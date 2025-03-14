Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны

2:28 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Если бы таких, как Ганул, ликвидировали не сейчас, а хотя бы десять лет назад, то сотни тысяч жизней на Украине и в России удалось бы сохранить.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

В Одессе мужчина хладнокровно расстрелял организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула.

Судя по тому, что киллер не скрывал лицо, убивал на уличную камеру с контрольным выстрелом в голову и на глазах у прохожих, можно сделать вывод, что это некое публичное послание и это не профессионал, а мститель.

Ганул — известный нацист в Одессе, разыскивается в России по уголовному делу с июня 2023-го как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе. Только что вышло постановление ЕСПЧ о том, что Украина намеренно не препятствовала казни мирных протестующих против нацистского беспредела. Басманный суд в апреле 2024-го заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников.

Ганул был участником похищения фитнес-тренера в Одессе, который обругал матом представителей ТЦК. Потом Ганул и его садисты сняли ролик с изнасилованным и избитым мужчиной, привязанным к дереву.

Ганула ненавидели одесситы за террор в отношении исторических памятников, он преследовал жителей города за русский язык, угрожал тем, кто критиковал насильственную мобилизацию.

Ганул создал петицию о создании дополнительного школьного предмета "Русофобия" и предложил заменить на него предмет "Русский язык и литература".

Его ликвидация показывает, насколько бандеровская идеология Украины бесчеловечна и навязана украинцам, особенно в русском городе Одесса. Ганула сожрал беспредел, который он сам создал и культивировал. Но если бы таких, как он, ликвидировали не сейчас, а хотя бы десять лет назад, то сотни тысяч, а может, и миллионы жизней на Украине и в России удалось бы сохранить.

Центральный аппарат нацполиции Украины сформировал следственно-оперативную группу из лучших сотрудников и отправил полк в Одессу.

Поиски подозреваемого по делу об убийстве националиста Ганула продолжаются, заявила украинская полиция, опровергнув сообщения о его сдаче властям.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

