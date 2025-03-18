Путин выиграл первый раунд переговоров с Трампом с хорошими перспективами на всю партию

Трамп не вышел с комментариями к журналистам сразу после переговоров с Путиным по телефону, как обещал. Российский президент сыграл в свою игру.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Кремль и Белый дом выпустили заявления об итогах телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта.

Первым пунктом из заявления Кремля следует, что Россия готова к совместной тщательной проработке возможных путей урегулирования ситуации на Украине, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

Прекращения огня на 30 дней не будет, а договорились только о взаимном отказе "сторон конфликта" от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Это предложение выдвинул Трамп. Посмотрим, как это будет выполняться Украиной, если такая договорённость с Киевом всё же будет достигнута.

"Лидеры согласились, что движение к миру начнётся с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации прекращения огня в Чёрном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Белого дома.

Условия для прекращения огня РФ выдвигает следующие:

Остановку принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Поддержана инициатива Трампа о реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря, но это опять же вопрос времени.

Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными — 175 на 175 человек (никаких "всех на всех") и передача 23 тяжелораненых. Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

В Белом Доме добавили, что лидеры "широко обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов". Обсуждалась необходимость остановки распространения стратегического оружия. Путин и Трамп также выразили мнение, что "Иран не должен иметь возможности уничтожить Израиль".

"Оба президента согласились с тем, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией обладает огромным потенциалом. Это включает в себя значительные экономические соглашения и геополитическую стабильность, которые могут быть достигнуты после установления мира", — говорится в заявлении Белого дома.

Таким образом, без глубокой проработки украинской проблематики РФ не собирается сдаваться на милость Трампу. России нужны железобетонные гарантии, что Украина никогда больше не будет нацистской и представлять угрозу для русских и России.

Договорённость о хоккейных матчах показывает, что Трамп воспринял аргументы и не собирается вводить санкции. Мало того, не отставлена в стороне и экономическая повестка. Это хороший сигнал о том, что переговоры были конструктивными. Пассаж об Иране показывает, что ядерное оружие у Тегерана — это "красная линия" США.

Ни Украина, ни ЕС не фигурируют в пресс-релизах, как участники переговоров. В целом, этот раунд остаётся за Путиным с хорошими перспективами на выигрыш всего боя.