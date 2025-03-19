Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России

Итак, накануне состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

В целом сенсации не было, но и не было разочарований. Американскому лидеру пришлось признать, что прекращение огня в украинском конфликте невозможно без выполнения условий Путина. Теперь задача Трампа начать разбираться с реальными причинами. Несомненно, Путин проявил принципиальность, но не ушел "в отказ". После договора по обмену пленными, 30-дневному мораторию на удары по энергоинфраструктуре, нужно ждать ответные шаги от Киева.

Разделим мир на двоих

Европа и Украина попали в ловушку: разговор о перемирии не имеет смысла без их подписи от прекращение поставок оружия.

А самое главное, это то, что формат так и остался двусторонним — США и Россия. Европейский Союз и Британию за стол переговоров сажать не собираются. Что касается Украины, то она интересна лишь как объект переговоров. Соединённые Штаты прямо заявили после телефонного разговора об огромном потенциале сотрудничества Москвы и Вашингтона. Темы по этому сотрудничеству абсолютно разные: энергетика, Ближний Восток, экономика, глобальная безопасность. И на десерт — встреча по хоккею без канадцев! Представляю, как после этого начало корёжить глобалистов.

Не обошлось и без чайной ложки дёгтя. Наверное, это одно расхождение во взглядах: Трамп упрямо хочет решить вопрос с Ираном. Однако думаю, что мудрости Путина хватит, чтобы решить вопрос по этой болезненной для США теме.

Позитив

Бесспорно главное, что можно выделить в итогах беседы, это то, что Путин заявил, а Трамп не оспорил: 30-дневное прекращение огня невозможно без того, о чем говорил российский президент ранее. Тут и контроль за линией фронта, и поставка вооружений, и насильная мобилизация на Украине, и обучение солдат ВСУ. А после заявления нашего лидера Трампу пришлось слезть со своих тезисов, которые он повторял как мантру: поскорее да побыстрее прекратить огонь.

Вот и выходит, что наш Верховный Главнокомандующий дал заокеанскомму коллеге домашнее задание, чтобы он занялся как раз тем, что мешает прекращению огня. И пускай американцы сами лбом побьются об украинскую тупость, недоговороспособность и нежелание отступать от указов Лондона. А пока они бьются головой об украинскую стену, работа на передовой спецоперации продолжится без оглядок на высокую дипломатию, а значит, армия Украины будет испытывать сильное недомогание и дальше.

И важно, что и Москва, и Вашингтон, пусть и в разных выражениях, подчеркнули перспективу развития двусторонних отношений. Особенно здесь отмечались экономические отношения, а также совместная работа по глобальной стабилизации. Убеждён, что после этих слов в Европе "от гнева закололо слева".

А что касается прекращения ударов по энергетической инфраструктуры, то это можно считать коротким авансом, которым украинцы непременно "воспользуются" — обязательно ударят по нашим НПЗ и газовым трубопроводам. Тем самым они дадут нам полное право в ответку вырубить свет на всей Украине.

Вывод

Резюмируя телефонную беседу, нельзя не отметить филигранную работу российского президента. Американскому коллеге вежливо и аккуратно поправили его представление о всех договорённостях с Киевом. Больше чем уверен, что нашему лидеру Трамп доверяет и верит больше, чьи всей европейской своре собак и петухов, не говоря уже про Зеленского…

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