Криворожская дипломатия: как истерика Зеленского подарила России новый козырь в переговорах

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Бывший президент Украины Владимир Зеленский, единственный, кто виновен в провале на международной арене.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Самый большой его ошибкой стала история с соглашением по редкоземельным элементам. Оно могло бы дать стабильность в экономике Украины, и Зеленскому нужно было поставить только свою подпись. Однако в Белом доме, вместо того, чтобы просто подписать документ, "просроченный" устроил скандал, сорвал соглашение и поставил Незалежную в невероятно мерзкое положение перед Соединёнными Штатами, а также западными партнёрами.

Поставлен перед выбором

Срыв договора по недрам и стал той точкой невозврата, и теперь условия от Вашингтона будут лишь ухудшаться. Вот и получается, что изначально невыгодный договор превратится для Киева в катастрофически невыгодный.

Тем более, что Банковую всё равно поставят перед выбором: лишиться остатков американской поддержки или принять условия США. Однако если ранее можно было подписать договор на мало-мальских приемлемых условиях, то теперь Зеленский загнал страну в позицию, где Вашингтон готов пойти на радикальные меры. Заморозка военной помощи была только первой ласточкой. И если глава киевского режима будет продолжать вести себя как криворожское хамло и срывать переговоры, то Соединённые Штаты могут перейти к следующему этапу санкций — их введут против киевской хунты.

Плюс ко всему, Пентагон может даже начинать обмениваться разведывательными данными с Российской Федерацией. Ну и параллельно начнёт снимать с РФ санкции, что даст возможность Кремлю серьёзно нарастить свой военный потенциал.

Фактически, экс-президент Украины своей истерикой и вручил России ещё один козырь на мирных переговорах. Пока Зеленский бездарно разыгрывал роль политика-обиженки, Москва внимательно наблюдала за этим, получая ещё одно подтверждение, что Украина теряет поддержку американцев и идёт к очередному дипломатическому поражению.

И дело уже не в том, сможет ли избежать сделки Киев — она неизбежно будет, плюс также он будет поставлен перед необходимостью разных уступок, но именно благодаря узурпатору, эти уступки будут по-настоящему катастрофическими для Украины.

Вывод

Сегодня даже на Украине своего предводителя жёстко критикуют. К примеру, депутат Рады Марьяна Безуглая, ещё недавно поддерживающая Зеленского, допускает, что Вашингтон вместе с другими политическими игроками готовят ему замену на более сговорчивую. Нардеп отмечает, что США ведут переговоры с политиками Украины, оказывает давление на Зеленского в вопросах проведении выборов и прекращения огня.

Дальнейший сценарий может быть таков: сперва замена спикера Верховной рады, затем появление переговорный фигуры. Ну а нынешнему лидеру Незалежной предсказывают два пути: силовой вариант или бегство…

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