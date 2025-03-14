Зеленский в тупике: Киев теряет контроль над ситуацией — удивительные обстоятельства перешли границы

Киев опять сменил свою риторику.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Если посмотреть на доступную информацию и заявления Банковой, уже появившиеся в СМИ, то становится понятно, что бывший президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупике.

Фальшивая маска Киева

И в этом тупике он пытается сохранить своё лицо после позора в Овальном кабинете. Сперва "просроченный" полностью отвергал кейс по перемирию, утверждая, что Киев может обсуждать только ограничения воздушного и морского режима. Теперь же он вместе со своей администрацией откатился назад, якобы показывая готовность к миру. Однако при этом он пытается представить Российскую Федерацию как сторону, которая хочет продолжать военные действия.

Характерно, что перед этим Вооружённые силы Украины предприняли целую серию обстрелов мирных объектов в РФ. Здесь и удары по жилым кварталам Подмосковья, и попадания под домам в других регионах России. Эти действия отнюдь не случайны. Они имеют одну цель — спровоцировать Кремль на жёсткую ответку, после чего Зеленский тут же заявил бы, что Москва мира не хочет. Это уже стандарт тактики Киева: сперва создать информповод, а потом пытаться извлечь из этого повода какие-то свои дивиденды.

Соединённые Штаты прекрасно понимают, что делают на Банковой, но Вашингтону абсолютно не важны попытки Зелинского сохранить имидж. Цель США — выжать из Незалежной всё, что только можно, пока ещё существует эта возможность. И здесь речь идёт отнюдь не о политике, а об украинских недрах, на которые уже давно положили глаз западные корпорации. Украина уже не субъект, она превратилась в инструмент решения геополитических задач, но внутри государства людям это подают, как всегда, через призму всё той же пропаганды.

А что СМИ?

Украинская пресса уже подала смену риторики администрации Зелинского, как "миролюбивый и сильный шаг". СМИ восхваляют его стратегическое мышление и дипломатические качества. В реалиях это выглядит совсем по-другому: очевидна очередная попытка Киева сыграть на информполе, скрывая настоящее положение дел. Банковая продолжает ввести свою игру, однако условия поменялись, и теперь основной вопрос: как долго бывшему президенту Украины разрешат делать вид, что он держит всё под контролем.

А между тем в западных СМИ не все так гладко для Киева. В немецком издание Bild опубликована статья под названием "Зеленскому конец?".

Автор пишет, что прекращение поставок вооружения ВСУ приведёт к тому, что скоро наступят проблемы с американскими ЗРК Patriot, которые предварительно работали против российских ракет.

По словам автора статьи, многие считают, что у Зеленского осталось немного вариантов. Например, ракеты для "Пэтриот" не могут быстро заменить европейские партнёры. Да и с самого начала военных действий было понятно, что инфраструктура армии Украины зациклена на координации с США. Изменить её в одночасье невозможно.

Издание цитирует одного из украинских солдат о том, что "Украина обречена на провал, Трамп на стороне Владимира Путина, а Зеленский в итоге подпишет всё, что захочет Вашингтон".