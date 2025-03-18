Германия отпускает "долговой тормоз": сотни миллиардов евро уйдут на оборону

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Германия приняла исторический пакет конституционных реформ, позволяющий привлечь сотни миллиардов евро для укрепления обороны и модернизации инфраструктуры, сообщает издание Politico. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о ключевых изменениях, включая исключение оборонных расходов из «долгового тормоза», создание специального фонда в 500 миллиардов евро и роль новой коалиции в укреплении европейской безопасности на фоне конфликта на Украине.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Немецкие законодатели во вторник приняли исторический пакет конституционных реформ, который позволит привлечь сотни миллиардов евро за счет новых заимствований для укрепления ослабленных вооруженных сил страны и модернизации устаревшей инфраструктуры.

Консерваторы нового канцлера Фридриха Мерца поддержали пакет мер вместе с депутатами от левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) и партии "Зеленые". В общей сложности 513 из 720 депутатов бундестага, нижней палаты парламента Германии, проголосовали за законопроект. Мерцу требовалось большинство в две трети голосов для принятия необходимых поправок к конституции.

Это голосование знаменует разворот в фискальной политике крупнейшей экономики ЕС после многолетней добровольной экономии в рамках "долгового тормоза", который ограничивает структурный бюджетный дефицит 0,35% от валового внутреннего продукта, за исключением чрезвычайных ситуаций. Меры вступят в силу, когда новая коалиция в Берлине, которая, вероятно, будет состоять из консерваторов Мерца и СДПГ, начнет укреплять оборону Европы перед лицом ослабления трансатлантического альянса.

"Такой долг может быть оправдан только в очень специфических обстоятельствах», — заявил во вторник Мерц, лидер правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС)".

Согласно пакету мер, расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут исключены из строгих ограничений конституционного "долгового тормоза". Помощь Украине также будет включена в это исключение, что потенциально откроет доступ к миллиардам евро для поддержки страны, находящейся в тяжелом положении.

"Решение, которое мы принимаем сегодня, — сказал Мерц, — может быть не чем иным, как первым крупным шагом к созданию нового европейского оборонного сообщества".

Мерц заявил, что страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания и Норвегия, должны играть важную роль в этом сообществе, а также предложил использовать оборонные расходы для поддержки европейской оборонной промышленности.

"Надежные и предсказуемые заказы по возможности должны поступать европейским производителям", — сказал он.

Кроме того, будет создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для стимулирования ослабленной экономики Германии, при этом пятая часть этих средств будет направлена на борьбу с изменением климата — ключевое требование "Зеленых". Строгие правила заимствований для 16 федеральных земель Германии будут смягчены, что высвободит дополнительные миллиарды для местных инфраструктурных проектов.

Принятие пакета стало крупной победой для будущей коалиции, что поможет обеспечить финансовую стабильность в ближайшие годы — то, чего не хватало коалиционному правительству под руководством СДПГ, что привело к его краху в ноябре.

Ларс Клингбайль, один из лидеров СДПГ, назвал голосование во вторник "результатом многолетних дебатов", которые, по его словам, "привели к блокированию нашей страны и усложнили работу правительства".

Как СДПГ, так и консерваторы спешили заручиться поддержкой "Зеленых", чьи голоса им были необходимы для получения большинства в две трети. После нескольких дней переговоров и уступок Мерца по вопросам климата и помощи Украине партия согласилась поддержать конституционные изменения.

Мерцу нужно было действовать быстро, чтобы обеспечить принятие реформ, поскольку в следующем парламенте, который должен собраться до 25 марта, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия, выступающая против военных расходов, смогут блокировать конституционные поправки, направленные на увеличение оборонных расходов.

В пятницу бундесрат, представляющий федеральные земли Германии, должен принять пакет в качестве завершающего законодательного шага.

Самая большая проблема для Мерца, вероятно, будет заключаться в том, чтобы убедить свою собственную базу в преимуществах его разворота в фискальной политике. Он уже подвергся критике со стороны некоторых консерваторов за уступки по многим требованиям СДПГ в отношении расходов. Эта критика может осложнить коалиционные переговоры между консерваторами и СДПГ в ближайшие недели.

АдГ, которая станет крупнейшей оппозиционной партией в новом бундестаге, уже усиливает давление на Мерца.

"За что вы вообще выступаете, господин Мерц? — заявил во вторник в парламенте один из лидеров АдГ Тино Хрупалла.