Отношения России и Азербайджана вышли из пике. Главная причина — стратегическая победа РФ в войне с Западом.
Российско-азербайджанские отношения резко обострились после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев не стал дожидаться окончания расследования крушения самолёта AZAL, а в ультимативной форме потребовал от РФ сразу публично признать вину, принести извинения, "наказать виновных" и произвести выплаты компенсаций пострадавшим. Проводились неуместные параллели с катастрофой малазийского самолёта в небе над Донбассом в 2014 году. В интерпретации Азербайджана всё выглядело так, будто российская ПВО ослепила и обстреляла мирный лайнер, а потом диспетчеры направили его в море.
Нагнеталась атмосфера и после того, как президент РФ Владимир Путин дважды поговорил с Ильхамом Алиевым. В Баку пригрозили направлением дела в международные суды.
Однако затем Азербайджан перестал усугублять ситуацию, хотя с российской стороны никаких публичных саморазоблачений не было. Но сигналы говорят о том, что Баку во многом удовлетворил свои реальные претензии.
Кампания "АльфаСтрахование" сообщила, что произвела полную выплату страхового возмещения по авиакаско AZAL, а также начала выплаты пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.
Также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проинформировал о награждении выживших членов экипажа наградами "За заслуги перед Чеченской Республикой" и о решении установить в Грозном мемориальную плиту в память о жертвах катастрофы.
Вне всяких сомнений, сыграло свою роль и заложение памятника Гейдару Алиеву в Москве как одному из главных организаторов строительства БАМа.
"Я считаю, что этот памятник, который сегодня закладывается, — это памятник не только Гейдару Алиеву, но это в значительной степени памятник азербайджано-российской дружбе", — сказал посол Азербайджана в РФ.
Это был обмен сигналами, что разногласия дипломатами преодолены с уточнением реальных причин катастрофы. Поэтому Ильхам Алиев принял приглашение приехать в Москву на День 80-летия Победы и состоялся визит в Баку спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Представляется, что есть несколько причин для перемены настроений в Баку.
Катастрофа Embraer E190 под Актау — авиационная катастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2024 года. Самолёт Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку—Грозный. По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолёт потерпел крушение в Казахстане после «внешнего физического и технического воздействия».
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