Азербайджан отказался от ультиматума России по крушению AZAL. Почему найдено лучшее решение?

Отношения России и Азербайджана вышли из пике. Главная причина — стратегическая победа РФ в войне с Западом.

Фото: globallookpress.com by Stringer/NEWS.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет Embraer, потерпевший катастрофу в Актау

Баку выдвинул ультиматум России, угрожая международным судом

Российско-азербайджанские отношения резко обострились после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев не стал дожидаться окончания расследования крушения самолёта AZAL, а в ультимативной форме потребовал от РФ сразу публично признать вину, принести извинения, "наказать виновных" и произвести выплаты компенсаций пострадавшим. Проводились неуместные параллели с катастрофой малазийского самолёта в небе над Донбассом в 2014 году. В интерпретации Азербайджана всё выглядело так, будто российская ПВО ослепила и обстреляла мирный лайнер, а потом диспетчеры направили его в море.

Нагнеталась атмосфера и после того, как президент РФ Владимир Путин дважды поговорил с Ильхамом Алиевым. В Баку пригрозили направлением дела в международные суды.

Снятие азербайджанского ультиматума — победа российской дипломатии

Однако затем Азербайджан перестал усугублять ситуацию, хотя с российской стороны никаких публичных саморазоблачений не было. Но сигналы говорят о том, что Баку во многом удовлетворил свои реальные претензии.

Кампания "АльфаСтрахование" сообщила, что произвела полную выплату страхового возмещения по авиакаско AZAL, а также начала выплаты пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.

Также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проинформировал о награждении выживших членов экипажа наградами "За заслуги перед Чеченской Республикой" и о решении установить в Грозном мемориальную плиту в память о жертвах катастрофы.

Вне всяких сомнений, сыграло свою роль и заложение памятника Гейдару Алиеву в Москве как одному из главных организаторов строительства БАМа.

"Я считаю, что этот памятник, который сегодня закладывается, — это памятник не только Гейдару Алиеву, но это в значительной степени памятник азербайджано-российской дружбе", — сказал посол Азербайджана в РФ.

Это был обмен сигналами, что разногласия дипломатами преодолены с уточнением реальных причин катастрофы. Поэтому Ильхам Алиев принял приглашение приехать в Москву на День 80-летия Победы и состоялся визит в Баку спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Алиев отказался от конфронтации с геостратегическим победителем — Россией

Представляется, что есть несколько причин для перемены настроений в Баку.

Очень многое завязано на отношения Баку с Анкарой. Обстановка в Сирии, где Турция пожинает плоды сотрудничества с террористами, не способствует нагнетанию конфронтации с РФ, которая пока занимает взвешенную позицию по отношению к новым сирийским властям. Для Баку (как и для Москвы) очень важны совместные экономические проекты. Например, азербайджанская Socar тесно сотрудничает с "Татнефтью". Стороны подписали две дорожные карты о торговле и создании совместных предприятий по переработке нефтепродуктов. Также чрезвычайно важным выглядит международный транспортный коридор "Север — Юг" из РФ в Индию через Азербайджан (западная ветка проекта). В прошлом году началось строительство железнодорожной ветки, которая отменит автомобильную часть пути и соответствующую перевалку. Россия наносит стратегическое поражение Западу на поле боя, близки договорённости с США, которые принесут постепенное снятие санкций. А вот с Францией Алиев находится в жёсткой конфронтации из-за её позиции по Армении. Алиев встал на сторону геостратегического победителя, что позволит ему очень скоро увидеть, как сокращается помощь Парижа Еревану. Азербайджанская диаспора в России, а это очень богатые люди, категорически не посоветовала Алиеву усугублять отношения с РФ.

Уточнения

Катастрофа Embraer E190 под Актау — авиационная катастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2024 года. Самолёт Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку—Грозный. По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолёт потерпел крушение в Казахстане после «внешнего физического и технического воздействия».

