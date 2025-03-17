Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы?

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США приступили к военной операции против Йемена с целью ликвидации его лидеров и склонению к прекращению блокады Красного моря, а также ослабления Ирана.

Фото: commons.wikimedia.org by D. L. "Paul" Farley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ американский авианосец «Гарри Трумэн»

Трамп объявил военную операцию против Йемена

С 19 января Йемен прекратил атаки на израильские, американские и британские корабли в акватории Красного моря из-за прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Но с 7 марта предупредил об их возобновлении, так как блокада с Газы не была снята.

"На вас обрушится ад, подобного которому вы никогда не видели", — заявил президент США Дональд Трамп, объявляя о начале масштабной военной операции против Йемена.

15 марта США нанесли авиаудары по удерживаемым хуситами районам Йемена (это примерно 70% территории). Заранее Вашингтон объявил "террористической" организацию, удерживающую власть в Сане — "Ансар Аллах".

Удары пришлись в основном по идеологическим и политическим центрам хуситов — Сане и Сааде. В Йемене объявили о жертвах — около 50 человек, и 100 раненых. Советник по национальной безопасности США Майкл Уолц заявил, что атака "была направлена ​​на нескольких лидеров хуситов и уничтожила их". Просматривается поддержка позиции Израиля, который свято верит, что устранение верхушки ослабит организацию противника.

В ответ хуситы дважды атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman в северной части Красного моря, применив несколько баллистических и крылатых ракет и беспилотников, и подтвердили намерения это продолжать.

Основная цель Трампа — помочь Израилю стреножить Иран

Если администрация Джо Байдена заявляла, что хуситы самостоятельны в принятии решений, то Трамп обосновал решение о начале авиаударов необходимостью привлечь Иран "к полной ответственности за военную поддержку хуситов". В этой связи интересно, что Вашингтон проинформировал Россию о военной операции по линии МИД. И это учитывая, что Россия недавно подписала с Ираном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, а 14 марта в Пекине Россия, Китай и Иран собрались, чтобы обсудить иранскую ядерную проблему, которая, по их мнению, проблемой не является.

США тестируют, будет ли РФ отходить от договора с Ираном который предполагает, что стороны не оказывают поддержку противникам друг друга в войне. России, очевидно, предложено оказать давление на Тегеран по хуситам, вероятно, взамен на уступки по Украине. Но глава МИД Сергей Лавров выступил против применения силы к Йемену.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, со своей стороны, написал в сети X* от 16 марта, что США "не имеют полномочий или права диктовать Ирану внешнюю политику".

А можно ли победить хуситов?

Существует мнение, что момент для нападения на Йемен выбран удачно после того, как Израиль "нанёс поражение" "Хезболле" и движению ХАМАС. Однако хуситы десять лет назад выиграли войну с армией Саудовской Аравии, поддерживаемой США и Великобританией, а до этого этого вели шесть войн против салафитского йеменского правительства с 2004 по 2010 годы. Партизанская война для них не новость, а для преследования кораблей у берегов Йемена не требуется сложного оружия.

Трамп пытается решить ту же проблему только лишь бомбёжкам, не вводя наземный контингент. Но авиаудары не выигрывают войны, нужен сапог пехотинца. Пока не видно желающих, в том числе в самих США.

В международном плане борьба хуситов с Израилем и США отражает ярость мусульман всего мира по поводу несправедливой войны в секторе Газа. Это позволяет Йемену отладить поставки оружия отовсюду, и из Ирана в том числе, а также собственное внутреннее его производство, несмотря на блокаду.

Поэтому масштабная воздушная операция США не принесёт в регион мир, а только увеличит риски войны с Ираном и ещё более поднимет цены на логистику и страхование грузов, перевозимых по Красному морю и Суэцкому каналу.

* бывший "Твиттер", в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Хуси́ты или «Анса́р Алла́х» — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушёл в отставку президент Али Абдалла Салех.



