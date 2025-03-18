Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп

Мир

Телефонный разговор Путин — Трамп 18 марта будет касаться Украины, но в рамках развития двусторонних отношений, полагают опрошенные Pravda.Ru эксперты.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Ничем разговор не закончится

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, запланированный на 18 марта, с нетерпением ожидается во всём мире. Предыдущий разговор состоялся 12 февраля, после чего начались активные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. Причём США сняли претензии по "агрессии" против Украины, признавая право Росии на безопасность.

Как заявляет американская сторона, ключевые темы обсуждения в новом разговоре будут включать в себя территориальные вопросы, вопрос Запорожской АЭС, вопросы перемирия на 30 дней.

"Трамп излучал оптимизм во всех вчерашних заявлениях", — отметил в комментарии для Pravda.Ru российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов. По его мнению, какое-то значительное количество позиций уже согласовано, и разговор "вряд ли закончится ничем".

"Гадать о чём договорятся, сложно, но очевидно, что по каким-то позициям выйдут на взаимоприемлемый компромисс. Главный вопрос — согласится ли Путин на предложение Трампа: сначала перемирие, а затем уже говорить обо всём остальном", — добавил эксперт.

Политолог Семён Бойков полагает, что по перемирию сейчас не будет достигнуто соглашение.

"Россия пытается донести до США, что мы заинтересованы сначала в политическом урегулировании, а затем — в перемирии. А они продолжают гнуть линию о том, что сперва нужно достичь прекращения огня, а потом возможно политическое урегулирование. Нас такой подход не устраивает, и мы будем стараться продвигать свой подход", — сказал Семён Бойков в интервью Pravda.Ru.

Важнее Украины развитие двусторонних отношений РФ — США

По мнению эксперта, переговоры будут касаться не только украинского урегулирования, но больше развития двухсторонних отношений России и Соединённых Штатов. По двусторонним отношениям, возможно, удастся договориться о работе над продлением СНВ-III или заключении нового соглашения, а также о снятии с РФ санкций.

Как написала недавно в Foreign Affairs профессор международной политики Университета Тафтса Моника Тофт, "сегодняшний геополитический ландшафт особенно напоминает завершение Второй мировой войны", потому что "крупные державы стремятся договориться о новом мировом порядке прежде всего друг с другом, как это делали лидеры союзников, перекраивая карту мира" в Ялте.

Расширение территории — "это то, чего хочет Путин, и это очевидно то, чего хочет Трамп, просто посмотрите на Гренландию, Панаму и Канаду".

"Это то, что, по мнению этих лидеров, они должны сделать, чтобы их страны снова стали великими", — отметила Тафт.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин
Обсудить
Новости Все >
Перед бурей: спокойствие Земли обманчиво – новая геомагнитная атака уже на подходе
Напряжение у границы: ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область
Весна ещё не началась, а аллергия уже в ударе: пациенты штурмуют врачей
Конкурс, который перевернул автопривычки: какие машины выбирают женщины
Картина, которая растрогала всех: как Макс Корж сделал жене сюрприз
Домашний мясной хлеб — сочный и нежный: подавайте горячим или холодным
ДНК на заказ: революционный принтер создаёт гены за часы
Коллаген — ваш секрет к вечной молодости? Или просто маркетинговый трюк
Паника в либеральных кругах. Трамп может отдать порт в Одессе России
Пенсионная ловушка: почему работающие россияне могут скоро платить еще больше
Сейчас читают
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
В Запорожье и Херсон на ПМЖ. Успехи в экономике Крыма говорят, что это возможно Любовь Степушова Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева? Дмитрий Плотников Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Последние материалы
Перед бурей: спокойствие Земли обманчиво – новая геомагнитная атака уже на подходе
Картина, которая растрогала всех: как Макс Корж сделал жене сюрприз
Домашний мясной хлеб — сочный и нежный: подавайте горячим или холодным
ДНК на заказ: революционный принтер создаёт гены за часы
Коллаген — ваш секрет к вечной молодости? Или просто маркетинговый трюк
Паника в либеральных кругах. Трамп может отдать порт в Одессе России
Пенсионная ловушка: почему работающие россияне могут скоро платить еще больше
Ваше безе никогда не будет жидким, если сделать одну вещь перед выпечкой
Пожелтел подоконник? 3 простых способа вернуть ему белоснежный вид
Эти 5 ошибок превратят долгожданное путешествие в горькое разочарование: вот о чём нужно помнить туристам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.