G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции

Министры иностранных дел стран "Большой семёрки" снова поразили мир своим героическим бессилием, выдав на-гора документ, который наполовину редактировала администрация Трампа, а на оставшуюся половину — чувство собственного бессилия. Тем не менее, формально G7 смогла изобразить суровое выражение лица и, по настоянию Вашингтона, пригрозить России… чем бы вы думали? Правильно! Ещё одними санкциями, ещё более устрашающими и ещё менее действенными.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Главный дипломатический мастер-класс от "Семёрки" начался с пафосного подтверждения "непоколебимой поддержки Украины", которую, правда, США выразили так энергично, что даже вынудили Киев согласиться на немедленное прекращение огня. Само собой, "Большая семёрка" не смогла упустить момент, чтобы похвалить Киев за такой подвиг, поздравив его бурными аплодисментами. Вероятно, министры уже репетировали овации для следующего заявления о новых санкциях, которое, по традиции, вызовет не меньшее трепетное волнение в российском МИДе.

Дальше — больше. G7, пользуясь моментом, призвала Россию ответить "взаимностью" на перемирие. Иначе грозятся… нет, не военным вмешательством (упаси бог!), а новыми санкциями, которые, конечно же, "сокрушительно ударят" по России. Среди "сокрушительных" мер — новые "потолки" цен на нефть (что может быть смешнее после фиаско с предыдущими?), использование "экстраординарных доходов от замороженных российских активов" (видимо, когда-то их всё же удастся подсчитать), а также "дополнительная поддержка Украины", выраженная в сочувственных кивках.

Тем временем "Семёрка" продолжает координировать экономическую и гуманитарную помощь Киеву, надеясь на июльскую конференцию в Риме, где по традиции будет много слов и мало реальных действий. Впрочем, саммит, скорее всего, вновь завершится торжественным принятием "крайне важного" документа, в котором будет указано, что Россия, конечно, не осуждается напрямую, но зато осуждаются её военные союзники — Северная Корея, Иран и Китай. Такой мощный дипломатический удар, конечно же, уже заставил всех этих странных персонажей нервно сглотнуть (нет).

Рабочие группы для обсуждения новых рабочих групп

На сладкое — раздел "Усиление санкций и противодействие гибридной войне и саботажу", где Россия даже не упомянута! Видимо, министры решили, что и так уже достаточно нахмурили брови в сторону Москвы. Вместо этого документ предлагает "укрепить рабочие группы", которые будут обсуждать… создание новых рабочих групп. В результате G7 с блеском проигнорировала канадское предложение о борьбе с "теневым флотом" РФ, оставив это блестящее начинание под сукном и переключившись на более важные вопросы, например, какие новые санкции можно придумать, чтобы они опять не сработали.

Так что же мы имеем в итоге? Величественное дипломатическое представление, где министры иностранных дел G7 ещё раз подтвердили свою роль титулованных статистов в глобальной геополитике. Шоу продолжается!

Скорее всего, министры понимают, что если Дональд Трамп "додавит" мир с Киевом, то это будет на условиях Москвы. Тогда придётся мириться с Россией, выпрашивать новые контракты на энергоносители у и всё остальное, что может предложить Москва. И, разумеется, в России сделают выводы о том, кто и как на неё "гавкал" и какие меры предлагал. Поэтому все уже начали проявлять осторожность — ведь будущий мир не за горами.

Но вот в чём загвоздка: Россия-то помнит, кто требовал "потолок" цен, кто замораживал активы, а кто злобно фыркал из-за кулис. Так что в будущем министрам придётся не только выпрашивать контракты, но и, возможно, осваивать новые дипломатические приёмы — например, искусство многозначительного молчания в ответ на российские предложения.

Или, кто знает, Москва может преподнести неожиданный подарок: например, вежливо предложить покупать газ по тройному тарифу. Ведь хорошее поведение должно поощряться, а плохое — иметь свои последствия!

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Са́нкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление). Международно-правовые санкции — коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству.

