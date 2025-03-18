Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп

Телефонный разговор Путин — Трамп 18 марта будет касаться Украины, но в рамках развития двусторонних отношений, полагают опрошенные Pravda.Ru эксперты.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Ничем разговор не закончится

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, запланированный на 18 марта, с нетерпением ожидается во всём мире. Предыдущий разговор состоялся 12 февраля, после чего начались активные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. Причём США сняли претензии по "агрессии" против Украины, признавая право Росии на безопасность.

Как заявляет американская сторона, ключевые темы обсуждения в новом разговоре будут включать в себя территориальные вопросы, вопрос Запорожской АЭС, вопросы перемирия на 30 дней.

"Трамп излучал оптимизм во всех вчерашних заявлениях", — отметил в комментарии для Pravda.Ru российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов. По его мнению, какое-то значительное количество позиций уже согласовано, и разговор "вряд ли закончится ничем".

"Гадать о чём договорятся, сложно, но очевидно, что по каким-то позициям выйдут на взаимоприемлемый компромисс. Главный вопрос — согласится ли Путин на предложение Трампа: сначала перемирие, а затем уже говорить обо всём остальном", — добавил эксперт.

Политолог Семён Бойков полагает, что по перемирию сейчас не будет достигнуто соглашение.

"Россия пытается донести до США, что мы заинтересованы сначала в политическом урегулировании, а затем — в перемирии. А они продолжают гнуть линию о том, что сперва нужно достичь прекращения огня, а потом возможно политическое урегулирование. Нас такой подход не устраивает, и мы будем стараться продвигать свой подход", — сказал Семён Бойков в интервью Pravda.Ru.

Важнее Украины развитие двусторонних отношений РФ — США

По мнению эксперта, переговоры будут касаться не только украинского урегулирования, но больше развития двухсторонних отношений России и Соединённых Штатов. По двусторонним отношениям, возможно, удастся договориться о работе над продлением СНВ-III или заключении нового соглашения, а также о снятии с РФ санкций.

Как написала недавно в Foreign Affairs профессор международной политики Университета Тафтса Моника Тофт, "сегодняшний геополитический ландшафт особенно напоминает завершение Второй мировой войны", потому что "крупные державы стремятся договориться о новом мировом порядке прежде всего друг с другом, как это делали лидеры союзников, перекраивая карту мира" в Ялте.

Расширение территории — "это то, чего хочет Путин, и это очевидно то, чего хочет Трамп, просто посмотрите на Гренландию, Панаму и Канаду".

"Это то, что, по мнению этих лидеров, они должны сделать, чтобы их страны снова стали великими", — отметила Тафт.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

