкладываясь в войну с Россией.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. Сторонник экономического либерализма, евроатлантизма, либеральной демократии и безопасности Европы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы германия бундестаг государственный долг
Обсудить
Новости Все >
Умные собаки: какие породы легко поддаются дрессировке
Ночная активность кошки — каприз или инстинкт? Как перестать просыпаться среди ночи
Урганту не верят: шоумен мог закрыть бизнес во Франции после шумихи в СМИ
Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится
Три вещи, которые нужно проверить перед поездкой: водители часто забывают об этом
Маленькая лужа – огромные проблемы: как вода разрушает двигатель и выхлопную систему
Разборки продолжаются: Канье Уэст публично обозвал бывшую жену Ким Кардашьян
Доллары на распродаже? Когда лучше продать и что купить вместо них
Невидимки мезозоя: почему древние млекопитающие были тёмными
Голливуд не смог устоять: Марк Эйдельштейн заключил судьбоносную сделку с WME
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Германия изменила Конституцию, чтобы взять в долг для войны с Россией Любовь Степушова Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Дмитрий Плотников От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Последние материалы
Трамп ждал одного, но получил другое: чем обернулся звонок Путину
Меган Маркл в центре скандала: герцогиню обвинили во лжи из-за видео с завтраком
Итальянская Голубая лагуна и ещё одно чудо: эти природные спа-центры в 2 часах от Рима заставят вас забыть обо всём
Кошка поймала муху — беда или просто игра? Разбираемся в нюансах
ТОП-5 легковушек, которые в СССР чаще всего доставались по блату
Надежды не оправдались — Украина никогда не вступит в НАТО
Масло, которое спасает жизни: всего 10 граммов в день решают всё
Герань цветёт 6 раз за сезон? Можно больше — вот что нужно сделать
Будем платить больше? Депутат Госдумы назвала главное условие роста налогов
Дима Билан удивил признанием о победе на Евровидении: хотелось всё бросить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.